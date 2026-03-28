Nhất định phải bổ sung kali cho cơ thể vào mùa xuân: 4 món ăn ngon, dễ nấu lại giàu kali, tốt cho não bộ

Khi những cơn gió xuân ùa đến vào tháng Ba, nhiều người trong chúng ta sẽ bị mắc chứng "mệt mỏi mùa xuân". Tình trạng này khiến chúng ta thường xuyên cảm thấy uể oải và thiếu năng lượng để làm bất cứ việc gì.

Khi nhiệt độ dần tăng lên vào mùa xuân, quá trình trao đổi chất của cơ thể tăng tốc, các mạch máu trên bề mặt da bắt đầu giãn nở (mạch máu ngoại vi giãn ra), dẫn đến lượng máu cung cấp cho não giảm đi, điều này dễ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, uể oải và buồn ngủ. Đây gọi là gọi hiện tượng là mệt mỏi mùa xuân (spring fatigue) hay "buồn ngủ mùa xuân".

Sau mùa đông, cơ thể con người thường bị thiếu kali trong giai đoạn chuyển tiếp từ đông sang xuân. Đừng xem nhẹ nguyên tố nhỏ bé này. Kali rất quan trọng để duy trì khả năng kích thích thần kinh cơ bình thường, và thiếu kali có thể dẫn đến mệt mỏi và suy nhược.

Để cải thiện tình trạng này, bạn đừng quá lo lắng vì có thể hoàn toàn cải thiện được hiệu quả thông qua chế độ ăn uống hợp lý. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn 4 món ăn "tăng cường năng lượng" giúp bổ sung kali và năng lượng cho cơ thể, mang lại cảm giác tràn đầy sức sống!

1. Măng xào tỏi

Vào mùa xuân cũng là thời điểm măng xuân phát triển tốt. Đây là loại nguyên liệu có thể chế biến được nhiều món ăn ngon và nhiều người yêu thích. Măng cũng là nguồn thực phẩm giàu kali, có thể giúp cơ thể cân bằng điện giản, giảm mệt mỏi và hỗ trợ huyết áp ổn định (giúp hệ thần kinh hoạt động tốt và điều hòa huyết áp) nếu ăn lượng vừa phải và khoa học. Măng cũng đồng thời cung cấp năng lượng thông qua các vitamin nhóm B và chất xơ, hỗ trợ trao đổi chất mà không chứa nhiều calo, lý tưởng cho việc kiểm soát cân nặng và sức khỏe tim mạch. Một cách chế biến món ăn đơn giản nhất từ măng đó là: Măng xào.

Nguyên liệu làm món măng xào tỏi

450g măng, 2 muỗng canh tỏi băm, lượng gia vị vừa đủ, một chút xíu đường, mỡ heo (hoặc dầu ăn tùy khẩu vị), 1 muỗng canh nước tương, một chút bột tiêu, một chút tinh chất cốt gà.

Cách làm món măng xào tỏi

Bước 1: Măng tươi bạn mua về, rửa sạch sau đó cho vào luộc vài lần luộc đến khi mềm. Sau đó vớt ra, rửa lại với nước rồi thái sợi. Hoặc bạn có thể mua măng đã được luộc sẵn, bán trong siêu thị sẽ tiết kiệm được thời gian sơ chế.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, cho lượng mỡ heo vừa phải vào. Với món măng xào bạn nên dùng mỡ heo xào sẽ mềm ngon hơn. Khi mỡ nóng thì cho tỏi băm vào xào thơm. Nếu bạn thích vị cay thì có thể thêm ớt hiểm vào xào cùng tỏi băm. Sau đó cho măng đã thái sợi vào, đảo đều. Tiếp đó, thêm nước tương, gia vị, đường, đảo đều cho ngấm. Cuối cùng bạn có thể thêm một ít hành lá thái nhỏ vào là có thể lấy ra đĩa, thưởng thức.

Cần tây xào hạt bạch quả

Cần tây vốn là nguồn cung cấp kali dồi dào, góp phần cân bằng điện giải, ổn định huyết áp và hỗ trợ chức năng cơ, thần kinh. Thông thường trong khoảng 40g cần tây tươi chứa khoảng 104mg kali, cùng các loại vitamin K, A, C và chất xơ, giúp hạ cholesterol và cải thiện tiêu hóa. Trong khi đó, bạch quả có giá trị "bổ não, nhuận phế" nhờ giàu nhóm hợp chất Flavonoid được mệnh danh là "siêu chất chống oxy hóa" (bao gồm quercetin, kaempferol và isorhamnetin) giúp bảo vệ thành mạch máu và tế bào não. Hơn thế, bạch quả cũng chứa giàu titamin C, kali và các nguyên tố vi lượng giúp tăng cường chuyển hóa năng lượng.

Nguyên liệu để làm món cần tây xào hạt bạch quả

Nửa cân cần tây, một nắm nhỏ hạt bạch quả, 1 thìa cà phê gia vị, 1 thìa cà phê đường và bột nêm gà, dầu ăn vừa đủ, 2 thìa canh tỏi băm.

Cách làm món cần tây xào bạch quả

Bước 1: Loại bỏ phần xơ cứng bên ngoài của cần tây sau đó rửa sạch và cắt thành từng miếng nhỏ. Hạt bạch quả bóc bỏ vỏ, rửa sạch và để riêng.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, khi dầu nóng khoảng 70% thì thêm tỏi băm vào phi thơm. Sau đó cho hạt bạch quả vào đảo đều một lúc đến khi thấy chuyển màu hơi trong. Tiếp đó bạn thêm rau cần tây đã thái nhỏ vào, đảo đều. Nêm nếm gia vị, đường và bột nêm gà, xào đều thêm một lúc đến khi các nguyên liệu chín là xong.

3. Đậu nành Nhật Bản luộc

Đậu nành Nhật Bản (Edamame)/đậu nành lông, là thực phẩm cực kỳ giàu kali, chứa hơn 670mg kali trong mỗi chén (khoảng 155g), cao hơn đáng kể so với một quả chuối trung bình (khoảng 420mg). Đây là nguồn bổ sung kali tuyệt vời, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, huyết áp và cung cấp lượng protein cao. Đậu nành Nhật Bản trở thành là lựa chọn tốt cho những người cần bổ sung kali trong chế độ ăn uống.

Nguyên liệu để làm món đậu nành Nhật Bản luộc

450g đậu nành Nhật Bản, 1 thìa canh rượu gạo, 3 lá nguyệt quế, đinh hương, hạt tiêu, một ít hạt tiêu nguyên hạt, lượng muối thích hợp, 2 muỗng canh nước tương.

Cách làm món đậu nành Nhật Bản luộc

Bước 1: Sau khi rửa sạch lớp lông tơ trên đậu nành Nhật Bản bạn dùng kéo cắt bỏ hai đầu. Cho nước vào nồi, đun sôi rồi thêm 1 thìa canh rượu gạo. Cho đậu nành vào nồi và luộc trong khoảng 15 phút. Vớt ra và rửa lại với nước lạnh.

Bước 2: Cho một lượng nước vừa phải vào nồi, thêm phần nguyên liệu gia vị thảo mộc, muối và nước tương vào rồi đun sôi. Sau đó tắt bếp, để nguội. Khi nước gia vị đã nguội, bạn cho đậu nhành đã luộc vào ngâm khoảng 30 phút cho ngấm hương vị là có thể thưởng thức.

4. Trứng cút nướng muối

Trứng cút là nguồn thực phẩm dồi dào kali, có thể giúp ổn định huyết áp, giảm căng thẳng cho mạch máu và ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Hàm lượng kali cao trong trứng cút cũng hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ và viêm khớp. Ngoài kali, trứng cút còn cung cấp nhiều dinh dưỡng, bao gồm protein, chất béo có lợi và các vitamin, khoáng chất thiết yếu khác cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Nguyên liệu làm món trứng cút nướng muối

2 cân trứng cút, 1 gói muối hạt, 1 gói gia vị thảo mộc (gồm lá nguyệt quế, đinh hương, hoa hồi, quế...).

Cách làm món trứng cút nướng muối

Bước 1: Làm nóng chảo, cho muối hạt vào xào sơ, sau đó cho các loại gia vị thảo mộc vào và xào đến khi dậy mùi thơm.

Bước 2: Xếp một lớp muối hạt và trứng cút vào nồi đất/nồi sành, sau đó phủ kín bằng một lớp muối hạt khác. Lần lượt làm cho đến khi hết nguyên liệu. Đậy nắp nồi, nấu trên lửa vừa nhỏ trong 5 phút. Sau đó để liu riu trong 15 phút trước khi mở nắp và lấy ra ăn.

Vào mùa xuân, ăn nhiều thực phẩm giàu kali có thể giúp chúng ta thích nghi tốt hơn với những thay đổi theo mùa. 4 món ăn này rất phù hợp cho mùa xuân. Hãy học cách chế biến chúng cho gia đình bạn thưởng thức để nâng cao sức khoẻ và tận hưởng mùa xuân một cách thoải mái, tràn đầy năng lượng!