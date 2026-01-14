Chi tiết những ngày nên dọn bàn thờ dịp cuối năm để đón Tết nguyên đán

Ý nghĩa

Bàn thờ được xem là nơi linh thiêng, nơi tổ tiên, thần linh được thờ phụng và cũng là biểu tượng cho lòng thành kính của con cháu đối với những người đã khuất. Vì vậy, dọn dẹp bàn thờ cuối năm chính là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ tới gia tiên.

Theo phong thủy, bàn thờ là trung tâm hội tụ linh khí của gia đình. Một bàn thờ sạch sẽ, gọn gàng không chỉ giúp gia đình đón nhận nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới mà còn xua đuổi tà khí và những điều không may mắn còn sót lại từ năm cũ.

Người Việt luôn coi trọng nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp trong nếp sống, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Bàn thờ với vai trò trung tâm linh thiêng của ngôi nhà, cần được chăm chút kỹ lưỡng.

Bàn thờ được xem là nơi linh thiêng, nơi tổ tiên, thần linh được thờ phụng và cũng là biểu tượng cho lòng thành kính của con cháu đối với những người đã khuất.

Một bàn thờ sáng sủa, gọn gàng không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên, mà còn phản ánh sự cẩn thận, chu toàn và phong cách sống gương mẫu của gia đình.

Thời gian dọn bàn thờ cuối năm vào ngày nào?

Ngày Rằm tháng Chạp: Việc dọn bàn thờ vào ngày này sẽ giúp gia đình đón Tết trọn vẹn và rước tài lộc, phúc khí vào nhà.

Ngày 23 tháng Chạp: Là thời điểm cúng ông Công ông Táo, khi gia đình tiễn Táo quân về trời. Dọn dẹp bàn thờ vào ngày này thể hiện sự chu đáo, kính cẩn và mong ông Táo sẽ phù hộ cho một năm mới bình an, đầy may mắn.

Ngày 29 hoặc 30 tháng Chạp: Đây là thời khắc cuối cùng của năm, khi gia đình sum vầy cúng Tất niên. Việc lau dọn bàn thờ lúc này giúp không gian thờ cúng trở nên trang nghiêm, sạch sẽ, sẵn sàng đón chào năm mới may mắn và tràn đầy phước lành.

Một bàn thờ sáng sủa, gọn gàng không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên mà còn phản ánh sự cẩn thận, chu toàn và phong cách sống gương mẫu của gia đình.

Ngoài ra, gia chủ cũng có thể chọn các ngày đẹp khác trong tháng Chạp để lau dọn bàn thờ nhưng cần tránh tuyệt đối những ngày xấu, ngày hắc đạo để không làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.

Hướng dẫn dọn dẹp bàn thờ cuối năm cầu tài lộc

Xin phép tổ tiên trước khi lau dọn

Phong thủy cho biết, trước khi tiến hành dọn bàn thờ thì người thực hiện cần tắm rửa sạch sẽ. Bên cạnh đó, chuẩn bị một đĩa hoa quả tươi để đặt lên bàn thờ.

Tiếp theo, người làm lễ sẽ thắp một nén nhang, cúi đầu khấn vái để xin phép tổ tiên, thần linh biết rằng đây là ngày dành cho việc dọn dẹp, lau chùi bàn thờ.

Nhiều người vẫn giữ quan niệm rằng người lau dọn bàn thờ nên là người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà.

Phong thủy cho biết, trước khi tiến hành dọn bàn thờ thì người thực hiện cần tắm rửa sạch sẽ. Bên cạnh đó, chuẩn bị một đĩa hoa quả tươi để đặt lên bàn thờ.

Tuy nhiên, với những gia đình ít thành viên, ai cũng có thể đảm nhận việc này. Chỉ cần người lau dọn cẩn thận, tỉ mỉ không làm xê dịch hay hư hỏng bất kỳ món đồ nào trên bàn thờ.

Chuẩn bị đầy đủ vật dụng lau chùi

Trước khi bắt tay vào việc dọn bàn thờ, gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ những vật dụng lau chùi cơ bản. Lưu ý tuyệt đối không sử dụng những đồ dùng đã cũ hoặc dùng chung đồ lau bàn thờ với các vật dụng khác trong gia đình.

Nếu có điều kiện, nước lau bàn thờ nên được pha từ năm loại thảo dược tự nhiên: quế, hồi, đinh hương, gỗ vang và bạch đàn. Những hương liệu này không chỉ mang lại mùi thơm dễ chịu mà còn giúp thanh lọc không gian thờ tự.

Trong trường hợp không có các thảo dược trên, gia chủ có thể thay thế bằng rượu gừng hoặc nước ấm sạch để tẩy uế và làm sạch các vật phẩm trên bàn thờ.

Bên cạnh đó, bạn nên chuẩn bị một chiếc bàn phụ thật trang nghiêm được phủ vải hoặc giấy đỏ để đặt bài vị hoặc ảnh thờ. Khi tiến hành hạ các bài vị, ảnh thờ và đồ thờ cúng xuống bàn phụ nên cẩn thận.

Chiều hướng để lau dọn bàn thờ

Thông thường, người ta bắt đầu lau từ trên cao xuống thấp, sử dụng khăn mềm để tránh trầy xước hoặc làm mất đi vẻ đẹp vốn có của các bức tượng.

Lưu ý rằng nếu hoa đã héo hoặc tàn, cần thay ngay để duy trì sự tươi mới cho không gian thờ cúng. Khi công việc dọn bàn thờ cuối năm hoàn tất, hãy thắp ba nén hương và mời tổ tiên về đoàn tụ.

Đặc biệt, tuyệt đối không dùng rượu, cồn hay hóa chất để vệ sinh tượng đồng, bởi chúng có thể gây ra hiện tượng oxy hóa hoặc khiến bề mặt bị đổi màu.

Sau khi hoàn tất việc làm sạch bụi bặm, công đoạn tiếp theo là thay nước trong bình hoa và nước cúng.

Lưu ý rằng nếu hoa đã héo hoặc tàn, cần thay ngay để duy trì sự tươi mới cho không gian thờ cúng. Khi công việc dọn bàn thờ cuối năm hoàn tất, hãy thắp ba nén hương và mời tổ tiên về đoàn tụ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.