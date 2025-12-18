Lý do nào khiến Mỹ Tâm tham gia sản xuất phim do bạn trai tin đồn làm đạo diễn?

Mai Tài Phến được Mỹ Tâm công khai với vai trò đặc biệt GĐXH - Mai Tài Phến mới đây đã xuất hiện trên kênh Facebook của ca sĩ Mỹ Tâm với tư cách là đạo diễn phim do chính nữ ca sĩ làm nhà sản xuất.

Trong hai ngày 17 - 18/12, Mỹ Tâm và ê-kíp chính thức tung ra tấm poster đầu tiên đính kèm cùng đoạn first-look, chính thức giới thiệu dự án phim điện ảnh "Tài".

Tấm poster của bộ phim "Tài" gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ cách khai thác không gian đậm chất miền Tây và bầu không khí điện ảnh đầy cảm xúc. Ở trung tâm bố cục là hình ảnh một người đàn ông đứng trên chiếc tắc ráng giữa dòng sông rộng, tiến về phía trước. Dáng đứng của nhân vật không quá phô trương nhưng thể hiện rõ sự rắn rỏi, lầm lũi và mạnh mẽ của một người lao động quen đối mặt với nắng gió, dòng chảy và những thử thách của cuộc sống thường nhật.

Mai Tài Phến giữ nhiều trọng trách quan trọng trong phim "Tài".

Hình ảnh nhân vật "Tài" (Mai Tài Phến) lần đầu được hé lộ một cách rõ nét. Anh xuất hiện như một người lao động chân chất giữa chợ cá: Cặm cụi khuân vác, thân hình chắc khỏe, làn da ngăm đen và vẻ ngoài phong sương như người đàn ông miền Tây quen thuộc. Không phải hình tượng bóng bẩy, không phải sự hào nhoáng, Tài hiện lên gần gũi và rất đời. Cảnh anh ngồi giữa sông, lặng lẽ suy ngẫm về lời nói của người phụ nữ bí ẩn, cho thấy đây là nhân vật mang nhiều tâm tư, có quá khứ nặng nề bám theo và đang tìm cách thoát khỏi vòng xoáy của nó.

Bên cạnh đó, first-look cũng giới thiệu chú Tư (Long Đẹp Trai) và Đạt (Vinh Râu). Câu thoại của chú Tư: “Thằng này không biết số gì nữa, suốt ngày chạy như con thoi”, vừa cho thấy sự thân thuộc giữa các nhân vật, vừa gợi mở nét hài hước gần gũi mà bộ phim có thể đem lại, đúng như định hướng của nhà làm phim khi muốn tạo nên một tác phẩm giải trí đa sắc thái.

Hình ảnh miền Tây tươi đẹp hiện lên trong phim "Tài".

Thông qua phần giới thiệu này, khán giả biết rằng Tài là bộ phim tiếp theo do nhà sản xuất Mỹ Tâm kết hợp cùng đạo diễn Mai Tài Phến. Sau khi tạo dấu ấn ở web-drama Bình Báo, Mai Tài Phến được kỳ vọng sẽ tiến xa hơn khi đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò trong dự án điện ảnh đầu tay.

Anh chia sẻ rằng mình vốn mê phim ảnh từ nhỏ, và ước mơ được tự tay kể một câu chuyện của riêng mình luôn thôi thúc anh. “Tôi như một đứa trẻ, nhảy vào thực hiện dự án này với tất cả sự nhiệt thành. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận tôi trong các vai trò mới, cùng anh em diễn viên và nhà sản xuất Mỹ Tâm”, Mai Tài Phến nói.

Mai Tài Phến cũng cho biết anh muốn làm một bộ phim thuần giải trí, mang nhiều yếu tố khác nhau như tình cảm gia đình, hành động, hài hước. Đây là sự pha trộn không dễ nhưng nếu thành công sẽ tạo nên một tác phẩm giàu cảm xúc và phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Nhà sản xuất Mỹ Tâm cho biết lý do cô đồng hành cùng đạo diễn trẻ là vì nhìn thấy ở anh sự quyết liệt, tập trung và tiềm năng to lớn.

Mỹ Tâm chia sẻ: “Tôi vốn là người thích làm phim nhẹ nhàng, về tình cảm, tình yêu. Nhưng đạo diễn lại là người mạnh về hành động. Đến lúc đọc xong kịch bản, ngồi lại nói chuyện với nhau, tôi mới nhận thấy bộ phim lần này sẽ có sự hài hòa, đan xen giữa nhiều màu sắc khác nhau. Tôi thấy rất thú vị và chấp nhận làm nhà sản xuất cho dự án này cùng đạo diễn Mai Tài Phến”.

Mỹ Tâm hóa thành "cô gái bí ẩn" trong phim do Mai Tài Phến làm đạo diễn.

Sự kết hợp giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong dự án điện ảnh "Tài" sau khi được công bố cũng tạo nên một làn sóng kỳ vọng lớn từ khán giả. Cả hai đã từng hợp tác ăn ý trong các sản phẩm trước đây. Nhưng đây là lần đầu họ đứng chung ở một dự án điện ảnh với vai trò quan trọng hơn, rõ nét hơn.

Mỹ Tâm được nhớ đến như một nghệ sĩ nổi tiếng với sự chỉn chu, nghiêm túc và tinh thần không bao giờ làm điều gì nửa vời. Cô sẽ đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất cho phim "Tài". Điều này khiến khán giả tin rằng bộ phim sẽ được đầu tư kỹ lưỡng về mọi mặt, từ kịch bản, âm nhạc, diễn xuất cho đến giá trị cảm xúc.

Trong khi đó, Mai Tài Phến vừa là đạo diễn, biên kịch và kiêm luôn nam chính. Anh mang đến màu sắc của một người trẻ đầy nhiệt huyết, có khát vọng kể những câu chuyện của riêng mình bằng điện ảnh, và không ngại thử thách bản thân ở một vai trò lớn hơn.

Đây là sự hòa quyện hiếm thấy giữa một nhà sản xuất có cá tính nghệ thuật rõ rệt và một đạo diễn trẻ đang khẳng định mình, cả hai đều mong muốn mang đến một tác phẩm chỉn chu và đủ chân thật để khán giả cảm nhận được cuộc đời của nhân vật.

"Tài" được giới thiệu là một bộ phim xoay quanh những số phận nhỏ bé mưu sinh giữa dòng đời, nơi cái nghèo, cái tình, cái thiện và cái ác thường xuyên va chạm nhau.

First-look cũng làm nổi bật không khí miền Tây - vùng đất đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện của Tài. Những cánh đồng rộng, những con sông trải dài, cảnh Tài lướt đi trên chiếc tắc ráng hay lao động trong chợ cá đều cho thấy đội ngũ sản xuất muốn khai thác triệt để nét văn hóa của vùng đất này.

Đây không chỉ là bối cảnh mà còn là linh hồn của câu chuyện, nơi những số phận nhỏ bé xoay vần giữa dòng đời, nơi cái nghèo, cái tình, cái thiện và cái ác thường xuyên va chạm nhau.

Với sự kết hợp giữa Mỹ Tâm - người luôn được biết đến với sự chỉn chu - và Mai Tài Phến - đạo diễn trẻ đầy nhiệt huyết, Tài đang trở thành một trong những dự án điện ảnh Việt được mong đợi nhất trong năm 2026.