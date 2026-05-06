Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Quang Sự làm bố đơn thân khó tính, chi li tiền nong trong phim mới

Thứ tư, 20:30 06/05/2026 | Xem - nghe - đọc
Minh Nhật
Minh Nhật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong phim mới "Dưới ô cửa sáng đèn", Quang Sự trở thành ông bố đơn thân khó tính, đối diện với nhiều biến cố của cuộc sống.

Chiều 6/5, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức họp báo ra mắt phim "Dưới ô cửa sáng đèn" (đạo diễn Trịnh Lê Phong). Phim sẽ lên sóng vào 20h các ngày 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3, ngay sau khi bộ phim "Bước chân vào đời" kết thúc.

Quang Sự sắp làm bố đơn thân khó tính - Ảnh 1.

Đoàn làm phim Dưới ô cửa sáng đèn. Ảnh VTV

Lấy bối cảnh khu tập thể cũ kỹ đang chờ ngày giải tỏa, "Dưới ô cửa sáng đèn" mở ra một không gian vừa hoài niệm, vừa đầy biến động, nơi những con người bình thường phải đối diện với những thử thách không hề bình thường.

Phim xoay quanh câu chuyện về Sinh (Quang Sự đóng) – một ông bố đơn thân khô khan, khó tính, chi li tiền nong. Anh sống trách có trách nhiệm với gia đình nhưng cũng là người có tính sĩ diện cao. Sinh có cô em gái Vân (Ngọc Huyền) và những người bạn thân thiết như Tài, Bằng, Diệu, Nguyệt trong khu tập thể cũ (Tuấn Tú, Du Ka, Quỳnh Châu, Thanh Hương đóng). Họ gắn bó như một gia đình. Biến cố liên tiếp ập đến với Sinh và những người bạn khiến cuộc sống vốn bình lặng của họ bị đảo lộn.

Quang Sự sắp làm bố đơn thân khó tính - Ảnh 2.

Diễn viên Quang Sự tại buổi họp báo.

Trong khi Sinh kiên trì giữ vững giá trị sống và âm thầm bảo vệ những người thân yêu thì Diệu – nữ doanh nhân phải đối diện với lựa chọn khắc nghiệt giữa sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Song song đó là những câu chuyện đời đầy trăn trở của Tài - người con hiếu thảo, chăm mẹ bị Alzheimer; của Nguyệt - một 'biểu tượng nhan sắc' của cả khu tập thể trở về sau 20 năm với nhiều 'vết thương lòng' hay của Bằng, gã đàn ông hâm dở nhưng sống hết mình với bạn bè…

Giữa vòng xoáy của tiền bạc, danh dự và tình cảm, các nhân vật buộc phải đối diện với giới hạn của bản thân để trưởng thành. Những cú vấp ngã, phản bội và mất mát không làm họ gục ngã, mà trở thành chất xúc tác để mỗi người tìm lại giá trị sống, tình thân và niềm tin.

Quang Sự sắp làm bố đơn thân khó tính - Ảnh 3.
Quang Sự sắp làm bố đơn thân khó tính - Ảnh 4.

Một cảnh trong phim của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung. Ảnh VTV

'Dưới ô cửa sáng đèn' chạm tới những vấn đề của đời sống thường nhật: khủng hoảng kinh tế, nợ nần, đạo đức kinh doanh, đổ vỡ hôn nhân, sự cô đơn trong chính gia đình mình… Tuy nhiên bộ phim đã chọn một góc nhìn rất tích cực, mang đến câu chuyện đời, nơi con người không đầu hàng nghịch cảnh mà học cách đứng dậy, chữa lành và tiếp tục sống.

Những biến cố hay những cú "bẻ lái" số phận bất ngờ nhưng cũng rất tự nhiên. Những va đập trong tính cách, ứng xử và hoàn cảnh của Sinh – Diệu, Tài – Nguyệt hay Vân – Bằng đều mang lại một câu chuyện ý nghĩa. Trong phim không có nhân vật hoàn hảo, tất cả đều có sai lầm, có góc khuất, nhưng chính điều đó tạo nên sự đồng cảm sâu sắc với khán giả.

Quang Sự sắp làm bố đơn thân khó tính - Ảnh 5.
Quang Sự sắp làm bố đơn thân khó tính - Ảnh 6.

Diễn viên Tuấn Tú, Thanh Hương trong phim.

Không gian khu tập thể với những ô cửa luôn sáng đèn trở thành một biểu tượng xuyên suốt: nơi chứng kiến mọi vui buồn, nơi những con người tưởng xa lạ lại trở thành điểm tựa của nhau. Đây cũng là yếu tố tạo nên chất "đời" rất riêng, đậm màu sắc văn hoá người Việt.

Ngoài dàn diễn viên trẻ, phim còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Bùi Bài Bình, NSND Quốc Trọng, NSƯT Chí Trung, Tú Oanh… góp phần tăng chiều sâu cho câu chuyện, mang lại những lớp cảm xúc lắng đọng về tình cha con, gia đình và sự hi sinh thầm lặng.

Với nội dung gần gũi, thông điệp nhân văn cùng dàn diễn viên chất lượng, "Dưới ô cửa sáng đèn" hy vọng sẽ là một bộ phim mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả truyền hình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắp

Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắp

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Số bạc của bà Mão bị mất đã bất ngờ được tìm thấy trong túi của Mai khiến nhiều người bất ngờ.

NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báo

NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báo

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - 'Mật mã Đông Dương' là bộ phim về đề tài tình báo sẽ chính thức ra mắt vào 30/4/2027. Phim có sự tham gia diễn xuất của 2 gương mặt hot trong làng phim phía Bắc là NSND Trung Anh và diễn viên Doãn Quốc Đam

Thương (Quỳnh Kool) lo đủ 300 triệu giúp em gái thoát nạn

Thương (Quỳnh Kool) lo đủ 300 triệu giúp em gái thoát nạn

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Thương tới bệnh viện để bồi thường cho Ly 300 triệu, giúp cho Trang thoát khỏi rắc rối đã gây ra.

Quang Hùng MasterD, RHYDER đứng chung sân khấu 25.000 khán giả cùng Soobin, HIEUTHUHAI

Quang Hùng MasterD, RHYDER đứng chung sân khấu 25.000 khán giả cùng Soobin, HIEUTHUHAI

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những nghệ sĩ được khán giả quan tâm như SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE, chương trình tiếp tục xác nhận sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD, RHYDER và Pháp Kiều, hoàn thiện dàn line-up “khủng” cho sự kiện diễn ra vào ngày 6/6 tại TP.HCM.

Ngọc Huyền tiết lộ lý do từ chối Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Ngọc Huyền tiết lộ lý do từ chối Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Mai thừa nhận có tình cảm với Trung nhưng vì hai gia đình bất hòa nên buộc phải lựa chọn tránh mặt nhau.

Lâm (Mạnh Trường) kịp thời giải cứu Thương (Quỳnh Kool) khỏi kẻ xấu

Lâm (Mạnh Trường) kịp thời giải cứu Thương (Quỳnh Kool) khỏi kẻ xấu

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Tới gặp kẻ chuyên cho vay nặng lãi, Thương suýt bị hắn ta giở trò đồi bại.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung kết hợp Rap và hát Then trong MV mới

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung kết hợp Rap và hát Then trong MV mới

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - MV "Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý khi kết hợp Rap và hát Then của người Tày, Nùng. MV là lời tri ân quá khứ, vừa là nhịp cầu nối liền văn hóa vùng cao với hơi thở đương đại.

Bà Diện cố tình gạt gia đình Mai khỏi danh sách tham gia gian hàng làng nghề

Bà Diện cố tình gạt gia đình Mai khỏi danh sách tham gia gian hàng làng nghề

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Bà Diện được giao làm đầu mối để các hộ tham đăng ký tham gia gian hàng làng nghề, tuy nhiên gia đình Mai lại bị gạt ra khỏi danh sách.

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) chấp nhận Thương (Quỳnh Kool)?

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) chấp nhận Thương (Quỳnh Kool)?

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Bà Dung đã thay đổi cách nhìn về Thương, chủ động hỏi han về chuyện tình cảm giữa Thương và Quân.

Trước khi là bạn trai Ngọc Trinh, siêu mẫu này có dàn người yêu là hoa hậu, diễn viên nổi tiếng

Trước khi là bạn trai Ngọc Trinh, siêu mẫu này có dàn người yêu là hoa hậu, diễn viên nổi tiếng

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lê Xuân Tiền đều để lại ấn tượng đẹp với những câu chuyện tình đủ hài hước lẫn cảm động, qua màn hóa thân đôi lứa xứng đôi bên các người đẹp đình đám.

Xem nhiều

Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổi

Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổi

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Đăng mà không hề được thông báo trước.

Trước khi là bạn trai Ngọc Trinh, siêu mẫu này có dàn người yêu là hoa hậu, diễn viên nổi tiếng

Trước khi là bạn trai Ngọc Trinh, siêu mẫu này có dàn người yêu là hoa hậu, diễn viên nổi tiếng

Xem - nghe - đọc
Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) chấp nhận Thương (Quỳnh Kool)?

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) chấp nhận Thương (Quỳnh Kool)?

Xem - nghe - đọc
NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báo

NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báo

Xem - nghe - đọc
Thương (Quỳnh Kool) bị gạ 'đổi tình lấy tiền'

Thương (Quỳnh Kool) bị gạ 'đổi tình lấy tiền'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top