Nhiều học sinh liên quan vụ hàng chục đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
Nhận tin báo có nhóm khoảng 30 người hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng phối hợp công an địa phương kịp thời ngăn chặn, giải tán và thu nhiều hung khí. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị triệu tập sau đó có 8 học sinh.
Ngày 17/4, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng CSGT vừa phối hợp Công an phường Nam Gia Nghĩa kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh niên khoảng 30 đối tượng mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.
Trước đó, khoảng 23h ngày 7/4, trong quá trình tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại phường Nam Gia Nghĩa, Tổ CSGT Gia Nghĩa (thuộc Đội CSGT đường bộ số 5) tiếp nhận tin báo của người dân về việc 2 nhóm thanh niên hẹn nhau tại khu vực bờ đập thôn 8 để giải quyết mâu thuẫn.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ CSGT Gia Nghĩa phối hợp Công an phường Nam Gia Nghĩa nhanh chóng triển khai lực lượng, có mặt tại hiện trường để ngăn chặn. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ lại hung khí và phương tiện rồi tháo chạy.
Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một số thanh niên. Sau đó, Nguyễn Bảo Dương (SN 2007, trú xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) đã liên hệ qua mạng xã hội với một người tên Vũ để hẹn gặp nói chuyện. Sau đó, hai bên lôi kéo thêm nhiều thanh niên khác, hình thành nhóm khoảng 30 người, mang theo nhiều hung khí với mục đích giải quyết mâu thuẫn.
Đến ngày 17/4, công an đã mời 22 người liên quan lên làm việc, trong đó có 8 học sinh đang theo học tại các trường trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bắt 2 đối tượng đổ hơn 500 tấn da bò hôi thối xuống đất gây ô nhiễm môi trườngPháp luật - 11 giờ trước
Lợi cùng đồng bọn đổ hơn 500 tấn da bò xuống nền đất và để chất thải phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm
Hà Nội: 'Sập bẫy' nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”, người phụ nữ mất 1 tỷ đồngPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Chỉ từ nhu cầu mua một chiếc xe đẩy cho cháu trên mạng xã hội, bà N. (trú tại Hà Nội) đã bị lừa mất gần 1 tỷ đồng khi làm nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.
Ngăn kịp thời 3 nữ sinh ở Tuyên Quang đi tìm 'việc nhẹ lương cao'Pháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Phát hiện 3 nữ sinh rủ nhau bắt xe khách đi Hà Nội theo lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội, Công an xã Tùng Vài (Tuyên Quang) đã nhanh chóng phối hợp truy tìm, đưa các cháu về an toàn.
Tạm giữ hình sự tài xế xe sang Mercedes tạt đầu, đấm tài xế taxiPháp luật - 22 giờ trước
Uống bia rượu rồi lái xe Mercedes chèn ép, hành hung tài xế taxi ở đường Nguyễn Chí Thanh, tài xế Nguyễn Ngọc Ngân bị công an tạm giữ để điều tra.
Công an Hà Nội tạm giữ đối tượng hành hung tài xế sau va chạm trên cầu vượt Trần Duy HưngPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Va chạm với một xe ô tô khác, Nguyễn Ngọc Ngân (trú tại Hà Nội) cho rằng xe kia không cho xe mình vượt, đối tượng đã hành hung lái xe. Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Ngân để xử lý theo quy định.
Khởi tố đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn” vào trường mầm non ở Thái Nguyên, bắt giam 3 bị canPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ vụ thịt lợn dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli trong bữa ăn học sinh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn” vào trường học. Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi đưa, nhận hối lộ để được cung cấp suất ăn.
Quảng Ninh: Bắt chủ 2 cơ sở bán 160 tấn giá đỗ ngâm chất tăng trưởngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu 2 cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm. Công an xác định từ năm 2025 đến nay, 2 cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường khoảng 160 tấn giá đỗ.
Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao' ngay trên xe kháchPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bị đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bằng lời hứa "việc nhẹ lương cao", một thiếu nữ 15 tuổi ở Nghệ An đã rời nhà lên xe khách ra Bắc.
Một phụ nữ ở Hà Nội 'mất trắng' 82 tỷ đồng khi đầu tư vàng trực tuyếnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Được giới thiệu đầu tư vàng sinh lời cao qua nền tảng giao dịch liên kết với ngân hàng nước ngoài, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo 82 tỷ đồng.
Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay nên đấu tranh, làm rõ.
