Bạn trai tin đồn của Ngọc Trinh rạng rỡ xuất hiện ủng hộ phim 'Thẩm mỹ viện âm phủ'
GĐXH - Quốc Trường dù bận rộn với rất nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn đến dự buổi ra mắt phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" để ủng hộ Ngọc Trinh.
Trong sự kiện ra mắt "Thẩm mỹ viện âm phủ" gần đây đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tề tựu trên thảm đỏ để chúc mừng vai diễn mới của Xuân Lan, Ngọc Trinh, Lê Xuân Tiền…
Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Từ sớm, nhiều fan của các diễn viên chính trong phim cũng như các nghệ sĩ khách mời túc trực quanh thảm đỏ, chờ đón thần tượng tỏa sáng.
Quốc Trường tươi cười bên Ngọc Trinh trong sự kiện lễ ra mắt phim.
Giữa lịch trình làm việc tất bật, các nghệ sĩ dành thời gian quý báu đến chung vui với đoàn phim. Quốc Trường gây chú ý khi đến chúc mừng vai chính mới nhất của Ngọc Trinh. Cặp đôi hiện là tâm điểm trên mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền". Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm cũng có mặt từ chiều để cổ vũ vai diễn phản diện của bà xã Xuân Lan.
Diễn viên Thân Thúy Hà, nghệ sĩ Việt Hương, Lương Thế Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Cindy Thái Tài, hoa hậu H'Hen Niê, NTK Đỗ Long, chị đẹp Ngọc Thanh Tâm, hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, diễn viên Đình Khang, Á hậu Quỳnh Anh… mong chờ được xem phim và dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho ê-kíp.
Nghệ sĩ Việt Hương tiết lộ, chị nhận được ba thư mời từ đoàn Thẩm mỹ viện âm phủ, của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, siêu mẫu - diễn viên Xuân Lan và người mẫu - diễn viên Ngọc Trinh. Từng hợp tác với đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng trong phim ăn khách Ma da, Việt Hương rất mừng khi nhà làm phim 9X tiếp tục giấc mơ điện ảnh với thể loại kinh dị. Chị hy vọng Thẩm mỹ viện âm phủ nối tiếp "vía tốt" của phim trước, được khán giả đón nhận và thắng lớn. Chị cũng chúc bạn thân Xuân Lan và "Út Trinh" - bạn diễn ở phim Chị dâu - có vai diễn ấn tượng. Việt Hương hứa sẽ mua vé đưa cả công ty ra rạp xem bộ phim lần này.
Trong tiếng vỗ tay reo hò của công chúng, dàn diễn viên chính Ngọc Trinh, Xuân Lan, Lê Xuân Tiền, Khazsak, Võ Phương Linh cùng đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng xuất hiện lộng lẫy. Ai cũng hồi hộp chờ đợi tác phẩm nhiều tâm huyết đến với khán giả.
Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng bày tỏ: "Những gì tôi muốn chia sẻ tôi đã gửi gắm cả vào phim. Mong các bạn thưởng thức Thẩm mỹ viện âm phủ trọn vẹn". Các diễn viên đều xúc động trước sự ủng hộ của đồng nghiệp và người hâm mộ. Họ hy vọng tác phẩm đến với thật nhiều khán giả.
Trước khi ra rạp chính thức từ 8/5/2026, Thẩm mỹ viện âm phủ có suất chiếu sớm từ 18h ngày 6/5 và cả ngày 7/5. Phim được sản xuất bởi Runup Vietnam và phát hành bởi CJ CGV Vietnam.
Thẩm mỹ viện âm phủ là phim kinh dị của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng (từng có phim trăm tỷ "Ma da"), đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của Ngọc Trinh trong một hình ảnh u tối và nhiều thử thách hơn trên màn ảnh. Phim xoay quanh Thanh, một bác sĩ ngoại khoa do Ngọc Trinh thủ vai. Ngay trong ngày được Thuận, do Lê Xuân Tiền đóng, cầu hôn, biến cố xảy ra khiến anh rơi vào hôn mê. Để cứu người mình yêu, Thanh chấp nhận bước vào một bệnh viện thẩm mỹ hẻo lánh, nơi vẻ đẹp không còn là một lời hứa ngọt ngào mà dần trở thành cánh cửa dẫn tới những vùng tối của cõi âm.
Bên cạnh Ngọc Trinh, phim còn có sự tham gia của Xuân Lan, Lê Xuân Tiền, Rima Thanh Vy, Võ Phương Linh, Khazsak… Bối cảnh Đà Lạt, không khí bệnh viện ma quái, phần hóa trang và kỹ xảo là những yếu tố được ê-kíp nhấn mạnh nhằm tạo cảm giác lạnh, lạ và bất an cho câu chuyện.
Một đoạn trailer của phim "Thẩm mỹ viện âm phủ".
