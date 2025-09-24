Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nhiều khuyến mại lớn kích cầu du lịch Quảng Ninh

Thứ tư, 18:14 24/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cùng với chuỗi sự kiện, hoạt động phong phú, thì các gói ưu đãi kích cầu được cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh đồng loạt thực hiện như: Giảm giá phòng, ưu đãi dịch vụ lưu trú, tặng quà lưu niệm... để hút khách du lịch.

Hôm nay (24/9), tại phường Bãi Cháy, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị công bố Chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh 2025.

Chiến dịch năm nay được triển khai với chuỗi sự kiện, hoạt động phong phú, như: Bắn pháo hoa nghệ thuật 3 ngày/tuần; chương trình Halo Bay Show biểu diễn nghệ thuật kết hợp nhạc nước và ánh sáng vào tất cả các ngày trong tuần; giới thiệu, quảng bá ca múa nhạc dân tộc, âm nhạc, nghệ thuật Quảng Ninh; đêm nhạc dưới trăng.

Nhiều khuyến mại lớn kích cầu du lịch Quảng Ninh - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị công bố Chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh 20225. Ảnh: Đ.Tùy.

Cùng với đó là chương trình nghệ thuật chào năm mới; ngày hội diều - dù lượn "Vịnh Rồng cất cánh"; ngày hội Đua thuyền "Vịnh Rồng lướt sóng"; ngày hội Trung thu Hạ Long Marina; ngày hội văn hoá thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; ngày hội "Yên Tử - Sắc thu Thiền định" năm 2025; liên hoan múa rối quốc tế; các giải thể thao lớn…

Ngoài ra, các gói ưu đãi kích cầu đồng loạt được cộng đồng doanh nghiệp giảm giá phòng, ưu đãi dịch vụ lưu trú, tặng quà lưu niệm, thực đơn ưu đãi, trải nghiệm trên tàu du lịch… tạo thêm nhiều lựa chọn phong phú cho du khách. Đến nay đã có gần 100 đơn vị, công ty kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình.

Nhiều khuyến mại lớn kích cầu du lịch Quảng Ninh - Ảnh 2.

Hội nghị tbu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Ảnh: Đ.Tùy.

Theo ông Nguyễn Lâm Nguyên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, chiến dịch kích cầu du lịch 2025 sẽ nâng tầm trải nghiệm và đẩy mạnh tăng trưởng. Đây là nỗ lực chung của toàn ngành, nhằm khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu trong nước và quốc tế. Mục tiêu là đón 20 triệu lượt khách trong năm 2025 (trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu du lịch đạt trên 55.000 tỷ đồng.

Thông qua chiến dịch sẽ tạo thêm các trải nghiệm mới mẻ, đa dạng cho du khách với chuỗi sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc; kết hợp nâng cấp sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng phục vụ; từng bước khắc phục tính mùa vụ trong du lịch nội địa tại địa phương.

Nhiều khuyến mại lớn kích cầu du lịch Quảng Ninh - Ảnh 3.

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh giải đáp câu hỏi của các doanh nghiệp, báo chí. Ảnh: Đ.Tùy.

Từ đó, duy trì đà tăng trưởng và thúc đẩy thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong mùa thu đông năm 2025, dịp Tết Nguyên đán 2026, lễ hội đầu xuân năm 2026; phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2025 đón 20 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 55.000 tỉ đồng.

Chương trình còn góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Ninh gắn với chương trình kích cầu du lịch; khẳng định mạnh mẽ thông điệp "Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp"; đồng thời khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung không tán thành nghỉ 5 ngày dịp 2/9 để kích cầu du lịch

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung không tán thành nghỉ 5 ngày dịp 2/9 để kích cầu du lịch

Gói kích cầu thứ 2: Thêm nguồn lực phục hồi vững chắc

Gói kích cầu thứ 2: Thêm nguồn lực phục hồi vững chắc

Gói kích cầu không nên mang tính "bình quân"

Gói kích cầu không nên mang tính "bình quân"

Cùng chuyên mục

Cụ ông ở Lâm Đồng lạc 6 ngày trong rừng: Ăn đọt cây, lá rừng để sống sót

Cụ ông ở Lâm Đồng lạc 6 ngày trong rừng: Ăn đọt cây, lá rừng để sống sót

Đời sống - 4 giờ trước

“Đói bụng thì tôi nhặt quả rụng ăn, không có quả rụng thì ăn đọt cây, lá rừng và uống nước suối. Đêm xuống thì tìm gốc cây to để trú mưa”, ông R Ông Ha Hoanh kể.

Ô tô con tông liên hoàn trên đường phố Hà Nội, 4 người bị thương

Ô tô con tông liên hoàn trên đường phố Hà Nội, 4 người bị thương

Thời sự - 4 giờ trước

Ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa) thì bất ngờ tông vào nhiều ô tô, xe máy đi cùng chiều.

Nhức nhối nạn bẫy bắt chim hoang dã dù lực lượng chức năng liên tục ra quân

Nhức nhối nạn bẫy bắt chim hoang dã dù lực lượng chức năng liên tục ra quân

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù lực lượng chức năng ở Huế liên tục ra quân, tháo dỡ bẫy, tuy nhiên tình trạng bẫy bắt trái phép chim hoang dã vẫn tiếp tục tái diễn.

Thi thể nam giới có hình xăm mặt quỷ trôi dạt trên sông Lam

Thi thể nam giới có hình xăm mặt quỷ trôi dạt trên sông Lam

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Thi thể có nhiều hình xăm, trong đó có hình xăm mặt quỷ ở bắp tay trái. Cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân.

Làm rõ nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Làm rõ nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa xác minh, làm rõ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Thực tế này cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật cho giới trẻ.

Bình luận xuyên tạc, sai sự thật trên Facebook, người đàn ông Hải Phòng bị phạt 7,5 triệu

Bình luận xuyên tạc, sai sự thật trên Facebook, người đàn ông Hải Phòng bị phạt 7,5 triệu

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, ông P.V.M đã thừa nhận hành vi bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng là vi phạm pháp luật.

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn

Hà Nội: Hàng loạt công trình, bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Phú Diễn

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt nhà xưởng, công trình kiên cố, bãi tập kết vật liệu ngang nhiên"mọc" trên đất nông nghiệp tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Lần đầu người dân được đi xe máy qua cầu Phong Châu mới

Lần đầu người dân được đi xe máy qua cầu Phong Châu mới

Thời sự - 5 giờ trước

Do thời tiết xấu và nước sông Hồng chảy xiết, Lữ đoàn 249 đã phải tháo dỡ khẩn cấp cầu phao Phong Châu. Người dân được hướng dẫn đi bộ, xe đạp và xe máy qua cầu Phong Châu mới.

Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm

Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm

Pháp luật - 5 giờ trước

Mỗi lần sản xuất, chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh đã pha “nước kẹo” với nước và tưới trực tiếp lên giá đỗ trong khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó đem xuất bán ra thị trường.

Con giáp bứt phá tài lộc vào mùa đông 2025, tiền bạc rủng rỉnh nhờ quý nhân giúp sức

Con giáp bứt phá tài lộc vào mùa đông 2025, tiền bạc rủng rỉnh nhờ quý nhân giúp sức

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi 12 con giáp, có những tuổi bước sang mùa đông năm 2025 sẽ được quý nhân nâng đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác và thăng tiến. Nhờ đó, con đường kiếm tiền trở nên thuận lợi, sự nghiệp thêm phần hanh thông.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡ

Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡ

Đời sống

GĐXH - Chính nhờ sự thông minh kết hợp với đức tính khiêm tốn, những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây thường gặp nhiều cơ hội thăng tiến và được quý nhân trợ giúp.

Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giảm cấp nhưng vẫn rất nguy hiểm, 7 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất trong hôm nay

Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giảm cấp nhưng vẫn rất nguy hiểm, 7 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất trong hôm nay

Thời sự
Nữ sinh suýt mất 300 triệu đồng vì nhóm lừa đảo

Nữ sinh suýt mất 300 triệu đồng vì nhóm lừa đảo

Xã hội
Danh mục 10 loại bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực

Danh mục 10 loại bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực

Đời sống
Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa giảm cấp không còn là siêu bão, miền Bắc mưa như trút từ đêm nay

Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa giảm cấp không còn là siêu bão, miền Bắc mưa như trút từ đêm nay

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top