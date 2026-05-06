Quang Sự làm bố đơn thân khó tính, chi li tiền nong trong phim mới

Chiều 6/5, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức họp báo ra mắt phim "Dưới ô cửa sáng đèn" (đạo diễn Trịnh Lê Phong). Phim sẽ lên sóng vào 20h các ngày 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3, ngay sau khi bộ phim "Bước chân vào đời" kết thúc.



Đoàn làm phim Dưới ô cửa sáng đèn. Ảnh VTV

Lấy bối cảnh khu tập thể cũ kỹ đang chờ ngày giải tỏa, "Dưới ô cửa sáng đèn" mở ra một không gian vừa hoài niệm, vừa đầy biến động, nơi những con người bình thường phải đối diện với những thử thách không hề bình thường.

Phim xoay quanh câu chuyện về Sinh (Quang Sự đóng) – một ông bố đơn thân khô khan, khó tính, chi li tiền nong. Anh sống trách có trách nhiệm với gia đình nhưng cũng là người có tính sĩ diện cao. Sinh có cô em gái Vân (Ngọc Huyền) và những người bạn thân thiết như Tài, Bằng, Diệu, Nguyệt trong khu tập thể cũ (Tuấn Tú, Du Ka, Quỳnh Châu, Thanh Hương đóng). Họ gắn bó như một gia đình. Biến cố liên tiếp ập đến với Sinh và những người bạn khiến cuộc sống vốn bình lặng của họ bị đảo lộn.

Diễn viên Quang Sự tại buổi họp báo.

Trong khi Sinh kiên trì giữ vững giá trị sống và âm thầm bảo vệ những người thân yêu thì Diệu – nữ doanh nhân phải đối diện với lựa chọn khắc nghiệt giữa sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Song song đó là những câu chuyện đời đầy trăn trở của Tài - người con hiếu thảo, chăm mẹ bị Alzheimer; của Nguyệt - một 'biểu tượng nhan sắc' của cả khu tập thể trở về sau 20 năm với nhiều 'vết thương lòng' hay của Bằng, gã đàn ông hâm dở nhưng sống hết mình với bạn bè…

Giữa vòng xoáy của tiền bạc, danh dự và tình cảm, các nhân vật buộc phải đối diện với giới hạn của bản thân để trưởng thành. Những cú vấp ngã, phản bội và mất mát không làm họ gục ngã, mà trở thành chất xúc tác để mỗi người tìm lại giá trị sống, tình thân và niềm tin.

Một cảnh trong phim của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung. Ảnh VTV

'Dưới ô cửa sáng đèn' chạm tới những vấn đề của đời sống thường nhật: khủng hoảng kinh tế, nợ nần, đạo đức kinh doanh, đổ vỡ hôn nhân, sự cô đơn trong chính gia đình mình… Tuy nhiên bộ phim đã chọn một góc nhìn rất tích cực, mang đến câu chuyện đời, nơi con người không đầu hàng nghịch cảnh mà học cách đứng dậy, chữa lành và tiếp tục sống.

Những biến cố hay những cú "bẻ lái" số phận bất ngờ nhưng cũng rất tự nhiên. Những va đập trong tính cách, ứng xử và hoàn cảnh của Sinh – Diệu, Tài – Nguyệt hay Vân – Bằng đều mang lại một câu chuyện ý nghĩa. Trong phim không có nhân vật hoàn hảo, tất cả đều có sai lầm, có góc khuất, nhưng chính điều đó tạo nên sự đồng cảm sâu sắc với khán giả.

Diễn viên Tuấn Tú, Thanh Hương trong phim.

Không gian khu tập thể với những ô cửa luôn sáng đèn trở thành một biểu tượng xuyên suốt: nơi chứng kiến mọi vui buồn, nơi những con người tưởng xa lạ lại trở thành điểm tựa của nhau. Đây cũng là yếu tố tạo nên chất "đời" rất riêng, đậm màu sắc văn hoá người Việt.

Ngoài dàn diễn viên trẻ, phim còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Bùi Bài Bình, NSND Quốc Trọng, NSƯT Chí Trung, Tú Oanh… góp phần tăng chiều sâu cho câu chuyện, mang lại những lớp cảm xúc lắng đọng về tình cha con, gia đình và sự hi sinh thầm lặng.

Với nội dung gần gũi, thông điệp nhân văn cùng dàn diễn viên chất lượng, "Dưới ô cửa sáng đèn" hy vọng sẽ là một bộ phim mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả truyền hình.