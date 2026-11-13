Dốc tiền tiết kiệm cả đời giúp con gái mua nhà, tôi ngỡ ngàng trước câu nói của con rể trong ngày mừng nhà mới

Tôi từng nghĩ, giúp con gái có một căn nhà ổn định là món quà lớn nhất mình có thể dành cho con khi về già. Vì thế, tôi không ngần ngại rút gần 2 tỷ đồng tiền tiết kiệm để vợ chồng con mua nhà. Nhưng đến ngày mừng nhà mới, một câu nói của con rể khiến tôi chạnh lòng và bắt đầu suy nghĩ lại về cách mình đã giúp đỡ các con.

Chồng tôi mất đã gần 8 năm. Tôi có một cô con gái duy nhất, năm nay 32 tuổi, đã kết hôn và có hai con một trai, một gái. Sau khi chồng mất, tôi sống một mình trong căn nhà cũ, đi làm thêm một thời gian rồi nghỉ hẳn. Số tiền tích cóp cùng khoản tiền bán một mảnh đất nhỏ ở quê được tôi gửi tiết kiệm, dự định dùng để dưỡng già và phòng khi đau ốm.

Con gái tôi lấy chồng được 5 năm nhưng hai vợ chồng vẫn phải thuê nhà. Cả hai đều có công việc ổn định, song giá nhà ngày càng cao, tiền thuê nhà và chi phí nuôi con khiến việc tích lũy không dễ dàng.

Một lần sang chơi, thấy cháu ngoại của mình đang chạy quanh căn phòng thuê chật hẹp, thương con, thương cháu, tôi chủ động nói sẽ hỗ trợ một khoản tiền để hai vợ chồng mua nhà.

Ban đầu, con gái từ chối vì sợ mẹ phải tiêu hết tiền dưỡng già, nhưng tôi động viên rằng mình vẫn còn căn nhà đang ở, khoản tiền còn lại vẫn đủ trang trải cuộc sống. Tôi quyết định cho con 1,8 tỷ đồng, coi như phần tài sản dành cho con gái khi mình còn khỏe mạnh.

Với khoản tiền tôi cho, con gái và con rể vay ngân hàng thêm một khoản, phần còn lại là tiền tích lũy của hai đứa đủ để mua một căn hộ chung cư 80m2. Tôi không yêu cầu con phải trả lại, cũng không đặt điều kiện gì. Điều duy nhất tôi mong là các con có chỗ ở ổn định, các cháu được lớn lên trong một không gian rộng rãi hơn.

Thái độ khác lạ của con rể và câu nói trong bữa cơm mừng nhà mới

Thời gian đầu, con gái thường xuyên gọi điện hỏi thăm, kể chuyện chọn nội thất, sơn tường, mua sắm đồ dùng. Tôi cũng vui lây, thỉnh thoảng sang phụ con dọn dẹp, góp ý cách sắp xếp phòng cho cháu.

Tuy nhiên, tôi dần nhận ra thái độ của con rể có chút khác lạ.

Trước đây, mỗi lần tôi đến chơi, cậu ấy thường chủ động pha trà, hỏi han sức khỏe mẹ vợ. Nhưng từ khi chuyện mua nhà hoàn tất, con rể ít trò chuyện với tôi hơn. Có lần tôi góp ý nên giữ lại một căn phòng nhỏ làm chỗ nghỉ cho bà khi sang thăm cháu, cậu ấy trả lời rằng nhà có diện tích hạn chế, mọi thứ phải theo kế hoạch của hai vợ chồng.

Tôi nghĩ có thể mình đã can thiệp hơi sâu nên không nói thêm.

Đến ngày nhận bàn giao căn nhà, tôi được con gái mời sang ăn bữa cơm thân mật. Nhìn con vui vẻ dắt cháu đi khắp các phòng, tôi cảm thấy mọi vất vả, chắt chiu của mình đều đáng giá.

Trong bữa ăn, tôi nói vui rằng sau này thỉnh thoảng mẹ sẽ sang chơi, có khi ở lại vài hôm để gần cháu. Con gái chưa kịp trả lời thì con rể đã cười: "Mẹ cứ sang chơi thoải mái, nhưng nhà này là tài sản chung của vợ chồng con. Tiền mẹ cho là mẹ cho con gái, chứ mẹ không thể vì góp tiền mà muốn quyết định mọi việc trong nhà được".

Tôi đặt đũa xuống, không nói được câu nào.

Nỗi xót xa của người mẹ khi câu nói vui trong ngày mừng nhà mới đổi lại sự rạch ròi lạnh lùng từ con rể. Ảnh minh họa

Tôi hiểu điều con rể nói không hoàn toàn vô lý. Tôi đã cho tiền thì không có nghĩa mình có quyền quyết định cách các con sử dụng căn nhà. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đòi hỏi đứng tên hay can thiệp vào cuộc sống riêng của hai đứa.

Nhưng điều khiến tôi buồn là cách cậu ấy nói, như thể tôi vừa đưa ra một yêu cầu vô lý, thậm chí đang muốn tranh quyền với chính con gái mình.

Tôi nhìn sang con gái. Nó cúi đầu, gắp thức ăn cho con, không nói gì. Tôi không trách con vì có thể nó cũng khó xử khi đứng giữa mẹ và chồng. Nhưng sự im lặng ấy khiến tôi cảm thấy mình bỗng trở thành người ngoài trong căn nhà mà mình đã dành gần như toàn bộ khoản tích lũy để giúp các con có được.

Giữ lại một khoản dự phòng cho sự bình yên tuổi già

Tối hôm đó, về đến nhà, tôi mở lại sổ tiết kiệm. Nhìn số dư còn lại, tôi chợt thấy lo lắng. Tôi đã cho đi một khoản tiền rất lớn, trong khi tuổi ngày càng cao, sức khỏe không thể chắc chắn như trước. Nếu sau này tôi đau ốm, cần một khoản tiền để điều trị hoặc chăm sóc bản thân thì sao?

Vài ngày sau, con gái gọi điện hỏi tôi có thể hỗ trợ thêm tiền để mua một chiếc ô tô nhỏ phục vụ việc đưa đón cháu không. Nó nói hai vợ chồng đang phải trả nợ ngân hàng nên chưa xoay xở được.

Tôi im lặng một lúc rồi trả lời rằng mình không thể giúp thêm. Tôi cũng nói rõ từ nay sẽ giữ lại khoản tiền còn lại để lo cho tuổi già, không tiếp tục rút tiền tiết kiệm vì những khoản chi lớn của các con nữa.

Con gái có vẻ hụt hẫng, nhưng không nói gì thêm. Tôi biết nó có thể nghĩ mẹ đã thay đổi sau câu nói của chồng nó. Thực ra, tôi không hối hận vì đã giúp con mua nhà. Tôi chỉ nhận ra rằng tình thương không nên khiến mình quên mất sự an toàn của chính mình.

Tôi vẫn muốn sang thăm cháu, vẫn muốn các con có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng tôi cũng mong mình được đối xử bằng sự tôn trọng, chứ không phải chỉ được nhớ đến khi gia đình cần hỗ trợ tài chính.

Có lẽ, điều tôi cần học ở tuổi này là biết cho đi vừa đủ. Giúp con có một mái nhà là tình thương của người mẹ, nhưng giữ lại cho mình một chỗ dựa khi tuổi già cũng là trách nhiệm không thể bỏ quên.

Tôi không biết con rể có hiểu vì sao tôi từ chối khoản tiền hỗ trợ tiếp theo hay không. Nhưng sau chuyện này, tôi tự nhủ sẽ không để tình thương dành cho con cái trở thành lý do khiến mình phải đánh đổi sự bình yên của những năm tháng còn lại.

Lê Phương

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