Nhiều khuyến mại lớn kích cầu du lịch Quảng Ninh

Hôm nay (24/9), tại phường Bãi Cháy, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị công bố Chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh 2025.

Chiến dịch năm nay được triển khai với chuỗi sự kiện, hoạt động phong phú, như: Bắn pháo hoa nghệ thuật 3 ngày/tuần; chương trình Halo Bay Show biểu diễn nghệ thuật kết hợp nhạc nước và ánh sáng vào tất cả các ngày trong tuần; giới thiệu, quảng bá ca múa nhạc dân tộc, âm nhạc, nghệ thuật Quảng Ninh; đêm nhạc dưới trăng.

Quang cảnh hội nghị công bố Chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh 20225. Ảnh: Đ.Tùy.

Cùng với đó là chương trình nghệ thuật chào năm mới; ngày hội diều - dù lượn "Vịnh Rồng cất cánh"; ngày hội Đua thuyền "Vịnh Rồng lướt sóng"; ngày hội Trung thu Hạ Long Marina; ngày hội văn hoá thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; ngày hội "Yên Tử - Sắc thu Thiền định" năm 2025; liên hoan múa rối quốc tế; các giải thể thao lớn…

Ngoài ra, các gói ưu đãi kích cầu đồng loạt được cộng đồng doanh nghiệp giảm giá phòng, ưu đãi dịch vụ lưu trú, tặng quà lưu niệm, thực đơn ưu đãi, trải nghiệm trên tàu du lịch… tạo thêm nhiều lựa chọn phong phú cho du khách. Đến nay đã có gần 100 đơn vị, công ty kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình.

Hội nghị tbu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Ảnh: Đ.Tùy.

Theo ông Nguyễn Lâm Nguyên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, chiến dịch kích cầu du lịch 2025 sẽ nâng tầm trải nghiệm và đẩy mạnh tăng trưởng. Đây là nỗ lực chung của toàn ngành, nhằm khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu trong nước và quốc tế. Mục tiêu là đón 20 triệu lượt khách trong năm 2025 (trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu du lịch đạt trên 55.000 tỷ đồng.

Thông qua chiến dịch sẽ tạo thêm các trải nghiệm mới mẻ, đa dạng cho du khách với chuỗi sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc; kết hợp nâng cấp sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng phục vụ; từng bước khắc phục tính mùa vụ trong du lịch nội địa tại địa phương.

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh giải đáp câu hỏi của các doanh nghiệp, báo chí. Ảnh: Đ.Tùy.

Từ đó, duy trì đà tăng trưởng và thúc đẩy thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong mùa thu đông năm 2025, dịp Tết Nguyên đán 2026, lễ hội đầu xuân năm 2026; phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2025 đón 20 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 55.000 tỉ đồng.

Chương trình còn góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Ninh gắn với chương trình kích cầu du lịch; khẳng định mạnh mẽ thông điệp "Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp"; đồng thời khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu Việt Nam và khu vực.