Nhạc sĩ Thế Hiển 'Tóc em đuôi gà' qua đời vì bạo bệnh
Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng.
Nhạc sĩ Lê Anh Tú - Hội Âm nhạc TPHCM thông tin đến VietNamNet , nhạc sĩ Thế Hiển qua đời lúc 21h30' ngày 1/10 tại Bệnh viện Quân Y 175 (phường Hạnh Thông, TPHCM), hưởng thọ 70 tuổi.
Tối 30/9, ông nhập viện rồi rơi vào hôn mê, sức khỏe yếu, phải thở oxy để duy trì sự sống. Bác sĩ tiên lượng xấu nên người thân đã chuẩn bị tâm lý.
Sau khi bị đột quỵ vào tháng 9/2024, sức khỏe Thế Hiển sa sút nhanh chóng. Ngoài đột quỵ, ông còn phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn não.
Một năm nay, nhạc sĩ gạo cội không còn đi lại được, giọng khản đặc, nói chuyện khó khăn. Mọi sinh hoạt của ông đều phải nhờ người thân giúp.
Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Ngọc Sơn, nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung... đến thăm, xót xa khi thấy Thế Hiển "gầy rộc, cơ thể chỉ còn da bọc xương".
Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển tên đầy đủ là Lại Thế Hiển, sinh năm 1955 tại Sài Gòn, quê gốc Nam Định.
Năm 1977, ông theo học chương trình trung cấp thanh nhạc, sau đó hoạt động với vai trò diễn viên hát tại Đoàn ca múa nhạc Bông Sen.
Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác, tác phẩm đầu tay mang tên Khi bong bóng bay được khán giả đón nhận.
Từ đó đến nay, tên tuổi Thế Hiển gắn với hàng chục bài hit thuộc nhiều thể loại như: Nhánh lan rừng, Hát về anh, Tóc em đuôi gà, Cho dù có đi nơi đâu, Đợi chờ trong cơn mưa, Dấu chấm hỏi, Nhong nhong nhong, Hoàng hôn màu tím, Vượt lên chính mình ...
Cả sự nghiệp, ông viết khoảng 250 bài, đã phổ biến khoảng 150 bài và chưa định dừng lại. Tiền bản quyền giúp ông sống tốt, không phiền con cháu.
Thế Hiển được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cho vai trò diễn viên hát vào năm 2012. Tháng 3/2024, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
