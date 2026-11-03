Nhạc sĩ từng đi phụ điện, sáng tác 'Không môn đăng hộ đối' gây sốt khắp các nền tảng là ai?

Sau khoảng hai tháng ra mắt, "Không môn đăng hộ đối" của nhạc sĩ Nguyễn Vĩ nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng âm nhạc. Ca khúc vượt mốc 8 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời đạt Top 1 Video nhạc hàng tuần, Top 3 BXH Video Nhạc và Top 4 BXH Bài hát hàng tuần. Tác phẩm cũng liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhạc thịnh hành.

Nguyễn Vĩ từng đi làm phụ điện trước khi đến với công việc sáng tác nhạc.

Đáng chú ý, theo số liệu do Do Music cung cấp, "Không môn đăng hộ đối" có sức lan tỏa mạnh trên TikTok với hơn 3 triệu lượt sử dụng âm thanh và hơn 2 tỷ lượt xem từ các video liên quan. Những con số này cho thấy mức độ hưởng ứng đáng kể của khán giả, đồng thời đưa ca khúc trở thành một trong những dấu ấn nổi bật trong hành trình âm nhạc của Nguyễn Vĩ năm 2026.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Nguyễn Vĩ cho biết, bài hát Không môn đăng hộ đối được hình thành từ một phần trải nghiệm cá nhân cùng những câu chuyện anh chứng kiến ở bạn bè, người thân. Theo nam nhạc sĩ, tình yêu đôi khi không chỉ có sự đồng điệu về cảm xúc mà còn phải đối diện với những rào cản đến từ hoàn cảnh kinh tế, địa vị xã hội. Đó cũng là nỗi niềm mà không ít người trẻ từng trải qua.

Trước Không môn đăng hộ đối, Nguyễn Vĩ từng được khán giả biết đến qua các sáng tác như: Thời thế thế thời, Tham phú phụ bần… Điểm chung trong những ca khúc này là màu sắc suy tư, khai thác những câu chuyện đời sống và các mối quan hệ giữa con người. Theo nam nhạc sĩ, chất liệu ấy không đến từ việc cố tình xây dựng hình ảnh từng trải mà được đúc kết từ chính những năm tháng bươn chải của anh.

Ca khúc Không môn đăng hộ đối được có hơn 2 tỷ lượt xem trên TikTok.

Trước khi bén duyên với công việc sáng tác, tôi từng là một người lao động, làm qua nhiều công việc tay chân để trang trải cuộc sống. Những ngày tháng vất vả ấy cho tôi vốn sống thực tế. Những suy tư trong các bài hát không phải là sự gồng gánh hay cố tạo nét, mà là chất liệu được đúc kết từ chính cuộc đời mình", anh bộc bạch.

Ít ai biết, trước khi được chú ý với vai trò nhạc sĩ, Nguyễn Vĩ từng làm phụ điện, đồng thời chơi nhạc công để có thêm thu nhập. Bước ngoặt đến vào năm 2021, khi dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động kinh tế, biểu diễn nghệ thuật phải tạm dừng. Công việc bị đình trệ, không thể đi làm hay đi diễn như trước, anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc viết nhạc.

Chính khoảng thời gian tưởng chừng bế tắc ấy lại mở ra một hướng đi mới. Những cảm xúc, suy nghĩ và câu chuyện tích lũy trong quá trình mưu sinh được Nguyễn Vĩ đưa vào các sáng tác. Từ chỗ viết nhạc như một cách giãi bày tâm tư, anh dần bén duyên nghiêm túc với con đường sáng tác chuyên nghiệp.

Trong quá trình làm nhạc, Nguyễn Vĩ cũng tiếp cận các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng phổ biến. Anh cho biết, công nghệ này hỗ trợ mình trong việc tham khảo, thử nghiệm và định hình màu sắc âm nhạc. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ không muốn phụ thuộc vào AI để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

Sự đón nhận dành cho "Không môn đăng hộ đối" mang đến niềm vui lớn với Nguyễn Vĩ.

"Quan điểm của tôi là tận dụng công nghệ để hỗ trợ ý tưởng, chứ không lợi dụng hay phụ thuộc vào nó. Âm nhạc cốt lõi vẫn phải xuất phát từ cảm xúc và tư duy của con người. Tôi phải là người chủ động điều khiển công nghệ theo ý đồ của mình, chứ không thể để AI quyết định thay cho cảm xúc cá nhân", anh nói.

Sự đón nhận dành cho "Không môn đăng hộ đối" mang đến niềm vui lớn với Nguyễn Vĩ. Anh hạnh phúc khi cảm nhận được những câu chuyện và cảm xúc mình gửi gắm trong tác phẩm đã tìm được sự đồng điệu ở đông đảo khán giả. Dù vậy, nam nhạc sĩ cho rằng, thành tích trên các bảng xếp hạng không phải lý do để bản thân tự mãn.

Ca khúc Không môn đăng hộ đối của nhạc sĩ Nguyễn Vĩ.

Anh cũng thừa nhận, trước đây từng có những ca khúc được khán giả biết đến nhưng người nghe thường nhớ tên bài hát hơn là tên tác giả. Điều đó khiến Nguyễn Vĩ ý thức rõ hơn về việc xây dựng dấu ấn cá nhân trên con đường âm nhạc.