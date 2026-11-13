Ở tuổi 55, tôi quyết định ra ở riêng, các con phản đối kịch liệt nhưng phản ứng của chồng mới khiến tôi bất ngờ

Tôi năm nay 55 tuổi, các con đều đã trưởng thành, có công việc và gia đình riêng, tôi bất ngờ đưa ra một quyết định khiến cả nhà sửng sốt: Muốn chuyển ra ngoài sống một mình. Các con cho rằng mẹ đang nghĩ quẩn, còn chồng tôi chỉ im lặng nghe hết câu chuyện. Nhưng phản ứng của anh sau đó khiến tôi nhận ra, có lẽ người hiểu mong muốn của tôi nhất lại chính là người sống bên cạnh tôi suốt hơn 30 năm.

Tôi kết hôn năm 23 tuổi, lần lượt sinh hai đứa con. Suốt những năm tháng ấy, cuộc sống của tôi gần như xoay quanh gia đình. Sáng dậy sớm chuẩn bị bữa ăn, đưa con đi học, đi làm, chiều lại tất bật chợ búa, cơm nước. Chồng tôi làm việc trong cơ quan nhà nước, thường xuyên về muộn. Tôi không trách anh, bởi nghĩ mỗi người có một phần việc và phụ nữ vun vén gia đình là chuyện bình thường.

Khi các con còn nhỏ, tôi chẳng có thời gian nghĩ đến sở thích riêng. Những buổi gặp bạn bè, những chuyến du lịch hay đơn giản là một buổi chiều ngồi đọc sách đều phải xếp sau việc chăm sóc con cái.

Rồi các con lớn lên, lần lượt lập gia đình. Căn nhà từng ồn ào tiếng trẻ con dần trở nên yên tĩnh. Tôi cứ nghĩ đây là lúc mình có thể sống chậm lại, nhưng thực tế lại không như vậy.

Con gái lấy chồng gần nhà, thỉnh thoảng đưa cháu sang nhờ tôi trông giúp. Con trai lập nghiệp ở thành phố khác, mỗi lần về lại mang theo đủ thứ việc cần bố mẹ hỗ trợ. Chồng tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn có những cuộc gặp gỡ bạn bè, đi chơi thể thao, cà phê mỗi sáng.

Còn tôi, dù không còn phải nuôi con nhỏ, vẫn mặc nhiên đảm nhận việc cơm nước, dọn dẹp và chăm cháu khi cần. Mọi người đều nghĩ tôi rảnh rỗi vì đã nghỉ làm, trong khi tôi bắt đầu cảm thấy mình không còn một khoảng thời gian thực sự thuộc về bản thân.

Quyền sống cho bản thân sau chuyến đi ba ngày

Có những hôm tôi muốn đi đâu đó một mình nhưng lại ngại vì chưa chuẩn bị bữa tối. Muốn tham gia lớp học cắm hoa gần nhà nhưng lại sợ con gái gọi nhờ đón cháu. Thậm chí, tôi từng mua một chiếc váy rất đẹp, định mặc đi du lịch cùng nhóm bạn cũ, nhưng cuối cùng lại cất trong tủ vì chồng không thích đi xa, còn các con cho rằng mẹ đi chơi nhiều không ai trông nhà.

Tôi bắt đầu tự hỏi: Chẳng lẽ khi đã làm xong trách nhiệm với con cái, tôi vẫn phải sống theo những mong đợi của người khác?

Suy nghĩ ấy ngày càng rõ ràng sau một lần tôi đi du lịch cùng nhóm bạn học cũ. Chuyến đi chỉ kéo dài ba ngày nhưng tôi cảm thấy mình như được trở lại tuổi trẻ. Tôi không phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, không phải hỏi ai muốn ăn gì, cũng chẳng cần giải thích vì sao mình muốn đến một nơi nào đó.

Khoảnh khắc người phụ nữ nhận ra suốt hơn 30 năm qua bản thân chưa từng có một ngày thực sự sống cho mình. Ảnh minh họa

Trở về nhà, tôi nói với chồng rằng mình muốn thuê một căn hộ nhỏ gần công viên để sống riêng một thời gian. Tôi không có ý định ly hôn hay rời bỏ gia đình. Tôi chỉ muốn có không gian riêng, tự sắp xếp thời gian và tận hưởng cuộc sống theo cách mình thích.

Chồng tôi chưa kịp trả lời thì con gái đã phản đối. Con cho rằng bố mẹ đang sống yên ổn, tự nhiên mẹ đòi ra ngoài sẽ khiến hàng xóm dị nghị. Con trai gọi điện về, trách tôi không nghĩ đến cảm xúc của bố, rằng tuổi này còn bày đặt sống riêng làm gì.

Tôi nghe hết, nhưng không thay đổi quyết định.

Chiếc chìa khóa căn hộ và câu nói khiến tôi rơi nước mắt

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là thái độ của chồng. Anh không nổi giận, cũng không hỏi tôi có người khác hay đang giận dỗi điều gì. Suốt buổi tối, anh chỉ lặng lẽ ngồi uống trà. Đến khi các con về hết, anh mới gọi tôi lại và nói: "Em muốn ra ngoài sống riêng thì cứ đi. Nhưng anh muốn hỏi một điều, suốt mấy chục năm qua, có phải em đã ở lại căn nhà này vì nghĩ mình không thể sống khác đi không?".

Tôi sững người.

Anh nói tiếp rằng anh biết tôi đã vất vả nhiều năm, nhưng vì quen với việc được vợ chăm lo nên đôi khi anh không nhận ra mình đã vô tình để tôi gánh quá nhiều việc. Chồng tôi cũng thừa nhận bản thân từng nghĩ phụ nữ ở nhà thì phải lo chuyện bếp núc, con cái, dù các con đã lớn.

Rồi anh đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.

Đó là chìa khóa căn hộ nhỏ mà vợ chồng tôi mua cách đây vài năm để dành cho thuê. Chồng tôi bảo căn hộ ấy hiện đang trống, tôi có thể chuyển đến đó ở thử. Anh sẽ tự lo việc ăn uống, sinh hoạt của mình, còn nếu muốn gặp nhau, hai vợ chồng vẫn có thể ăn tối hoặc đi chơi cùng nhau.

Nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả là câu nói cuối cùng của chồng: "Anh không muốn em phải ở cạnh anh chỉ vì trách nhiệm. Nếu sống riêng khiến em vui hơn, anh tôn trọng điều đó. Còn anh cũng muốn học cách tự chăm sóc bản thân, thay vì lúc nào cũng chờ em lo liệu".

Tôi đã khóc. Không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy mong muốn của mình được lắng nghe.

Khoảng cách vừa đủ để trân trọng giá trị của nhau

Một tháng sau, tôi chuyển đến căn hộ nhỏ. Những ngày đầu, các con vẫn gọi điện hỏi han với vẻ không hài lòng. Nhưng dần dần, chúng cũng quen với việc mẹ có lịch sinh hoạt riêng, có bạn bè và những chuyến đi không cần phải xin phép ai.

Tôi bắt đầu tham gia lớp cắm hoa, tập thể dục buổi sáng, cuối tuần gặp bạn bè. Chồng tôi thỉnh thoảng sang ăn cơm, có hôm còn chủ động rủ tôi đi xem phim. Chúng tôi không còn gặp nhau mỗi ngày nhưng những cuộc trò chuyện dường như nhiều hơn và vui vẻ hơn trước.

Tôi chưa biết mình sẽ sống riêng bao lâu. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ trở về căn nhà cũ, cũng có thể hai vợ chồng sẽ tiếp tục duy trì cách sống này.

Nhưng ở tuổi 55, tôi hiểu rằng yêu thương gia đình không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ mọi mong muốn của bản thân. Con cái trưởng thành cần có cuộc sống riêng, cha mẹ cũng vậy. Và đôi khi, khoảng cách vừa đủ không làm tình cảm vợ chồng nhạt đi, mà giúp mỗi người nhận ra giá trị của người còn lại.

Tôi chỉ tiếc một điều: Giá như mình nhận ra quyền được sống cho bản thân sớm hơn vài năm!

Nguyệt Nga