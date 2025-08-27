Hàng loạt sản phẩm thiết kế riêng cho ngày Quốc Khánh 2/9: Đa dạng mẫu mã, giá siêu ‘mềm’

Nếu như những chiếc áo phông đỏ in hình sao vàng 5 cánh, hay các mẫu áo polo, áo phông thậm chí là áo dài có in cờ Tổ Quốc với những dòng khẩu hiệu "Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc", "Người Việt Nam", "Yêu tổ quốc, yêu đồng bào", "Tự hào là người Việt Nam"... mang tình thần tự tôn dân tộc được mọi người từ người già đến trẻ nhỏ ưa chuộng, chọn mua và mặc những ngày này thì các loại sản phẩm được thiết kế riêng cho ngày Quốc Khánh cũng đang được đông đảo người Việt, đặc biệt là người dân thủ đô Hà Nội đón nhận.

Không chỉ trên các sàn thương mại điện tử, các cửa hàng thời trang online, tại nhiều cửa hàng trên các con phố Hàng Mã, Tô Hiệu và nhiều con phố khác được bày bán la liện. Thậm chí là các gian hàng tại nhiều trung tâm thương mại lớn, lượng khách tìm mua những sản phẩm theo trend Quốc Khánh cũng khá đông, dù là ngày thường.

Khảo sát tại nhiều gian hàng của trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, những kệ hàng bày bán sản phẩm này được đặt ở những vị trí trung tâm, trang trọng, dễ quan sát.

Nổi bật trong số những sản phẩm này là hình ảnh những chiếc túi, mũ được thiết kế, đa dạng, bắt mắt, nổi bật với hình lá cờ tổ quốc cùng các dòng chữ mang hào khí dân tộc, đậm chất khẩu hiệu như: "Người Việt Nam", "Tự hào là người Việt Nam", Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", "Yêu đồng bào, yêu tổ quốc", hay đơn giản là hai chữ "Việt Nam" thiêng liêng. Những chiếc mũ, chiếc túi này có giá khá mềm, chỉ khoảng từ 40.000 đến 150.000 đồng/chiếc.

Ngoài những sản phẩm mặc, đeo được trên người, các mẫu thiết kế khác như: cờ Tổ Quốc để trang trí không gian, cờ Tổ Quốc với các kích cỡ từ nhỏ gọn có thể cầm tay đến các mẫu lớn hơn, những chiếc khăn quàng đỏ in hình ngôi sao 5 cánh, thậm chí là những chiếc cốc, chiếc móc chìa khóa, hay chiếc nơ buộc tóc điệu đà của các bạn nữ, thậm chí là miếng dán sticker có hình lá cờ Tổ Quốc nhỏ, trái tim đỏ có in hình sao vàng… với giá chỉ từ 9.000 đến 50.000 đồng được nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ ưu tiên chọn mua.

Dù mưa gió, gia đình chị Tươi tại Ngã Tư Sở, Hà Nội cũng vẫn đi trung tâm mua sắm, chị cho biết: "Tôi chọn mua các mẫu áo Tổ Quốc, bên cạnh đó mua túi, mũ cho các con, bọn trẻ đều rất thích, tôi thấy giá cả hợp lý nên khá ưng ý."

Cũng giống như áo Tổ quốc, các sản phẩm thiết kế theo trend "Tổ Quốc" không chỉ là một sản phẩm đơn thuần, mà còn là biểu tượng gắn liền với tinh thần dân tộc và niềm tự hào Việt Nam. Mỗi sản phẩm mang sắc đỏ rực rỡ cùng ngôi sao vàng năm cánh như nhắc nhở về truyền thống đấu tranh kiên cường, về tình yêu quê hương đất nước của bao thế hệ.

Khoác lên mình chiếc áo Tổ quốc, cùng những phụ kiện đi kèm không chỉ thể hiện cá tính, mà còn lan tỏa thông điệp gắn kết, chung một trái tim hướng về Tổ quốc, gợi nhớ trong mỗi người niềm tự hào và trách nhiệm với đất nước.

