Nhân viên y tế trèo lên băng ca đang di chuyển, ép tim cứu người giữa phố

17h ngày 14/8, hai công nhân (38 tuổi và 51 tuổi) đang làm việc cách Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) khoảng 30m. Trong lúc dựng cây sắt phía dưới đường dây điện, bất ngờ cả hai người bị điện giật dẫn đến bất tỉnh, trong đó người đàn ông 51 tuổi ngừng tim, ngừng thở tại chỗ.

Nhận tin báo, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện, cử lực lượng y tế cùng trang thiết bị tới hiện trường thực hiện hồi sức tim phổi, hỗ trợ hô hấp và xử trí bỏng điện trong vòng 1 phút từ khi xảy ra sự cố.

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào Khoa Cấp cứu. Trên đoạn đường vài chục mét, nhân viên y tế trèo lên băng ca tiếp tục ép tim cứu người bệnh. Khi vào viện, bệnh nhân được áp dụng các kỹ thuật hồi sức ngừng tim nâng cao.

Sau gần 15 phút, mạch và huyết áp của người bệnh đã phục hồi, ê-kíp quyết định chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để điều trị chuyên sâu.

Hình ảnh ca cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ, khi tiếp cận, tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch. Sự việc xảy ra gần bệnh viện nên nhân viên y tế có mặt nhanh chóng, tăng cao hiệu quả cấp cứu , hạn chế biến chứng sau này cho bệnh nhân.

Hiện người bệnh ngừng tuần hoàn đã tỉnh lại, có thể ăn uống và đang được các bác sĩ theo dõi thêm.

Điện giật là tai nạn thường gặp trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày cũng như trong môi trường lao động. Tai nạn này thường dẫn đến tình trạng nạn nhân bị ngưng tim, ngưng thở và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Khi một người bị điện giật, tùy thuộc vào mức độ tổn thương mà có cách can thiệp khác nhau. Ưu tiên hàng đầu là hồi sinh tim phổi trong vòng 5 phút từ khi nạn nhân ngừng tim cho đến khi tim đập.