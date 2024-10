Nhân viên cửa hàng quần áo tham ô gần 800 triệu đồng

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với bị can Võ Thanh Phục (SN 1993, trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thanh Phục.

Qua kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 1/1/2018 đến tháng 7/2024, Phục là nhân viên quản lý cửa hàng quần áo The Blues (TP Hội An) thuộc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Blue Exchange tại Quảng Nam đã lợi dụng việc được giao quản lý cửa hàng báo cáo doanh thu bán hàng thấp hơn số lượng quần áo bán thực tế, với giá trị ban đầu ước tính hơn gần 800 triệu đồng. Phục đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.