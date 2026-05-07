Ngọc Huyền bị đổ tội trộm 5 cây bạc trong 'Ngược đường ngược nắng'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 24 phim "Ngược đường ngược nắng", từ lúc bà Mão khoe 5 cây bạc trước mặt mọi người cũng là bắt nguồn của rắc rối. 5 cây bạc "không cánh mà bay" và sự nghi ngờ đổ dồn về Mai (Ngọc Huyền) vì cô xin về sớm, cùng với những lời khích từ Hồng càng khiến nghi ngờ bùng lên.

Từ một pha lỡ mồm của Thắng (Trương Hoàng) dù anh không bao giờ tin Mai ăn trộm bạc của bà Mão. Cả Thắng và ông Phúc đều ủng hộ Mai báo công an để bảo vệ sự trong sạch của mình.

Ông Phúc tin tưởng con gái không phải là người ăn trộm bạc của bà Mão. Ảnh VTV

Trong khi đó, Trung (Đình Tú) về nhà trong khi bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) đang nói chuyện dở cuộc điện thoại, bà Diện vội vàng dập máy. Trung chất vấn bà Diện phải chăng cùng Hồng liên quan đến vụ mất bạc của bà Mão.

Tuy nhiên, Trung bị bà Diện mắng: "Đừng vì một đứa con gái mà dám nghi ngờ mẹ". Trung thanh minh thì bị mắng thêm: "Cách hỏi của anh chẳng khác gì kết tội tôi với cái Hồng đâu, vớ vẩn".

Bà Diện trách móc con trai nghi ngờ liên quan tới việc Mai bị đổ oan ăn trộm bạc. Ảnh VTV

Bà Diện lập nhóm bình chọn và cả nhóm bỏ phiếu loại Mai ra khỏi nhóm. Mai bức xúc: "Trước giờ em nghĩ chỉ cần mình sống tốt, sống ngay thẳng thì mọi người sẽ hiểu. Nhưng mà không phải như thế".

Mai đã cho Trung thời hạn 2 ngày để giải quyết. Nếu sau 2 ngày mà chưa được minh oan, Mai sẽ báo công an.

Mai đang tìm cách minh oan và không loại trừ sẽ báo công an vào cuộc. Ảnh VTV

Tập 24 phim "Ngược đường ngược nắng" được phát sóng vào lúc 21h ngày 7/5 trên VTV1.

