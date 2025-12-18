Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?'
GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển mới đây đã cùng 3 con chụp bộ ảnh giáng sinh ấm áp. Điều đáng chú ý là lời khen "có cánh" Phan Hiển dành cho vợ.
Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Đoàn Văn Hậu đã kể lại hành trình bị thương và học cách vượt qua để vực dậy tinh thần chiến đấu cùng đồng đội khiến khán giả xúc động.
Nữ NSƯT nức danh Hà thành bởi nhan sắc xinh đẹp bất ngờ khoe ảnh hiếm thời trẻGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - NSƯT Chiều Xuân nhân dịp kỉ niệm 45 năm thành lập Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đã khoe những hình ảnh lúc trẻ hiếm hoi của chị. Nhan sắc của nữ nghệ sĩ gạo cội xứng đáng mỹ nhân Hà thành xưa.
Tùng Dương ra mắt MV cực kỳ đặc biệt, ca từ “chạm” đến trái tim triệu người ViệtGiải trí - 18 giờ trước
MV hoàn toàn mới của Tùng Dương hứa hẹn lan tỏa thông điệp nhân văn “lá lành đùm lá rách” của người Việt mình đi xa hơn nữa.
Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy địnhXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Đoàn thanh tra tiếp tục tìm ra sai phạm tại dự án chung cư Trinh Tam, trong khi đó Triển lại muốn sớm có kết quả thanh tra để báo cáo Phó bí thư tỉnh Sách.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được con gái gợi ý làm môi giới bất động sảnXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Trong tập 9 "Gia đình trái dấu", ông Phi được con gái giới thiệu thử làm công việc mới mà ai cũng thấy ông phù hợp.
Con gái Phan Đinh Tùng gây chú ý ở tuổi 12Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Con gái 12 tuổi nhà Phan Đinh Tùng ở tuổi 12 ngoại hình dễ thương, lắm tài lẻ khiến nhiều người trầm trồ.
Mai Tài Phến được Mỹ Tâm công khai với vai trò đặc biệtGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Mai Tài Phến mới đây đã xuất hiện trên kênh Facebook của ca sĩ Mỹ Tâm với tư cách là đạo diễn phim do chính nữ ca sĩ làm nhà sản xuất.
Lên Điện Biên xem Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - LàoXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào lần thứ IX sẽ diễn ra tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trong 3 ngày 19–21/12. Đây là sự kiện văn hóa thường niên do các địa phương có chung đường biên giới luân phiên tổ chức.
Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong dự án âm nhạc của DTAP cùng Phương Thanh, Hoàng BáchGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP vừa ra mắt dự án “Chân cứng đá mềm” có sự xuất hiện của VĐV Lê Văn Công, HLV Trần Thị Vui, HLV Hoàng Thái Xuân, cầu thủ Đoàn Văn Hậu.
Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu 'đánh thức' không gian Công viên Thống NhấtCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
GĐXH - Âm nhạc, ẩm thực, hoạt động cộng đồng kết hợp không gian thiên nhiên sẽ hoà quện cùng nhau, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho công chúng được nghệ sĩ viola Nguyệt Thu thực hiện tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).
Người đẹp quê Hưng Yên 'gây sốt' Miss World Vietnam 2025, là ai?Giải trí
GĐXH - Đỗ Thùy Linh đến từ Hưng Yên - vừa gây chú ý khi xuất sắc giành danh hiệu "Người đẹp ấn tượng" tại Miss World Vietnam 2025.