Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?'

Thứ năm, 10:13 18/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển mới đây đã cùng 3 con chụp bộ ảnh giáng sinh ấm áp. Điều đáng chú ý là lời khen "có cánh" Phan Hiển dành cho vợ.

Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khoe má "bánh bao" khiến dân mạng phát sốtCon gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khoe má 'bánh bao' khiến dân mạng phát sốt

GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi và Phan Hiển tiếp tục "đốn tim" mạng xã hội khi khoe má "bánh bao" đáng yêu, xinh xắn như thiên thần.

Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?' - Ảnh 2.

Phan Hiển mới đây đã chia sẻ hình ảnh tình cảm bên vợ Khánh Thi. Anh viết lời "nịnh vợ": Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế bạn?". Sau đó, nam kiện tướng dancer sport còn viết những lời ngọt ngào: "Nguyện cầu đến năm mươi năm về sau. Được gắn bó không xa rời nhau. Dù mái tóc khi ấy bạc phơ. Thì mình vẫn nói những câu thương nhớ". Chia sẻ của Phan Hiển nhận được sự đồng tình của người hâm mộ vì sau khi kết hôn, Khánh Thi ngày càng xinh đẹp, trẻ trung.

Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?' - Ảnh 3.

Về mối quan hệ của Khánh Thi - Phan Hiển, được biết, 17 năm trước Khánh Thi nên duyên cùng Phan Hiển. Thời điểm ấy, Khánh Thi sau khi thành công với 2 HCV Đại hội thể thao trong nhà châu Á cô tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu. Kể từ đây, cô chú tâm vào kinh doanh, làm huấn luyện viên đào tạo các tài năng trẻ, đồng thời thử sức mình với vai trò ca sĩ, diễn viên. Năm 2008, Khánh Thi vào Sài Gòn lập nghiệp và đã mở CLB khiêu vũ thể thao mang tên mình.

Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?' - Ảnh 4.

Trong quá trình làm huấn luyện viên đào tạo các tài năng trẻ, Khánh Thi gặp Phan Hiển rồi dần nảy sinh tình cảm. Thời điểm công khai mối quan hệ, cặp đôi nhận không ít ý kiến trái chiều của dư luận.

Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?' - Ảnh 5.

Phan Hiển - Khánh Thi trải qua không ít sóng gió, đặc biệt là "lời ra tiếng vào" của dư luận từ khi công khai chuyện tình cảm đến lúc dọn về sống chung. Sau nhiều năm yêu và đồng hành, Khánh Thi - Phan Hiển đã quyết định làm đám cưới vào năm 2022.

Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?' - Ảnh 6.

Sau đám cưới với chồng kém 11 tuổi, cuộc sống lẫn sự nghiệp của Khánh Thi lên như diều gặp gió. Hồi đầu năm, người đẹp trở thành Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật của một trường Đại học ở TP.HCM. Khánh Thi cho biết, cô thấy vinh dự khi được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng này và mong muốn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các thầy cô giáo và sinh viên.

Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?' - Ảnh 7.

Về đời sống gia đình, cô không chỉ được bố mẹ chồng tạo điều kiện cho thoải mái trong cuộc sống, họ còn bênh vực con dâu mỗi khi con trai "ho he". Khánh Thi kể: "Chồng tôi chỉ có hơi ho he một tiếng thôi tôi đến gặp bà cố, là ông xã bị chỉnh đốn ngay. Còn tôi có vấn đề gì hơi sai sai thì mẹ chồng đi nói với chồng mình chứ không nói với tôi và chồng sẽ góp ý lại. Tôi thấy cách cư xử này văn minh và nó cũng làm cho mình thật sự thoải mái".

Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?' - Ảnh 8.

Ngoài cuộc sống tinh thần thoải mái, gia đình chồng Khánh Thi còn tạo điều kiện tốt về vật chất cho cô. Mẹ chồng Khánh Thi còn mua nhà riêng để 2 vợ chồng cô tự lập hơn.

Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?' - Ảnh 9.

Tổ ấm hạnh phúc viên mãn của Khánh Thi - Phan Hiển và 3 con đẹp như thiên thần.

Ảnh: FBNV

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớmLisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển gây sốt với hình ảnh đón Halloween sớm

GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển mới đây lại khiến khán giả phát sốt với hình ảnh đón Halloween sớm. Biểu cảm của cô bé 2 tuổi vừa đáng yêu, vừa tinh nghịch hài hước.

