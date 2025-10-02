Mới nhất
Nhạc sĩ Thế Hiển 'Tóc em đuôi gà' qua đời vì bạo bệnh

Thứ năm, 09:51 02/10/2025 | Câu chuyện văn hóa
Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng.

Nhạc sĩ Lê Anh Tú - Hội Âm nhạc TPHCM thông tin đến VietNamNet , nhạc sĩ Thế Hiển qua đời lúc 21h30' ngày 1/10 tại Bệnh viện Quân Y 175 (phường Hạnh Thông, TPHCM), hưởng thọ 70 tuổi.

Tối 30/9, ông nhập viện rồi rơi vào hôn mê, sức khỏe yếu, phải thở oxy để duy trì sự sống. Bác sĩ tiên lượng xấu nên người thân đã chuẩn bị tâm lý.

Nhạc sĩ Thế Hiển 'Tóc em đuôi gà' qua đời vì bạo bệnh - Ảnh 1.

Sau khi bị đột quỵ vào tháng 9/2024, sức khỏe Thế Hiển sa sút nhanh chóng. Ngoài đột quỵ, ông còn phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn não.

Một năm nay, nhạc sĩ gạo cội không còn đi lại được, giọng khản đặc, nói chuyện khó khăn. Mọi sinh hoạt của ông đều phải nhờ người thân giúp.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Ngọc Sơn, nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung... đến thăm, xót xa khi thấy Thế Hiển "gầy rộc, cơ thể chỉ còn da bọc xương".

Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển tên đầy đủ là Lại Thế Hiển, sinh năm 1955 tại Sài Gòn, quê gốc Nam Định.

Năm 1977, ông theo học chương trình trung cấp thanh nhạc, sau đó hoạt động với vai trò diễn viên hát tại Đoàn ca múa nhạc Bông Sen.

Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác, tác phẩm đầu tay mang tên Khi bong bóng bay được khán giả đón nhận.

Từ đó đến nay, tên tuổi Thế Hiển gắn với hàng chục bài hit thuộc nhiều thể loại như: Nhánh lan rừng, Hát về anh, Tóc em đuôi gà, Cho dù có đi nơi đâu, Đợi chờ trong cơn mưa, Dấu chấm hỏi, Nhong nhong nhong, Hoàng hôn màu tím, Vượt lên chính mình ...

Cả sự nghiệp, ông viết khoảng 250 bài, đã phổ biến khoảng 150 bài và chưa định dừng lại. Tiền bản quyền giúp ông sống tốt, không phiền con cháu.

Thế Hiển được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cho vai trò diễn viên hát vào năm 2012. Tháng 3/2024, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Gia Bảo
Cùng chuyên mục

Tiết lộ cuộc sống tuổi 80 của 'giọng đọc huyền thoại VTV'

Tiết lộ cuộc sống tuổi 80 của 'giọng đọc huyền thoại VTV'

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

NSƯT Thanh Hùng chia sẻ về hành trình gắn bó với VTV, từ đam mê truyền hình thời thơ ấu đến sự nghiệp rực rỡ và cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 80.

Vừa rời rạp với doanh thu kỷ lục 714 tỷ, 'Mưa đỏ' được Cục Điện ảnh gửi đi Oscar

Vừa rời rạp với doanh thu kỷ lục 714 tỷ, 'Mưa đỏ' được Cục Điện ảnh gửi đi Oscar

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Nguồn tin từ Cục Điện ảnh và Điện ảnh Quân đội đều xác nhận thông tin "Mưa đỏ" được Cục Điện ảnh gửi đi tranh vòng sơ loại Oscar 2026 cho ''Phim truyện quốc tế hay nhất''.

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, ít ai biết rằng nam nghệ sĩ này từng trải qua khoảng thời gian nhiều thăng trầm với nghề.

MC Thu Hà muốn chồng tương lai kiếm tiền giỏi hơn mình

MC Thu Hà muốn chồng tương lai kiếm tiền giỏi hơn mình

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

MC Thu Hà từng đoạt giải Én bạc tại cuộc thi Én vàng 2023. Cô mong gặp người đàn ông chân thành, tử tế, nếu giỏi giang hơn mình về kinh tế thì càng tốt.

Điểm chung ít người biết của Divo Tùng Dương và nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung

Điểm chung ít người biết của Divo Tùng Dương và nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Đôi bạn cùng tuổi Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ hợp tác ăn ý trong âm nhạc mà còn có chung sở thích nghe nhạc Secret Garden. Cả hai đều bày tỏ sự háo hức khi biết nhóm nhạc huyền thoại sắp biểu diễn tại Việt Nam.

Cục trưởng Xuân Bắc, HLV Mai Đức Chung dự Đại hội Thi đua yêu nước

Cục trưởng Xuân Bắc, HLV Mai Đức Chung dự Đại hội Thi đua yêu nước

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV quy tụ 300 đại biểu tiêu biểu trong ngành văn hóa. Cục trưởng Xuân Bắc và HLV Mai Đức Chung là những gương mặt nổi bật, khẳng định vai trò văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam.

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ chuyện xúc động về chồng với 'nồi cám heo ngon nhất đời'

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ chuyện xúc động về chồng với 'nồi cám heo ngon nhất đời'

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

H'Hen Niê chia sẻ xúc động về chồng nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi trong hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, từ lóng ngóng đến tận tình qua từng buổi siêu âm.

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai?

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Sinh năm 2000 tại Long An, Đoàn Thiên Ân được gọi là "hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam". Mẹ qua đời vì ung thư khi cô 17 tuổi, để lại bố bệnh tật và gia đình túng quẫn. Nhiều hoa hậu, á hậu khác cũng đổi đời như Đoàn Thiên Ân sau khi giành vương miện.

Điều khiến NSND Thanh Hoa day dứt ở tuổi 75

Điều khiến NSND Thanh Hoa day dứt ở tuổi 75

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

NSND Thanh Hoa nhiều năm mang nỗi day dứt vì cảm thấy có lỗi với chồng và con cháu do mải mê công việc, ít khi có thời gian quây quần gia đình.

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Xem nhiều

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai?

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai?

Câu chuyện văn hóa
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con

Câu chuyện văn hóa
Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Câu chuyện văn hóa
Con gái đầu lòng của H'Hen Niê

Con gái đầu lòng của H'Hen Niê

Câu chuyện văn hóa

Tòa soạn Quảng cáo
Top