Hội ngộ Quốc vương Bhutan, nghệ sĩ Hồng Đào bày tỏ niềm vinh dự và sự kính trọng

Hồng Đào: Không ai muốn trở thành gánh nặng của con cái GĐXH - Hóa thân thành người mẹ đối diện với bệnh tật trong phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ", nghệ sĩ Hồng Đào có những chia sẻ chạm đến tâm lý của nhiều bậc cha mẹ khi tuổi già, sức yếu, phải nằm trên giường bệnh và cần con cái chăm sóc.

Trên trang cá nhân, Hồng Đào chia sẻ điều khiến nữ nghệ sĩ ấn tượng không chỉ là phong thái uy nghiêm của người đứng đầu hoàng gia Bhutan mà còn ở sự ân cần, thân thiện và cách trò chuyện hài hước, duyên dáng của ông. Theo Hồng Đào, sự kết hợp giữa vẻ trang trọng, quyền uy với nét gần gũi, cởi mở đã để lại trong cô nhiều thiện cảm và sự trân trọng sau cuộc gặp đặc biệt này.

Trước đó, Hồng Đào đã chia sẻ về chuyến đi Bhutan cùng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Chị cảm thấy hạnh phúc và an yên khi được sống trong không khí ở mảnh đất thiêng này.

Hồng Đào chụp hình kỉ niệm cùng Quốc vương Bhutan.

Ở tuổi 64, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong thái năng động và tinh thần sống tích cực. Không chọn cách lui về phía sau để nghỉ ngơi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chị vẫn đều đặn tham gia các dự án phim ảnh, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch và dành thời gian tận hưởng những niềm vui đời thường. Sau nhiều biến động trong cuộc sống riêng, Hồng Đào dường như đang bước vào một giai đoạn nhẹ nhàng hơn, khi biết cân bằng giữa công việc, gia đình và những mong muốn của bản thân.

Với khán giả trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài, Hồng Đào là gương mặt nghệ sĩ đã quá quen thuộc. Hơn 40 năm làm nghề, chị ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch, truyền hình và điện ảnh. Lối diễn tự nhiên, cách thể hiện cảm xúc tinh tế cùng khả năng biến hóa linh hoạt giúp nữ nghệ sĩ chinh phục nhiều thế hệ khán giả. Dù đảm nhận vai hài hay những nhân vật có số phận nhiều éo le, Hồng Đào vẫn tạo được dấu ấn riêng.

Hồng Đào bình yên ở tuổi 64.

Ở thời điểm hiện tại, chị không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước nhưng chưa bao giờ xem nghệ thuật là câu chuyện đã khép lại. Mỗi khi có vai diễn phù hợp, nữ nghệ sĩ vẫn sẵn sàng trở về Việt Nam, tham gia các dự án và dành nhiều tâm sức cho nhân vật. Những năm gần đây, Hồng Đào liên tục góp mặt trong các bộ phim điện ảnh như "Mai", "Chị dâu", "Mang mẹ đi bỏ", "Cục vàng của ngoại"... Mỗi vai diễn mang một màu sắc khác nhau, cho thấy chị vẫn có khả năng làm mới mình và không ngại thử sức với những dạng nhân vật nhiều chiều sâu.

Điều đáng quý ở Hồng Đào là dù đã có nhiều năm đứng trên sân khấu, chị vẫn giữ sự nghiêm túc với nghề. Nữ nghệ sĩ không xem kinh nghiệm hay tên tuổi là lợi thế để dễ dàng hoàn thành một vai diễn. Trái lại, chị vẫn quan sát cuộc sống, tìm hiểu tâm lý nhân vật và tích lũy chất liệu từ những câu chuyện xung quanh. Với một diễn viên đã đi qua nhiều thăng trầm như Hồng Đào, những trải nghiệm đời sống cũng trở thành vốn quý để chị thể hiện các nhân vật có chiều sâu và sức nặng cảm xúc.

Cuộc sống bình dị và ngập tràn an yên của Hồng Đào.

Ngoài công việc, cuộc sống của Hồng Đào tại Mỹ khá bình dị. Chị yêu thích những khoảng thời gian ở nhà, chăm sóc không gian sống, xem phim, đọc sách hoặc gặp gỡ bạn bè. Sau những ngày làm việc liên tục, nữ nghệ sĩ thường dành cho mình khoảng lặng cần thiết để nghỉ ngơi. Chị không cố lấp đầy lịch trình bằng những cuộc vui hay hoạt động xã hội mà tận hưởng cảm giác được làm những việc mình thích, theo nhịp điệu riêng.