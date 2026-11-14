Nhìn bố mẹ chồng sống trong biệt thự sang trọng, tôi ngưỡng mộ sự giàu có kín tiếng của ông bà, cho đến khi phát hiện bí mật phía sau

| Tâm sự

Tôi thật sự choáng ngợp khi căn nhà của bố mẹ chồng hoàn thiện.

3 năm trước, khi bố mẹ chồng tôi thông báo xây nhà, tôi cứ nghĩ ông bà chỉ sửa sang hoặc xây một căn nhà vừa phải để ở lúc tuổi già. Bởi từ trước đến nay, gia đình chồng tôi sống khá giản dị, không có biểu hiện gì của sự giàu có. Bố mẹ chồng cũng không kinh doanh lớn, bố chồng đã nghỉ hưu, mẹ chồng ở nhà nội trợ. Vợ chồng tôi thỉnh thoảng vẫn biếu ông bà tiền sinh hoạt nhưng chưa bao giờ thấy ông bà đòi hỏi hay nhờ vả gì nhiều.

Thế nhưng đến khi công trình hoàn thiện, tôi thực sự choáng ngợp. Căn nhà rộng tới 250m2, xây ba tầng, nhìn từ ngoài chẳng khác nào một tòa biệt thự. Bên trong còn khiến tôi bất ngờ hơn với cầu thang đá, đèn chùm lớn, bộ bàn ghế gỗ đắt tiền, tủ kệ và đủ loại nội thất sang trọng. Họ hàng, hàng xóm đến chơi ai cũng trầm trồ. Nhiều người còn ngồi tính toán rồi nhận định riêng tiền xây dựng phải khoảng 3 tỷ đồng, nội thất cũng ngót nghét 1 tỷ.

Tôi không biết chính xác con số có đúng hay không, nhưng rõ ràng đây là một khoản tiền khổng lồ. Tôi từng nghĩ có lẽ bố mẹ chồng tôi giàu có, chỉ là trước giờ sống kín đáo nên con cái không biết. Tôi cũng có chút tò mò nhưng không tiện hỏi sâu, bởi chuyện tiền bạc của bố mẹ chồng vốn không phải điều tôi muốn xen vào.

Nhìn bố mẹ chồng sống trong biệt thự sang trọng, tôi ngưỡng mộ sự giàu có kín tiếng của ông bà, cho đến khi phát hiện bí mật phía sau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cho đến hôm nay, tôi tình cờ nhìn thấy điện thoại của chồng hiện tin nhắn ngân hàng thông báo sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng đến hạn. Tôi choáng váng tiếp vì không ngờ chồng lại có nhiều tiền đến thế. Khi tôi hỏi thẳng, chồng mới thừa nhận số tiền này là của anh kiếm được, thậm chí toàn bộ tiền xây dựng và hoàn thiện căn nhà của bố mẹ cũng là do anh biếu.

Tôi không ngờ chồng mình lại kiếm tiền giỏi như vậy, càng bất ngờ hơn là anh giấu tôi còn giỏi hơn. Chúng tôi là vợ chồng, đêm nào cũng nằm cùng nhau, thế mà anh kiếm được bao nhiêu, cất tiền ở đâu, làm những gì, tôi hoàn toàn không biết.

Anh nói thêm rằng đây là chuyện riêng của gia đình anh, tiền anh làm ra nên anh muốn dùng thế nào là quyền của anh. Bố mẹ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, anh muốn ông bà được hưởng thụ những năm tháng tuổi già sung sướng, không phải tiếc nuối điều gì.

Tôi hiểu lòng hiếu thảo của chồng, cũng không muốn ngăn cản anh chăm sóc bố mẹ. Nhưng chúng tôi đã kết hôn, vậy mà anh lại xem tôi là người ngoài, đề phòng, giấu giếm tôi. Tôi thấy rất thất vọng và chán nản cuộc hôn nhân này.

Thanh Uyên
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