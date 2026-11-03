Hà Trúc Linh nói gì về việc chưa thi quốc tế khi sắp kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam?

Cháu gái Quách Ngọc Ngoan gây chú ý ở Hoa hậu Việt Nam 2026 GĐXH - Trần Xuân Khánh Linh - cháu gái Quách Ngọc Ngoan, gây ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2026 với nhan sắc và thành tích học tập xuất sắc. Cô được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại chung kết sắp tới.

"Tôi không xem đó là sự thiệt thòi"

Sáng 3/11, tại Hà Nội, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo chung kết, công bố vương miện dành cho người đăng quang và chia sẻ thông tin về đêm thi quyết định. Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trải lòng về chặng đường đương nhiệm, cơ hội thi quốc tế và cảm xúc trước khi trao lại vương miện.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Gia đình & Xã hội về việc chưa đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh khẳng định cô luôn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam và coi đây là niềm vinh dự lớn.

Với người đẹp, cơ hội tranh tài ở nước ngoài sẽ giúp cô giới thiệu vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, việc có tham gia một đấu trường nhan sắc quốc tế hay không không làm thay đổi giá trị cốt lõi của danh hiệu. "Nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng tham gia, nhưng nếu chưa thể thực hiện, tôi cũng không xem đó là sự thiệt thòi đối với bản thân", Hà Trúc Linh bày tỏ.

Theo cô, người đăng quang mang trách nhiệm quảng bá hình ảnh đất nước, phụng sự quốc gia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Để thực hiện vai trò ấy, hoa hậu cần liên tục trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân theo bốn tiêu chí Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ – Cống hiến mà cuộc thi đề cao.

Hà Trúc Linh: “Nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng tham gia, nhưng nếu chưa thể thực hiện, tôi cũng không xem đó là sự thiệt thòi đối với bản thân”.

Hà Trúc Linh cho rằng, việc giới thiệu hình ảnh phụ nữ Việt Nam có thể được thực hiện qua nhiều hoạt động. Bên cạnh các cuộc thi sắc đẹp, những diễn đàn văn hóa, học thuật cũng là nơi để người đẹp thể hiện trí tuệ và bản sắc.

Đề cập đến cơ hội thi quốc tế, cô nhìn nhận còn có yếu tố cơ duyên. Trong thời gian đương nhiệm, điều người đẹp tập trung là học hỏi và làm tốt trách nhiệm được trao. Những nỗ lực ấy sẽ tiếp tục sau khi cô chuyển giao vương miện.

"Hành trình phát triển bản thân sẽ không dừng lại khi nhiệm kỳ kết thúc. Tôi mong muốn tiếp tục nỗ lực, sống xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam mà Báo Tiền Phong và Công ty Hoàng Thành Media đã trao cho", cô chia sẻ.

Tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng trả lời về định hướng đưa các người đẹp tham gia đấu trường quốc tế.

Ông cho biết, cùng với vương miện, hoa hậu nhận một sứ mệnh và trách nhiệm lớn. Trưởng Ban tổ chức ghi nhận Hà Trúc Linh đã nỗ lực thực hiện vai trò của mình trong nhiệm kỳ mà ông đánh giá là ngắn nhất lịch sử cuộc thi.

"Về việc tham gia các cuộc thi quốc tế, nếu có cơ hội phù hợp, Ban tổ chức sẽ nỗ lực tạo điều kiện để các người đẹp đại diện Việt Nam tranh tài tại những đấu trường nhan sắc quốc tế", nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Hà Trúc Linh trả lời PV Gia đình & Xã hội về việc chưa đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong nhiệm kỳ. Video: Ngọc Mai

Vừa buồn, vừa vui vừa lo lắng khi nghĩ đến khoảnh khắc final walk

Khi thời điểm chuyển giao danh hiệu đến gần, Hà Trúc Linh thừa nhận cô có nhiều cảm xúc đan xen. Người đẹp vừa buồn, vừa vui và lo lắng khi nghĩ đến màn final walk – những bước đi cuối cùng trên sân khấu với tư cách hoa hậu đương nhiệm. Những ngày qua, cô dành thời gian nhìn lại hành trình, lựa chọn lời chia sẻ để gửi đến khán giả và những người đã đồng hành.

Nhắc về mùa giải Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh nhớ đêm chung kết phải dời lịch vì ảnh hưởng của bão lũ. Điều khiến cô lo lắng khi ấy là sự an toàn của mọi người, đặc biệt là đội ngũ làm việc tại sân khấu.

Theo lời kể của người đẹp, trong lúc các thí sinh ở nơi lưu trú, nhiều thành viên ê-kíp phải bảo vệ sân khấu, thu dọn thiết bị, giàn giáo và khắc phục hậu quả thời tiết. Các cô gái luôn dõi theo, lo cho những người đang làm việc bên ngoài.

Chỉ còn vài ngày nữa, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 sẽ kết thúc nhiệm kỳ.

Một kỷ niệm khác khiến Hà Trúc Linh nhớ mãi là buổi tập tại một ngôi trường ở Huế. Chưa có điều kiện tổng duyệt trên sân khấu chính thức, các thí sinh vẽ sơ đồ bằng phấn trên nền sân trường để tập luyện.

"Mọi người cùng ăn uống, sinh hoạt và tập đi tập lại tại đó, gợi nhớ những buổi tập văn nghệ thời tiểu học. Đó là trải nghiệm rất thú vị, khiến Linh vừa hoài niệm tuổi thơ, vừa có thêm những kỷ niệm đáng nhớ với các chị em", cô kể.

Hành trình dự thi cũng có những ngày làm việc kéo dài. Hà Trúc Linh cho biết từng có buổi phỏng vấn, ghi hình đến sáng, thời gian ngủ chỉ khoảng một tiếng. Có lần ngủ quên, cô phải vội mang tài liệu lên xe để tranh thủ ôn lại.

Lịch trình vất vả mang đến cho người đẹp nhiều bài học. Qua những chuyến đi từ Nam ra Bắc, cô có dịp tìm hiểu văn hóa, đời sống và con người tại các địa phương. Cuộc thi còn giúp cô tìm được những người bạn, người chị tiếp tục gắn bó sau đêm chung kết.

Với Hà Trúc Linh, tình cảm giữa các thí sinh là một phần đáng quý của hành trình Hoa hậu Việt Nam. Khi cuộc thi khép lại, họ vẫn động viên, an ủi và đồng hành trong cuộc sống. "Vì vậy, mỗi khi nhớ lại hành trình năm 2024, Linh luôn cảm thấy tự hào và trân trọng những trải nghiệm mình đã có", Hoa hậu Việt Nam 2024 bày tỏ.