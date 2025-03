Nhiều học sinh ở một trường tiểu học vùng núi sốt cao, 1 em đã tử vong

Ngày 9/3, trao đổi với PV VietNamNet, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My đã có báo cáo về trường hợp trẻ tử vong do sốt ở thôn 3, xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My).

Trước đó, em H.T.K.N, học sinh lớp 2, điểm trường nóc Ông Bình (Trường phổ thông bán trú tiểu học - THCS xã Trà Dơn) bị sốt cao và phát ban.

Mặc dù đã có nhân viên y tế cùng giáo viên đến vận động nhưng gia đình không đưa trẻ đi cấp cứu. Đến tối 5/3, em N. đã tử vong sau khoảng 1 tuần tự điều trị tại nhà.

Theo Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, trường hợp trên có điều kiện kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó, nhận thức của gia đình còn hạn chế, vẫn còn cúng bái khi con bị bệnh.

Hiện nay, ở điểm trường nóc Ông Bình vẫn còn nhiều học sinh có biểu hiện sốt cao, đa phần gia đình không đưa đi khám mà để ở nhà tự xử lý.

Trước đó, rạng sáng 7/3, thầy Lê Huy Phương - Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học xã Trà Dơn đã dùng ô tô cá nhân đưa 4 em xuống Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam để cấp cứu.

Thời gian gần đây, huyện Nam Trà My ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em có triệu chứng sốt phát ban. Từ trước Tết Nguyên đán đến ngày 4/2, có 43 trẻ em từ 1 đến 13 tuổi mắc bệnh. Trung tâm Y tế huyện cho biết, trong số các trẻ bị bệnh, có trẻ đã được tiêm phòng sởi, có trẻ chưa tiêm và cả trẻ chưa đủ tháng để tiêm phòng.

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành phối hợp Trung tâm Y tế trong việc đảm bảo chế độ ăn uống, dinh dưỡng cho trẻ ốm và người nhà chăm sóc trẻ. Nắm bắt tình hình trong thôn nóc và phối hợp với nhà trường để kịp thời phát hiện, vận động đưa trẻ bị ốm đến cơ sở y tế.

Quảng Nam cũng đang tiêm miễn phí vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ em dưới 10 tuổi. Ngành y tế tỉnh này đặt mục tiêu hơn 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chiến dịch tại các huyện miền núi cao được tiêm 1 mũi vắc xin sởi - rubella (MR).