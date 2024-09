Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P cuối): Vụ cướp có súng và cuộc trốn chạy bất thành

Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P 2): Những manh mối mơ hồ GĐXH - Tên cướp bị thương và phải nằm cấp cứu tại bệnh viện trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của công an. Ban đầu, các điều tra viên nghĩ rằng mọi manh mối sẽ được kẻ này cung cấp. Thế nhưng, lời khai của tên cướp "đen đủi" lại đẩy cuộc điều tra vào một "mớ bòng bong".

Sau khi làm việc với nhóm bị hại, Công an tỉnh Hưng Yên chỉ làm rõ được diễn biến vụ cướp tại quán cà phê. Bị hại cho biết giữa họ và nhóm cướp không có quan hệ gì trước đó. Việc nữ giám đốc công ty bất động sản mang theo 8 tỷ đồng tiền mặt là một phần trong "thỏa thuận" mà nhóm cướp cố ý "cài" vào cuộc giao dịch mua biệt thự.

Những người môi giới bất động sản khai, họ được nhóm cướp làm quen qua mạng xã hội. Sau nhiều cuộc trao đổi, nhóm cướp đóng vai khách hàng có tiền, cần mua biệt thự nên đã dễ dàng chiếm được "lòng tin" của nhóm môi giới. Từ đây, cuộc hẹn gặp giữa hai bên để mua bán biệt thự đã được lên lịch và thực hiện.

Mọi đầu mối dẫn tới nhóm cướp có súng và đặc biệt nguy hiểm đều là con số không tròn chĩnh. Các điều tra viên sau khi rà soát đã phát hiện nhóm cướp đi trên một chiếc taxi. Như vậy, có thể điểm đầu tiên chúng xuất phát không ở quá xa. Nhiều tổ trinh sát được tung đi khắp địa bàn Văn Lâm và những vùng lân cận. Cuối cùng các anh xác định, tại tòa chung cư cách hiện trường 2km có một nam thanh niên đã từng thuê phòng ở đây, hình dáng, nhận dạng rất giống với 1 trong số 5 tên cướp.

Người thanh niên này nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Minh Chiến (2001, trú tại Hớn Quảng, Bình Phước). Từ đây, công tác xác minh được tiến hành và đã dựng lên chân dung của nhóm cướp 5 người. Theo đó, ngoài Đoàn, Điển và Chiến thì nhóm cướp còn 2 đối tượng khác là Dương Đăng Nam Trường (SN 2000, trú tại Lục Nam, Bắc Giang) và Nguyễn Anh Sơn (SN 1998, trú tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa). Sơn cũng chính là kẻ cầm đầu thường được gọi dưới cái tên Hoàng Keangnam.

Đối tượng Sơn (ảnh tư liệu).

Công an cũng làm rõ, sau khi gây án nhóm cướp nhảy lên một xe taxi rồi yêu cầu di chuyển về cầu Hưng Hà (thuộc địa bàn Hưng Yên). Tuy nhiên, đi đến đường cao tốc, cả nhóm quyết định xuống xe và gọi một chiếc taxi khác. Việc làm này chủ yếu nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, xóa dấu vết về di biến động của nhóm cướp. Xe về tới cầu Hưng Hà, nhóm cướp xuống và đổi xe một lần nữa.

Lần này chúng yêu cầu lái xe đưa về lại Hà Nội và dự định chọn khu đô thị tại huyện Gia Lâm làm nơi "tá túc". Ở với nhau được 3 ngày, mỗi ngày chúng thuê một căn hộ khác nhau để tránh bị "lần" ra tung tích. Đến ngày 29/12, nhóm 4 người bàn nhau tách ra. Điển đi một mình một hướng, 3 tên còn lại dự định lên Việt Yên (Bắc Giang) để trú ẩn.

Tại một khu nhà trọ ở xã Tăng Tiến (Việt Yên, Bắc Giang), công an phát hiện Chiến, Trường và Sơn đang lẩn trốn tại đây. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thể xác định được các đối tượng phòng nào. Do đây là nhóm tội phạm có súng, đặc biệt nguy hiểm nên các phương án bắt giữ phải được tính toán kỹ lưỡng.

Quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện Chiến và Nam Trường rời khỏi nhà trọ. Tận dụng thời điểm này, các trinh sát Công an tỉnh Hưng Yên đã ập vào khống chế, bắt giữ thành công cả 2 đối tượng.

Khai thác nóng, công an biết được Sơn đang ở 1 mình tại phòng trọ 203. Các đối tượng cho biết, Sơn mang theo 4 khẩu súng và nhiều viên đạn. Tiến hành áp sát, tạo tình huống kéo Sơn ra gần cửa, lực lượng công an đã xông vào bắt gọn đối tượng này. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ 4 khẩu súng, hàng chục viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã dựng lên màn kịch để lừa vị nữ giám đốc công ty bất động sản đến Ecopark rồi ra tay cướp tài sản.

Về số súng, các đối tượng khai mua của đối tượng khác trên mạng xã hội. Trong đó, có 2 khẩu, sau khi thỏa thuận với người bán, nhóm Sơn hẹn địa điểm "giao hàng". Khi người bán súng đến nơi, nhóm Sơn dùng 2 khẩu súng đã mua trước đó uy hiếp và cướp luôn 2 khẩu súng từ kẻ bán.

Trong vụ án này, Sơn là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Được biết, Sơn vốn là trẻ mồ côi, người nhận nuôi và có cuộc sống khá êm đềm. Tuy nhiên, khi ý thức được mình là con nuôi, Sơn đã thay đổi, bỏ học, bỏ nhà đi lang bạt và nhiều lần phạm tội.

Trong số 5 đối tượng, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ thành công 4. Riêng đối tượng tên Điển sau thời gian truy xét chưa xác định được nơi lẩn trốn nên cơ quan công an đã tách riêng, ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý.