Thời tiết Hà Nội mưa rét khi không khí lạnh tràn xuống?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trời mát, mức nhiệt thấp nhất khu vực này từ 22-24 độ.
Dự báo thời tiết Hà Nội ảnh hưởng bởi không khí lạnh miền Bắc
Theo bản tin dự báo thời tiết, từ đêm 7/5, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 7/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội từ đêm 7/5 đến sáng ngày 8/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 7/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất 28-29 độ.
Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ trung bình từ 24-26 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Đêm 8 và ngày 9/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục duy trì nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ trung bình tăng nhẹ lên mức 25-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm; Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.
Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tại khu vực Bắc miền Trung, mức nhiệt dao động từ 29-30 độ. Riêng phường Phú Xuân (TP Huế) 32 độ, trời nắng.
Thời tiết hôm nay tại khu vực Nam miền Trung có nắng cả ngày, trưa chiều trời nắng với mức nhiệt 32-33 độ. Riêng phường Cẩm Thành và phường Tuy Hòa nắng nóng 35 độ.
Tại Nam Bộ, nắng nóng hôm nay tiếp tục giảm thêm. Chiều tối mây dông phát triển gây mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Nguy cơ về lốc sét, gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 8/5 đến ngày 9/5:
- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi.
- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 9/5 đến ngày 17/5:
- Tây Bắc Bộ: Từ đêm 9-11/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 12-13/5 trời nắng, có nơi nắng nóng.
- Đông Bắc Bộ: Đêm 9/5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 10-11/5 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 12-13/5 trời nắng, có nơi nắng nóng.
- Khu vực Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng Thanh Hóa-Nghệ An thời kỳ đêm 9-10/5 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 13/5 khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
- Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 10-12/5 có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tin sáng 8/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Công an cảnh báo chiêu lừa mới nhắm vào thông tin 'sổ đỏ'Xã hội - 28 phút trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh tác động tới nước ta, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ UBND hoặc Công an cấp xã gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin đất đai, "sổ đỏ"...
Lại thêm một vụ bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận ở TP.HCMThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Công an phường Dĩ An (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ một thiếu niên bị cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận.
Hà Nội: Quyết liệt xử lý cơ bản 5 'điểm nghẽn' ngay trong các tháng đầu năm 2026Thời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI ở phường Việt Hưng ngày 6/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 "điểm nghẽn", đó là úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.
Phát hiện người đàn ông tử vong sau một đêm rời nhàThời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Sau một đêm rời khỏi nhà, thi thể người đàn ông ở Quảng Trị được phát hiện tại bến nước trước nhà thuộc đoạn sông Thạch Hãn.
Chưa công khai tài chính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình bị đề nghị kiểm điểmThời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình bị kiến nghị kiểm điểm do thiếu minh bạch trong việc công khai quyết toán các nguồn thu và để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính.
Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dàiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.
Hà Nội và miền Bắc lại sắp thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân phải đề phòngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày Hà Nội và miền Bắc nắng nhiều mức nhiệt từ 31 - 34 độ. Từ chiều tối nay, không khí lạnh tràn về thời tiết thay đổi khiến mưa dông có thể kèm lốc sét, mưa đá.
Tình hình sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị mẹ bạo hành ở TP.HCMThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau quá trình điều trị tích cực, hiện sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị mẹ bạo hành ở TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào tâm điểm mưa lớn nhất?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều 7/5 đến ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 100mm.
Hà Nội: Cận cảnh đại công trường giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày đầu tháng 5/2026, hàng loạt công trình kiên cố dọc phố Bạch Đằng, Vạn Kiếp... (TP Hà Nội) đang khẩn trương được phá dỡ, nhường chỗ cho công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với giá trị gần 16.000 tỷ đồng.
Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dàiThời sự
GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.