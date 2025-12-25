Tin sáng 25/12: Phương án nghỉ Tết Dương lịch mới; miền Bắc rét sâu cỡ nào khi không khí lạnh tràn về?

Không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc

Đêm 25/12 và ngày 26/12, khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, dự báo có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hai khu vực này từ đêm 24/12 trời chuyển rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Đêm 24/12 và ngày 25/12, khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ trung bình 17-19 độ C, vùng núi 14-16 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, nhiệt độ trung bình 18-20 độ C.

Đêm 25/12 và ngày 26/12, khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ trung bình 16-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, nhiệt độ trung bình 17-19 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Khu vực Hà Nội từ đêm 24/12 trời chuyển rét, ngày 25/12 có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa từ ngày 25/12 đến hết ngày 26/12, dự báo có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam nhất trí với phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 theo đề xuất của Bộ Nội vụ. Ảnh: Người lao động

Ngày 24/12, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký công văn gửi Bộ Nội vụ về việc góp ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026, theo Người lao động.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, cơ quan này đã tổ chức lấy ý kiến trực tuyến đối với công nhân và cán bộ công đoàn, theo đó có 63% người (25.154 người tham gia bình chọn) được lấy ý kiến đồng tình với đề xuất của Bộ Nội vụ.

Căn cứ kết quả bình chọn nêu trên, Tổng LĐLĐ Việt Nam nhất trí với phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 theo đề xuất của Bộ Nội vụ.

Đối với người lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam khuyến khích áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch như đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật, khuyến khích thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Trước đó, Bộ Nội vụ có công văn số 1251/BNV-CVL ngày 24/12/2025 về việc xin ý kiến bộ, ngành, cơ quan liên quan về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất dịp Tết Dương lịch năm 2026 sẽ nghỉ ngày 1/1/2026 Dương lịch theo quy định; nghỉ ngày 2/1/2026 và hoán đổi (đi làm bù) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 10/1/2026.

Nếu đề xuất này được thông qua, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 1/1/2026 Dương lịch, đến hết Chủ nhật, ngày 4/1/2026 Dương lịch.

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ khuyến khích áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch như đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật, khuyến khích thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Với tác động của đợt không khí lạnh mạnh này, các địa phương tại Bắc Bộ và Trung Bộ cần chủ động ứng phó với tình trạng rét đậm và mưa lớn cục bộ. Người dân cần chú ý giữ ấm cơ thể và có phương án bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Sắp xét xử bị cáo vụ hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Bị cáo Đặng Chí Thành. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo dự kiến, ngày 26/12, TAND Khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi) - người đã hành hung 1 phụ nữ ở sảnh chung cư, thông tin trên Lao Động.

Bị cáo Đặng Chí Thành bị xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1, Điều 318 Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng, chị T (28 tuổi) và chị A (30 tuổi) - vợ của Đặng Chí Thành cùng sinh sống tại Chung cư Sky Central, số 176 Định Công, phường Phương Liệt (Hà Nội).

Khoảng 22h ngày 4/8, tại sân chơi Sảnh B1 Chung cư Sky Central, chị T và chị A có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị T đánh con chị A. Sau đó, chị A yêu cầu chị T giải quyết, xin lỗi nhưng không được.

Chị A có gọi điện cho bị cáo Thành xuống để giải quyết vụ việc. Thành đi xuống thấy vợ đang cãi nhau nên can ngăn và hai bên ra về. Sau đó, nghe vợ kể lại việc bị chửi và người phụ nữ đó còn nói xấu con nên Thành bức xúc.

Khoảng 22h10 ngày 9/8, Thành thấy chị T đang đứng sảnh B1 nên đến nói chuyện. Anh ta yêu cầu chị T xin lỗi nhưng người phụ nữ này không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy.

Do bức xúc vì bị coi thường và chị T không xin lỗi nên Thành đã chạy theo và tát 2 cái vào má người phụ nữ này. Thành tiếp tục dùng chân đá một cái và dùng tay đấm liên tiếp 8 cái vào mặt, đầu chị T.

Tiếp sau đó, tại sảnh thang máy B1 có đông người, Thành liên tục chửi bới và đe dọa chị T.

Thành khai nguyên nhân dẫn đến sự việc là do vợ bị nói xấu nên bức xúc, muốn gặp lại để nói chuyện. Thành chửi bới và đe dọa chị T do bức xúc, không làm chủ được bản thân chứ không muốn tước đoạt tính mạng.

Quy định mới về thời gian làm việc của giáo viên mầm non

Về thời gian làm việc, dự thảo Thông tư làm rõ thời gian làm việc của giáo viên mầm non thực hiện theo năm học và được quy đổi thành giờ dạy. Ảnh: VOV

Theo VTC News, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, thay thế Thông tư số 48 hiện hành.

So với Thông tư số 48, dự thảo Thông tư mới có một số điểm điều chỉnh.

Về đối tượng áp dụng, dự thảo Thông tư bổ sung thêm quy định các trường mầm non ngoài công lập căn cứ quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường để quy định chế độ làm việc đối với giáo viên bảo đảm phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về lao động.

Quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất, liên thông giữa các cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập.

Về thời gian làm việc, dự thảo Thông tư làm rõ thời gian làm việc của giáo viên mầm non thực hiện theo năm học và được quy đổi thành giờ dạy. Trong đó, bao gồm số giờ dạy trong 1 ngày theo định mức giờ dạy để bảo đảm phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non, thống nhất, đồng bộ với các thông tư quy định về chế độ làm việc của giáo viên các cấp học, trình độ khác.

Đồng thời, bổ sung thời gian làm việc của giáo viên mầm non ngoài thời gian dạy trực tiếp trên lớp, thời gian chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp, thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp còn thời gian đón trẻ và trả trẻ để bảo đảm phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

Dự thảo Thông tư cũng điều chỉnh định mức giờ đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày phải dạy trực tiếp trên lớp từ 6 giờ tại Thông tư số 48 xuống còn 5 giờ 30 phút (không bao gồm thời gian đón trẻ và trả trẻ).

Quy định này nhằm tách biệt giữa thời gian dạy trực tiếp trên lớp với thời gian đón trẻ và trả trẻ để cơ sở giáo dục mầm non thuận lợi trong việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên.

Vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ có thể bị phạt tới 150 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 336/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Theo Nghị định, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân là 75 triệu đồng và đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải vi phạm quy định về vận tải đường bộ, Nghị định quy định phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của lái xe theo đúng mẫu đơn vị kinh doanh vận tải đã quy định.

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với các hành vi điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước hoặc có nhưng không đúng quy định; không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo yêu cầu của hành khách; can thiệp để điều chỉnh tiền cước hiển thị trên đồng hồ; sử dụng phần mềm tính tiền nhưng không có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách; không sử dụng hoặc sử dụng phần mềm tính tiền không bảo đảm yêu cầu theo quy định.

Hành vi điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé cao hơn giá vé đã kê khai và niêm yết cũng bị phạt tới 2 triệu đồng.

Trong lĩnh vực vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải, Nghị định quy định phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết nội quy, giá dịch vụ, tên và số điện thoại của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại bãi đỗ xe theo quy định.

Mức phạt từ 2-3 triệu đồng được áp dụng đối với nhiều hành vi vi phạm như không thanh toán tiền vé cho hành khách đã mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành; không dán hoặc thu hồi phù hiệu theo quy định; không bố trí nhân sự theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe, phương tiện; tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa ký gửi không đúng quy định; không thực hiện miễn giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách; không có hợp đồng đại lý bán vé theo quy định.