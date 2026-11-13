Bị vợ sếp để ý sau một chuyến công tác qua đêm

| Tâm sự

GĐXH - Tôi chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn với sếp, nhưng chỉ sau một chuyến công tác hai ngày, cách vợ anh đối xử với tôi thay đổi hẳn. Công việc vốn bình thường bỗng trở nên khó xử, còn tôi không biết nên im lặng hay chủ động giải thích một điều mà chưa ai nói thẳng ra.

Tôi 32 tuổi, đã lập gia đình và làm việc cho một công ty của họ hàng bên chồng gần 3 năm. Công việc của tôi phụ trách khách hàng, thường xuyên làm việc trực tiếp với anh họ của chồng, cũng là một trong hai người điều hành công ty. Vợ anh cũng làm tại đây, phụ trách tài chính, nhưng trước kia tôi gần như không phải trao đổi nhiều với chị.

Mối quan hệ giữa mọi người vốn rất bình thường. Tôi tập trung làm việc, chưa từng bị nhắc nhở về thái độ hay hiệu quả công việc. Cho đến vài tháng trước, một chuyến công tác khiến mọi thứ thay đổi.

Do cần gặp khách hàng ở tỉnh, tôi và sếp phải đi công tác hai ngày. Lịch trình, nơi lưu trú và các cuộc hẹn đều do công ty sắp xếp. Đây cũng không phải lần đầu tôi đi công tác cùng sếp nên lúc đó tôi không nghĩ chuyến đi có gì đặc biệt.

Nhưng sau khi trở về, tôi bắt đầu nhận thấy thái độ của vợ sếp khác hẳn.

Bị vợ sếp để ý sau chuyến công tác: Duy trì công việc và Mối quan hệ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Từ sau chuyến đi, việc gì tôi làm cũng phải qua vợ sếp

Trước đây, sếp giao việc trực tiếp cho tôi và tôi cứ theo yêu cầu ấy mà thực hiện. Sau chuyến công tác, anh thường thêm câu: “Em hỏi lại chị nhé” hoặc yêu cầu tôi gửi công việc cho cả hai người cùng xem và duyệt.

Ban đầu tôi nghĩ có thể công ty thay đổi cách quản lý. Nhưng dần dần, tôi nhận ra vợ sếp xuất hiện trong hầu hết những việc tôi đang làm.

Có lần sếp đã giao rõ cách xử lý một khách hàng. Tôi làm đúng yêu cầu rồi báo cáo. Sau đó, vợ anh lại nhắn cho tôi một hướng khác. Tôi không biết cuối cùng mình nên nghe ai, bởi nếu làm theo chị thì có thể trái với chỉ đạo của sếp, còn nếu chỉ nghe sếp thì lại sợ chị cho rằng mình cố tình bỏ qua ý kiến của chị.

Điều khiến tôi càng khó xử là một lần tôi vô tình nhìn thấy chị gửi cho chồng bức ảnh tôi đăng trong chuyến công tác, kèm một câu hỏi kiểu: “Đi làm mà vui nhỉ”.

Tôi không biết đó chỉ là một câu nói đùa giữa hai vợ chồng hay thực sự có hàm ý gì. Nhưng kể từ hôm đó, mỗi khi có lịch đi tỉnh cùng sếp, tôi đều cảm thấy không thoải mái như trước.

Tôi bắt đầu tự nhắc mình phải cẩn thận hơn. Có việc gì tôi đều trao đổi trong nhóm chung, hạn chế nói chuyện riêng với sếp, những nội dung liên quan đến công việc đều cố gắng lưu lại rõ ràng. Tôi cũng chủ động giữ khoảng cách để tránh bất kỳ hiểu lầm nào có thể xảy ra.

Nhưng dù tôi cố gắng đến đâu, cảm giác mình đang bị để ý vẫn không biến mất.

Tôi không muốn nghỉ việc chỉ vì một sự nghi ngờ

Điều khiến tôi khó xử nhất là tôi chưa từng có chuyện gì ngoài công việc với sếp. Tôi cũng đã có gia đình và hoàn toàn không có ý định bước qua bất kỳ giới hạn nào.

Nếu vợ sếp thực sự cảm thấy không thoải mái vì chuyến công tác ấy, tôi cũng hiểu rằng đó là cảm xúc của chị. Nhưng tôi không biết mình phải làm gì để giải quyết một nghi ngờ mà chính người trong cuộc chưa từng nói thẳng.

Tôi không muốn nghỉ việc. Công việc này phù hợp, thu nhập ổn định và sau gần 3 năm, tôi đã quen với môi trường cũng như công việc của mình. Nghỉ chỉ vì cảm giác bị một người nào đó để ý khiến tôi thấy quá đáng tiếc.

Nhưng ở lại mà mỗi lần sếp giao việc tôi đều phải đoán xem vợ anh có suy nghĩ gì thì cũng rất mệt mỏi. Tôi càng không muốn một ngày nào đó xảy ra vấn đề chỉ vì một hiểu lầm không đáng có.

Tôi đang phân vân không biết nên tiếp tục giữ khoảng cách, làm đúng công việc và coi như không biết gì; hay chủ động nói chuyện riêng với vợ sếp để hỏi xem chị có điều gì chưa hài lòng về tôi.

Tôi sợ nếu mình chủ động đề cập, một chuyện vốn chỉ là nghi ngờ lại trở thành vấn đề thật sự. Nhưng nếu cứ im lặng, sự khó xử này có lẽ sẽ còn kéo dài.

Tôi nên làm thế nào để vừa giữ được công việc, vừa tránh những hiểu lầm không đáng có? Nếu là tôi, mọi người sẽ chọn im lặng làm đúng phận sự hay chủ động nói chuyện một lần cho rõ?

P. Hiền (Hà Nội)

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