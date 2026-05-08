Thời tiết Hà Nội mưa rét khi không khí lạnh tràn xuống?

Thứ sáu, 06:53 08/05/2026 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trời mát, mức nhiệt thấp nhất khu vực này từ 22-24 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội ảnh hưởng bởi không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết, từ đêm 7/5, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 7/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội từ đêm 7/5 đến sáng ngày 8/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 7/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất 28-29 độ.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ trung bình từ 24-26 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Đêm 8 và ngày 9/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục duy trì nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ trung bình tăng nhẹ lên mức 25-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm; Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Bắc miền Trung, mức nhiệt dao động từ 29-30 độ. Riêng phường Phú Xuân (TP Huế) 32 độ, trời nắng.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Nam miền Trung có nắng cả ngày, trưa chiều trời nắng với mức nhiệt 32-33 độ. Riêng phường Cẩm Thành và phường Tuy Hòa nắng nóng 35 độ.

Tại Nam Bộ, nắng nóng hôm nay tiếp tục giảm thêm. Chiều tối mây dông phát triển gây mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Nguy cơ về lốc sét, gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội dịu mát. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 8/5 đến ngày 9/5:

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 9/5 đến ngày 17/5:

- Tây Bắc Bộ: Từ đêm 9-11/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 12-13/5 trời nắng, có nơi nắng nóng.

- Đông Bắc Bộ: Đêm 9/5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 10-11/5 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 12-13/5 trời nắng, có nơi nắng nóng.

- Khu vực Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng Thanh Hóa-Nghệ An thời kỳ đêm 9-10/5 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 13/5 khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 10-12/5 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh ổn định khiến thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ se se lạnh trong sáng nay, trời không mưa. Đến trưa và chiều khu vực này bừng nắng, mức nhiệt tăng dần.

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi khu vực Bắc Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 40mm. Nhiệt độ giảm nhẹ.

