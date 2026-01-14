Mới nhất
Chi tiết những ngày nên dọn bàn thờ dịp cuối năm để đón Tết nguyên đán

Thứ tư, 16:01 14/01/2026
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Trong truyền thống tín ngưỡng của người Việt, dọn bàn thờ cuối năm gắn liền với thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Điều này được thể hiện qua ý nghĩa sau.

Ý nghĩa

Bàn thờ được xem là nơi linh thiêng, nơi tổ tiên, thần linh được thờ phụng và cũng là biểu tượng cho lòng thành kính của con cháu đối với những người đã khuất. Vì vậy, dọn dẹp bàn thờ cuối năm chính là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ tới gia tiên.

Theo phong thủy, bàn thờ là trung tâm hội tụ linh khí của gia đình. Một bàn thờ sạch sẽ, gọn gàng không chỉ giúp gia đình đón nhận nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới mà còn xua đuổi tà khí và những điều không may mắn còn sót lại từ năm cũ.

Người Việt luôn coi trọng nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp trong nếp sống, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Bàn thờ với vai trò trung tâm linh thiêng của ngôi nhà, cần được chăm chút kỹ lưỡng.

Dọn bàn thờ cuối năm có ý nghĩa gì? - Ảnh 1.

Bàn thờ được xem là nơi linh thiêng, nơi tổ tiên, thần linh được thờ phụng và cũng là biểu tượng cho lòng thành kính của con cháu đối với những người đã khuất.

Một bàn thờ sáng sủa, gọn gàng không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên, mà còn phản ánh sự cẩn thận, chu toàn và phong cách sống gương mẫu của gia đình.

Thời gian dọn bàn thờ cuối năm vào ngày nào?

Ngày Rằm tháng Chạp: Việc dọn bàn thờ vào ngày này sẽ giúp gia đình đón Tết trọn vẹn và rước tài lộc, phúc khí vào nhà.

Ngày 23 tháng Chạp: Là thời điểm cúng ông Công ông Táo, khi gia đình tiễn Táo quân về trời. Dọn dẹp bàn thờ vào ngày này thể hiện sự chu đáo, kính cẩn và mong ông Táo sẽ phù hộ cho một năm mới bình an, đầy may mắn.

Ngày 29 hoặc 30 tháng Chạp: Đây là thời khắc cuối cùng của năm, khi gia đình sum vầy cúng Tất niên. Việc lau dọn bàn thờ lúc này giúp không gian thờ cúng trở nên trang nghiêm, sạch sẽ, sẵn sàng đón chào năm mới may mắn và tràn đầy phước lành.

Dọn bàn thờ cuối năm có ý nghĩa gì? - Ảnh 2.

Một bàn thờ sáng sủa, gọn gàng không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên mà còn phản ánh sự cẩn thận, chu toàn và phong cách sống gương mẫu của gia đình.

Ngoài ra, gia chủ cũng có thể chọn các ngày đẹp khác trong tháng Chạp để lau dọn bàn thờ nhưng cần tránh tuyệt đối những ngày xấu, ngày hắc đạo để không làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.

Hướng dẫn dọn dẹp bàn thờ cuối năm cầu tài lộc

Xin phép tổ tiên trước khi lau dọn

Phong thủy cho biết, trước khi tiến hành dọn bàn thờ thì người thực hiện cần tắm rửa sạch sẽ. Bên cạnh đó, chuẩn bị một đĩa hoa quả tươi để đặt lên bàn thờ.

Tiếp theo, người làm lễ sẽ thắp một nén nhang, cúi đầu khấn vái để xin phép tổ tiên, thần linh biết rằng đây là ngày dành cho việc dọn dẹp, lau chùi bàn thờ.

Nhiều người vẫn giữ quan niệm rằng người lau dọn bàn thờ nên là người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà.

Dọn bàn thờ cuối năm có ý nghĩa gì? - Ảnh 3.

Phong thủy cho biết, trước khi tiến hành dọn bàn thờ thì người thực hiện cần tắm rửa sạch sẽ. Bên cạnh đó, chuẩn bị một đĩa hoa quả tươi để đặt lên bàn thờ.

Tuy nhiên, với những gia đình ít thành viên, ai cũng có thể đảm nhận việc này. Chỉ cần người lau dọn cẩn thận, tỉ mỉ không làm xê dịch hay hư hỏng bất kỳ món đồ nào trên bàn thờ.

Chuẩn bị đầy đủ vật dụng lau chùi

Trước khi bắt tay vào việc dọn bàn thờ, gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ những vật dụng lau chùi cơ bản. Lưu ý tuyệt đối không sử dụng những đồ dùng đã cũ hoặc dùng chung đồ lau bàn thờ với các vật dụng khác trong gia đình.

Nếu có điều kiện, nước lau bàn thờ nên được pha từ năm loại thảo dược tự nhiên: quế, hồi, đinh hương, gỗ vang và bạch đàn. Những hương liệu này không chỉ mang lại mùi thơm dễ chịu mà còn giúp thanh lọc không gian thờ tự.

Trong trường hợp không có các thảo dược trên, gia chủ có thể thay thế bằng rượu gừng hoặc nước ấm sạch để tẩy uế và làm sạch các vật phẩm trên bàn thờ.

Bên cạnh đó, bạn nên chuẩn bị một chiếc bàn phụ thật trang nghiêm được phủ vải hoặc giấy đỏ để đặt bài vị hoặc ảnh thờ. Khi tiến hành hạ các bài vị, ảnh thờ và đồ thờ cúng xuống bàn phụ nên cẩn thận.

Chiều hướng để lau dọn bàn thờ

Thông thường, người ta bắt đầu lau từ trên cao xuống thấp, sử dụng khăn mềm để tránh trầy xước hoặc làm mất đi vẻ đẹp vốn có của các bức tượng.

Dọn bàn thờ cuối năm có ý nghĩa gì? - Ảnh 4.

Lưu ý rằng nếu hoa đã héo hoặc tàn, cần thay ngay để duy trì sự tươi mới cho không gian thờ cúng. Khi công việc dọn bàn thờ cuối năm hoàn tất, hãy thắp ba nén hương và mời tổ tiên về đoàn tụ.

Đặc biệt, tuyệt đối không dùng rượu, cồn hay hóa chất để vệ sinh tượng đồng, bởi chúng có thể gây ra hiện tượng oxy hóa hoặc khiến bề mặt bị đổi màu.

Sau khi hoàn tất việc làm sạch bụi bặm, công đoạn tiếp theo là thay nước trong bình hoa và nước cúng.

Lưu ý rằng nếu hoa đã héo hoặc tàn, cần thay ngay để duy trì sự tươi mới cho không gian thờ cúng. Khi công việc dọn bàn thờ cuối năm hoàn tất, hãy thắp ba nén hương và mời tổ tiên về đoàn tụ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Dọn bàn thờ cuối năm có ý nghĩa gì? - Ảnh 5.Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026

GĐXH - Bên cạnh việc thiết kế, bài trí không gian nội thất sao cho khoa học và thẩm mỹ thì gia chủ cũng nên dành sự quan tâm hơn tới yếu tố phong thủy trong nhà để công việc cũng như sự nghiệp gia chủ được hanh thông, phát triển hơn.

Dấu hiệu bàn thờ cần chú ý để đón Tết Bính Ngọ 2026 an lành và tài lộc

Dấu hiệu bàn thờ cần chú ý để đón Tết Bính Ngọ 2026 an lành và tài lộc

- 29 phút trước

GĐXH - Dịp cuối năm bao sái ban thờ, nếu bàn thờ xuất hiện các dấu hiệu dưới đây, gia chủ nên kiểm tra, điều chỉnh sớm để đón Tết Bính Ngọ an lành.

Gợi ý phong thủy phòng khách năm 2026 khiến Thần tài chẳng muốn rời xa

Gợi ý phong thủy phòng khách năm 2026 khiến Thần tài chẳng muốn rời xa

- 2 giờ trước

GĐXH - Phong thủy giờ đã trở thành điều mà mọi người vô cùng quan tâm. Bất cứ gia đình nào cũng mong muốn nhà mình có bố cục phong thủy tốt, giúp cho gia chủ có vận tài lộc tốt đẹp, vượng phát.

Có nên tỉa chân nhang bàn thờ Thần tài?

Có nên tỉa chân nhang bàn thờ Thần tài?

- 5 giờ trước

GĐXH - Rút tỉa chân nhang ban thờ Thần tài là việc hệ trọng, chi phối không nhỏ đến tài lộc của gia chủ. Một vài lưu ý với nghi thức này các bạn nên đặc biệt sát sao.

Gợi ý các mẫu trang trí tiểu cảnh sân vườn đón Tết

Gợi ý các mẫu trang trí tiểu cảnh sân vườn đón Tết

- 17 giờ trước

GĐXH - Tết không chỉ là thời khắc khởi đầu cho một năm mới, mà còn là dịp để mỗi gia đình làm mới không gian sống, đặc biệt là sân vườn – nơi đón gió xuân, cũng là điểm chạm cảm xúc của cả ngôi nhà.

Cách vái lạy đúng khi đi viếng đám tang

Cách vái lạy đúng khi đi viếng đám tang

- 18 giờ trước

GĐXH - Vái lạy khi đi viếng đám tang là thể hiện lòng tiếc thương, sự thành kính đối với người đã khuất và sự tôn trọng đối với gia quyến. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ nghi thức này để thực hiện sao cho đúng chuẩn mực và ý nghĩa.

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc hoa tuyệt đẹp

MC Diễm Quỳnh có khu vườn mùa đông đầy sắc hoa tuyệt đẹp

- 22 giờ trước

GĐXH - Thời gian gần đây, MC Diễm Quỳnh thường xuyên chia sẻ về một không gian sống ở ngoại ô, ngập tràn sắc hoa của mình.

Những ngày đẹp bao sái ban thờ trước Tết Bính Ngọ 2026 cho gia đình an khang

Những ngày đẹp bao sái ban thờ trước Tết Bính Ngọ 2026 cho gia đình an khang

- 1 ngày trước

GĐXH – Việc thực hiện bao sái ban thờ cuối năm, đón Tết Bính Ngọ 2026 nên chọn những ngày đẹp dưới đây. Các gia chủ có thể tham khảo thêm văn khấn bao sái ban thờ và lưu ý phong thủy để gia đình luôn an yên, tài lộc dồi dào.

Đang thời điểm vàng để bốc lại bát hương cho những ai muốn năm 2026 vận trình vượng phát

Đang thời điểm vàng để bốc lại bát hương cho những ai muốn năm 2026 vận trình vượng phát

- 1 ngày trước

GĐXH - Đang là thời điểm vàng để bốc lại bát hương cho những nhà muốn năm mới có vận trình vượng phát. Bát hương an sẽ tự nhiên trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả nhà, giúp vận trình cả nhà tự khắc thông suốt... Vậy những nhà nào cần bốc lại bát hương?

Lý do người mất phải quay đầu ra cửa - nghi thức thường thấy nhưng ít người hiểu rõ

Lý do người mất phải quay đầu ra cửa - nghi thức thường thấy nhưng ít người hiểu rõ

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong tục tang lễ của người Việt, mỗi nghi thức đều mang trong mình giá trị tinh thần và tín ngưỡng sâu sắc. Một trong những nghi thức thường thấy nhưng ít người hiểu rõ lý do, đó là việc người chết quay đầu ra cửa.

Bất ngờ thông báo ly hôn chồng Việt kiều Mỹ, bạn thân của ngọc nữ Tăng Thanh Hà hiện sống trong căn nhà ra sao?

Bất ngờ thông báo ly hôn chồng Việt kiều Mỹ, bạn thân của ngọc nữ Tăng Thanh Hà hiện sống trong căn nhà ra sao?

- 1 ngày trước

GĐXH - Kim Hiền và Tăng Thanh Hà là 2 sao nữ thành danh của bộ phim Hương phù sa. Ngoài đời, cặp bạn thân đều đã xa showbiz Việt và chọn cuộc sống an yên.

Những ngày đẹp bao sái ban thờ trước Tết Bính Ngọ 2026 cho gia đình an khang

Những ngày đẹp bao sái ban thờ trước Tết Bính Ngọ 2026 cho gia đình an khang

GĐXH – Việc thực hiện bao sái ban thờ cuối năm, đón Tết Bính Ngọ 2026 nên chọn những ngày đẹp dưới đây. Các gia chủ có thể tham khảo thêm văn khấn bao sái ban thờ và lưu ý phong thủy để gia đình luôn an yên, tài lộc dồi dào.

Tam xung trước cửa nhà và cách hóa giải để tránh tán gia bại sản

Tam xung trước cửa nhà và cách hóa giải để tránh tán gia bại sản

Những lỗi phong thủy nhà ở nên xử lý ngay trước Tết

Những lỗi phong thủy nhà ở nên xử lý ngay trước Tết

Lỗi phong thủy trong đời sống hàng ngày, tưởng nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến tài vận và sự ổn định của gia chủ

Lỗi phong thủy trong đời sống hàng ngày, tưởng nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến tài vận và sự ổn định của gia chủ

Cách vái lạy đúng khi đi viếng đám tang

Cách vái lạy đúng khi đi viếng đám tang

Top