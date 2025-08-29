Nhiều đồ ăn hút giới trẻ hạ giá sâu nhân dịp Quốc Khánh 2/9
GĐXH - Để chào mừng 80 năm Quốc Khánh 2/9, Aeon Việt Nam triển khai giảm giá nhiều mặt hàng. Riêng sushi, thực khách có thể thưởng thức các set sushi với giá từ 116.800 đồng.
Theo ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, khu vực bán sushi tại Aeon Mall Hà Đông, Hà Nội thu hút lượng khách đông những ngày này. Được biết do chương trình khuyến mại đặc biệt chào mừng 80 năm Quốc Khánh 2/9, giá những sét sushi được giảm từ 10.000 – 40.000 đồng/set. Cụ thể sét cá hồi special 1 chỉ có giá 165.800 đồng/set, sét cá hồi special 2 đang được bán với giá 116.800 đồng/set; set sashimi cá hồi NaUy được giảm từ 156.100 đồng xuống còn 136.400 đồng/sét; sét sashimi cá hồi 2 tầng, giá gốc 303.300 đồng được giảm xuống còn 264.100 đồng/sét.
Không chỉ sushi, hàng ngàn sản phẩm khác từ hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao cho đến điện tử và thời trang đều đồng loạt giảm giá, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Đơn cử, các loại bánh kem bắt trend yêu nước với hình lá cờ Tổ quốc, hình bản đồ Việt Nam cũng đang được triển khai bày bán với giá khuyến mại từ hơn 40.000 đến hơn 200.000 đồng.
Các sản phẩm như quần áo trẻ em, người lớn đặc biệt là các sản phẩm áo Tổ quốc có in hình cờ Tổ quốc, các khẩu hiệu đậm tinh thần dân tộc cũng được bày bán với giá rất hấp dẫn, thu hút người mua.
Chưa kể, từ 21/8 – 3/9, Aeon Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi lớn "Sale tưng bừng, mừng đại lễ" mang đến mức giảm giá lên đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm. Khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng hằng ngày với hóa đơn từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng tại các Trung tâm Mua sắm và Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON (trừ AEON Xuân Thủy).
Dự kiến lượng khách đến các trung tâm thương mại, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị sẽ tăng mạnh trong dịp lễ. Để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp đại lễ, Aeon Việt Nam cam kết đảm bảo đầy đủ nguồn hàng thiết yếu với giá cả ổn định, mang đến sự yên tâm cho khách hàng. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm và hoạt động đặc biệt được thiết kế riêng cho ngày Quốc khánh, nổi bật như: bộ sushi set "I Love Vietnam", các loại bánh và đồ uống trang trí theo hình lá cờ Việt Nam, cùng bộ sưu tập sản phẩm lưu niệm như cờ vẫy cầm tay, sticker, cốc và móc khóa in hình quốc kỳ. AEON cũng tổ chức sự kiện vẽ cờ đỏ sao vàng dành cho trẻ em, góp phần tạo nên không khí lễ hội vui tươi cho các gia đình.
Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, AEON điều chỉnh thời gian hoạt động, mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn để phục vụ khách hàng. Tại miền Bắc, các trung tâm mở cửa từ 8:00 – 22:30 trong giai đoạn 29/8 – 2/9; tại miền Nam, mở cửa từ 8:00 hoặc 9:00 đến 22:00 hoặc 22:30 từ ngày 30/8 – 2/9.
