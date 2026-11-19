Hoàng Bách hát 'Chuyện chàng cô đơn' khép lại hành trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh' GĐXH - Trong tập cuối “Chuyến xe âm nhạc xanh”, ca sĩ Hoàng Bách cùng dàn thí sinh "Điểm hẹn tài năng" đã đưa khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc ngập tràn cảm hứng.

Trên trang cá nhân, Hoàng Bách chia sẻ lại kỉ niệm 20 năm ngày cưới. Tuy nhiên, anh và bà xã phải đáp chuyến bay sáng sớm ra Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển 5 tiếng lên Hà Giang để kịp show diễn tiếp theo.

Hoàng Bách cho biết vợ chồng anh từng dự định tổ chức một buổi tiệc lớn để mời bạn bè đến chung vui nhân dịp đặc biệt này. Nhưng lịch trình công việc và những kế hoạch liên tiếp khiến dự định ấy phải tạm gác lại. Dẫu không có một buổi kỷ niệm rình rang như mong muốn, nam ca sĩ vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn lại những gì hai người đã cùng nhau xây dựng. Buổi sáng rời khỏi nhà, nhìn tổ ấm bình yên với ba người con vẫn còn say ngủ, anh càng trân trọng quyết định của hai người trẻ tuổi năm nào đã lựa chọn gắn bó với nhau.

Hoàng Bách và vợ trong chuyến công tác ở Hà Giang.

Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến những tháng ngày cả hai đã cùng trải qua, từ niềm vui, nỗi buồn đến những giai đoạn khó khăn hay thuận lợi. Với anh, cuộc hôn nhân 20 năm không chỉ được vun đắp bằng tình yêu mà còn là kết quả của sự cố gắng, đồng hành và không ngừng nỗ lực từ cả hai phía.

Nhắc lại chuyện tình cảm thuở mới yêu, Hoàng Bách tiết lộ anh vẫn nhớ rõ cảm giác của mình cách đây 23 năm. Ngay từ những ngày đầu, anh đã nghĩ rằng không thể để lỡ cô gái ấy, bởi cô là người duy nhất khiến anh cảm thấy có thể ở bên cạnh suốt 24 giờ mỗi ngày mà không biết chán. Ngoại lệ duy nhất, theo cách nói hóm hỉnh của nam ca sĩ, là những lúc anh cần tập trung sáng tác hoặc thu âm.

Vợ Hoàng Bách đồng hành cùng chồng trong mọi hành trình.

Sau 20 năm chung sống, vai trò của bà xã trong cuộc đời Hoàng Bách cũng trở nên đặc biệt hơn. Cô vừa là người vợ, người yêu, mẹ của các con, vừa quán xuyến gia đình, hỗ trợ công việc và đôi khi còn kiêm luôn cả tài xế cho chồng. Thế nhưng, điều anh trân trọng nhất vẫn là vị trí người bạn đời – người cùng anh đi qua mọi chặng đường, chia sẻ cả cuộc sống thường nhật lẫn những thăng trầm trong sự nghiệp.

Khép lại lời nhắn gửi nhân kỷ niệm ngày cưới, Hoàng Bách bày tỏ lòng biết ơn vì bà xã đã lựa chọn anh để cùng bước đi trên hành trình cuộc đời. Nam ca sĩ cũng hài hước bày tỏ mong muốn cả hai sẽ tiếp tục đồng hành thêm hai lần 20 năm nữa, cứ bên nhau đến khi "hết xí quách" rồi mới tính chuyện tiếp theo. Sau hai thập kỷ hôn nhân, Hoàng Bách vẫn dành cho vợ sự trìu mến của một người đang yêu, chứ không chỉ là sự gắn bó của hai người đã cùng nhau xây dựng một gia đình.

Hoàng Bách trong một khoảnh khắc đời thường bên các con.

Hoàng Bách kết hôn năm 2006. Vợ anh, người mẫu Thanh Thảo quê ở Đồng Tháp, là con gái út của một đại gia có tiếng tại miền Tây. Từ một cô tiểu thư được gia đình cưng chiều, Thanh Thảo đã phải lòng chàng ca sĩ Hoàng Bách thời ấy và đem lòng yêu anh từ khi còn là cô sinh viên năm 2.

Thời điểm kết hôn, nhiều người đồn rằng, vì vợ là con của sếp lớn nên Hoàng Bách mới chấp nhận cưới sớm lúc anh 26 tuổi - khi còn có thể phát triển sự nghiệp. Bản thân vợ Hoàng Bách khi đó cũng gác lại công việc của một mẫu ảnh để làm hậu phương vững chắc cho chồng. Lại một lần nữa, thời gian chứng minh tất cả, đến nay, gia đình nam ca sĩ vẫn vô cùng hạnh phúc với 2 thành viên nhí đáng yêu.

Hoàng Bách hiện tại có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bên vợ đẹp con ngoan sau 19 năm hôn nhân. Điều khiến anh hãnh diện nhất là vợ không chỉ giàu giỏi mà còn ứng xử khéo léo. Trong đời sống vợ chồng, Hoàng Bách luôn dành những lời có cánh như: "Vợ tôi tự cân bằng rất giỏi"; "vợ là chỗ dựa của tôi", "Nếu phải lựa chọn, tôi chọn gia đình"; "Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì được làm rể ở một gia đình miền Tây. Mọi người ở đây rất thật thà, thoải mái, vui vẻ".

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Hoàng Bách.

Ngọt ngào với vợ như vậy, nhiều người nghĩ chắc hẳn anh phải chiều vợ lắm. Nhưng Hoàng Bách tự nhận, anh không hề chiều vợ. Bởi với anh, chia sẻ việc nhà với vợ là việc đương nhiên, dành lời khen cho vợ cũng là việc rất bình thường với cương vị là người chồng, người cha trong gia đình. Anh chưa bao giờ nghĩ những việc mình làm là vì chiều vợ, nịnh vợ, đó chỉ là cách anh thể hiện tình yêu với gia đình nhỏ của mình.

Hoàng Bách sinh năm 1980 tại Nam Định, anh lớn lên trong một gia đình nghệ thuật. Ngay từ nhỏ anh đã được mẹ truyền cảm hứng âm nhạc. Lên 4 tuổi được đi luyện thanh ở phòng thu. Cho đến năm 7 tuổi Hoàng Bách đã bắt đầu chơi nhạc cụ trống, organ. Những năm 2000, anh là thành viên của nhóm AC&M với ngoại hình lịch thiệp, chất giọng đặc biệt khiến khán giả phải chú ý. Nam ca sĩ còn theo đuổi sự nghiệp viết nhạc và hát solo. Những album nổi tiếng phải kể đến của Hoàng Bách như: Trời còn mưa mãi, Mưa rơi cuối tuần, Từ khi có em…

Hoàng Bách và vợ siêu mẫu: 17 năm mặn nồng, chồng triệt sản để vợ đỡ vất vả Sau 17 năm kết hôn, ca sĩ Hoàng Bách và cựu người mẫu Thanh Thảo vẫn "tương kính như tân", quan tâm nhau và duy trì sự lãng mạn như lúc mới yêu.



