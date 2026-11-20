Thúy Ngân nói về chuyện tìm hiểu nhiều người cùng lúc trước khi kết hôn GĐXH - Trở lại màn ảnh rộng với phim rom-com "Bắt cá ba tay", Thúy Ngân đảm nhận vai Yên, cô gái cùng lúc tìm hiểu ba người đàn ông với những tính cách khác biệt. Qua nhân vật này, nữ diễn viên cũng chia sẻ quan điểm khá thẳng thắn về tình yêu, hôn nhân và việc lựa chọn người đồng hành.

Sau khi giới thiệu poster và trailer, "Bắt cá ba tay" tiếp tục hé lộ câu chuyện phía sau nhân vật Yên (Thúy Ngân). Cô gái này cùng lúc duy trì mối quan hệ tìm hiểu với ba chàng trai Minh (Otis), Tùng (Steven Nguyễn) và Phong (Ngô Kiến Huy). Nhìn từ bên ngoài, Yên dễ khiến người khác nghĩ rằng cô tham lam, ích kỷ, muốn giữ cả ba người đàn ông bên cạnh để không phải đưa ra lựa chọn.

Thế nhưng, bộ phim không dừng lại ở những tình huống tréo ngoe của một chuyện tình tay ba, tay tư. Nhân vật Yên được xây dựng với nhiều lớp tâm lý phức tạp hơn, bắt nguồn từ những tổn thương cô phải trải qua khi còn nhỏ.

Thúy Ngân và Steven Nguyễn.

Việc người cha rời bỏ gia đình từ lúc Yên còn bé đã để lại trong cô một khoảng trống khó lấp đầy. Lớn lên với cảm giác thiếu vắng tình thương của cha, Yên luôn mang nỗi lo những người mình yêu quý rồi cũng sẽ rời đi. Cô muốn có một tình yêu bền vững, muốn được quan tâm và che chở, nhưng đồng thời lại sợ cảm giác phải đặt toàn bộ niềm tin vào một người duy nhất.

Đó cũng là nghịch lý trong cách Yên bước vào các mối quan hệ. Thay vì lựa chọn một người để gắn bó, cô tìm thấy ở mỗi chàng trai một điều mình mong muốn. Việc cùng lúc duy trì ba mối quan hệ dường như đem đến cho Yên cảm giác được yêu thương và có nhiều điểm tựa hơn. Tuy nhiên, càng cố giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, cô càng dễ đẩy bản thân vào những tình huống phức tạp.

Đạo diễn Như Trang không muốn khán giả chỉ phán xét nhân vật Yên

Chia sẻ về cách xây dựng nhân vật, đạo diễn Như Trang cho biết ê-kíp không muốn Yên chỉ được nhìn nhận như một cô gái "bắt cá ba tay". Điều quan trọng hơn là tìm hiểu nguyên nhân phía sau những lựa chọn tưởng chừng khó chấp nhận của cô.

Trong quá trình phát triển kịch bản, ê-kíp đã tìm hiểu tâm lý nhân vật, đồng thời tham vấn các chuyên gia để có thêm góc nhìn về ảnh hưởng của trải nghiệm thời thơ ấu đối với đời sống tình cảm khi trưởng thành.

Đạo diễn Như Trang cho rằng, nếu chỉ nhìn vào việc Yên cùng lúc duy trì ba mối quan hệ, khán giả rất dễ đánh giá cô là người ích kỷ, muốn có tất cả. Nhưng khi hiểu thêm về hoàn cảnh và những tổn thương trong quá khứ, nhân vật sẽ hiện lên với nhiều chiều cạnh hơn. Việc tham vấn chuyên gia tâm lý cũng giúp ê-kíp có cơ sở tiếp cận nhân vật thấu đáo, thay vì chỉ tập trung phán xét hành động của cô.

Thúy Ngân và Otis.

Với Thúy Ngân, Yên là vai diễn có nhiều mâu thuẫn nội tâm. Nhân vật có vẻ ngoài chủ động, biết cách tạo sự kết nối với những người đàn ông xung quanh, nhưng bên trong lại tồn tại những bất an không dễ bộc lộ.

Nữ diễn viên cho biết điều khiến cô tò mò là lý do Yên muốn giữ cả ba người đàn ông bên cạnh. Khi thể hiện nhân vật, Thúy Ngân không chỉ quan tâm đến những hành động bên ngoài mà còn phải tìm được cảm xúc ẩn sau mỗi lựa chọn. Cô mong khán giả có thể hiểu Yên, ngay cả khi không đồng tình với cách nhân vật này yêu.

Đây cũng là thử thách của Thúy Ngân khi phải thể hiện hai trạng thái đối lập: một cô gái có vẻ tự tin, biết mình muốn gì trong các mối quan hệ, nhưng lại không thực sự cảm thấy an toàn trong tình yêu. Nếu chỉ tập trung vào những tình huống hài hước khi Yên xoay xở với ba chàng trai, nhân vật rất dễ trở thành hình mẫu quen thuộc của một cô gái lăng nhăng. Ngược lại, những bất an bên trong mới là yếu tố giúp vai diễn có thêm chiều sâu.

Khi tổn thương tuổi thơ ảnh hưởng đến cách một người yêu

Thông qua câu chuyện của Yên, "Bắt cá ba tay" đề cập đến một vấn đề đáng chú ý trong đời sống tình cảm: những trải nghiệm không trọn vẹn thời thơ ấu có thể ảnh hưởng đến cách một người nhìn nhận tình yêu khi trưởng thành.

Thúy Ngân và Ngô Kiến Huy.

Với một số người, cảm giác từng bị bỏ rơi có thể khiến họ nhạy cảm hơn trước sự thay đổi trong thái độ của đối phương, thường xuyên cần được xác nhận tình cảm hoặc lo lắng khi người mình yêu trở nên xa cách. Tuy nhiên, mỗi người có cách phản ứng khác nhau trước những tổn thương. Không thể chỉ dựa vào một hành vi để kết luận về tâm lý hay hoàn cảnh của họ.

Đặt trong câu chuyện của Yên, việc duy trì nhiều mối quan hệ có thể được xem như một cách cô tìm kiếm cảm giác an toàn. Nhưng có nhiều người ở bên không đồng nghĩa với việc nỗi sợ bên trong sẽ biến mất. Thậm chí, cách yêu ấy còn có thể khiến những người liên quan tổn thương.

Đây cũng là điểm khiến nhân vật Yên trở nên đáng chú ý. Hiểu được nguyên nhân khiến một người hành động như vậy không có nghĩa là mọi lựa chọn của họ đều đúng. Những tổn thương trong quá khứ có thể lý giải nỗi sợ mất đi tình yêu, nhưng không thể trở thành lý do để bỏ qua trách nhiệm với cảm xúc của người khác.

Bởi vậy, câu chuyện của Yên không chỉ xoay quanh việc cô sẽ chọn Minh, Tùng hay Phong. Điều đáng quan tâm hơn là liệu cô có nhận ra những bất an đang chi phối mình, có đủ can đảm đối diện với quá khứ và học cách xây dựng một mối quan hệ lành mạnh hay không.

Ở lớp nội dung giải trí, "Bắt cá ba tay" vẫn mang màu sắc hài lãng mạn với những tình huống dở khóc dở cười xoay quanh một cô gái và ba chàng trai. Nhưng phía sau những màn giằng co tình cảm là câu chuyện về một người muốn được yêu thương nhưng lại luôn chuẩn bị tâm thế cho sự chia ly.

Phim do CJ HK Entertainment hợp tác cùng 865 Pictures sản xuất, Như Trang đảm nhận vai trò đạo diễn, với sự tham gia của Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn, Otis, Thúy Ngân cùng dàn diễn viên trong tuyến nhân vật gia đình.

"Bắt cá ba tay" dự kiến khởi chiếu chính thức từ ngày 4/12/2026. Suất chiếu đặc biệt diễn ra lúc 18h ngày 3/12/2026.