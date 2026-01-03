Nhan sắc đời thực khác xa màn ảnh của nữ chính phim 'Nhà hai chủ'

Dịp 30/4 vừa qua, Trâm Anh tiếp tục xuất hiện với một vai phụ trong phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng. Gần đây nhất, cô gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính Mai trong phim kinh dị Nhà hai chủ – vai diễn được chính Trâm Anh thừa nhận là thử thách lớn nhất từ trước đến nay