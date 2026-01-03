Nhan sắc đời thực khác xa màn ảnh của nữ chính phim 'Nhà hai chủ'
Khác với hình ảnh lam lũ, nghèo khổ trên màn ảnh, nữ diễn viên Trâm Anh ngoài đời lại khiến khán giả bất ngờ bởi nhan sắc tươi tắn, phong cách trẻ trung.
Nữ diễn viên sở hữu biệt thự ở Thủ Đức, Vũng Tàu, nhà quận 1: Hôn nhân viên mãn, 41 tuổi trẻ như gái 20Giải trí - 7 phút trước
Ở tuổi 41, nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn bên chồng nổi tiếng từ kinh tế đến hôn nhân.
Chứng kiến Duyên van nài tình cảm với Hiếu, Bách lập tức hủy hônXem - nghe - đọc - 28 phút trước
GĐXH - Trong tập 36 phim "Cách em 1 milimet", Duyên mất kiểm soát khi thấy Hiếu theo đuổi Tú và cũng từ đây bộ mặt thật của cô đã bị phơi bày.
Mỹ Trinh hoang mang vì mọi việc đã vượt xa tầm kiểm soátXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam rơi vào trạng thái hoang mang khi nhận được hình ảnh con tàu của công ty bị công an khám xét.
Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 vừa công bố hình ảnh top 50 rạng rỡ trong bộ ảnh profile chính thức, đồng thời hé lộ cuộc thi năm nay sẽ không có đêm chung khảo.
Nữ ca sĩ quê Đắk Lắk được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái chú ýGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Duyên Quỳnh - nữ ca sĩ quê Đắk Lắk vừa được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025. Cô bày tỏ niềm tự hào và cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đồng hành trong sự nghiệp.
Hoa hậu genZ vừa được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025 là ai?Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là 1 trong 2 cá nhân thuộc lĩnh vực văn hóa, giải trí được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025.
Bách chứng kiến sự thật phũ phàng giữa Duyên và HiếuXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Dù rất bảo vệ vợ sắp cưới nhưng Bách cũng đã chứng kiến cảnh anh không hề mong muốn được thấy từ Duyên và Hiếu.
Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết dương lịch ở Nhật BảnGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Phan Như Thảo cùng đại gia Đức An và con gái Bồ Câu trong ngày đầu năm 2026 đã có chuyến đi Nhật Bản du lịch. Người đẹp hạnh phúc nói những lời ý nghĩa cho năm mới.
Chủ tịch Mỹ Trinh lộ bộ mặt tàn nhẫn, ông Sách hứa bao bọc người tìnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 44 phim "Lằn ranh", Chủ tịch Mỹ Trinh ngày càng lộ rõ sự tàn nhẫn khi ra lệnh không cứu tàu và người chìm.
4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ LinhGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây lại khoe khoảnh khắc bình dị và ấm áp bên chồng doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Chỉ một khoảnh khắc đơn giản, khán giả cũng thấy Hoa hậu Việt Nam 2016 đang sống hạnh phúc sau 4 cái Tết làm dâu gia đình hào môn.
Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan HiểnGiải trí
GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển cùng 3 nhóc tì xinh đẹp như thiên thần đã có một bộ ảnh chúc mừng năm mới tuyệt đẹp.