Tin sáng 8/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Công an cảnh báo chiêu lừa mới nhắm vào thông tin 'sổ đỏ'

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thông tin trên VTC News, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 8/5, do không khí lạnh tác động, khu vực này mưa to, trời chuyển mát với nhiệt độ cao nhất còn 27°C, nhiệt độ thấp nhất ở mức 25°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm chỉ khoảng 2°C.

Trong hai ngày 9-10/5, Hà Nội duy trì trạng thái có mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhẹ lên ngưỡng 28-29°C, thấp nhất phổ biến 24-25°C, thời tiết vẫn tương đối dễ chịu.

Sang ngày 11/5, mặc dù vẫn có mưa, mưa rào nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội tăng lên 31°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 25°C.

Ngày 12/5, khu vực này tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày tiếp tục tăng, dao động 26-32°C.

Hình thái thời tiết không mưa, trời nắng ráo tiếp tục bao trùm Hà Nội trong ngày 13/5, nhiệt độ cao nhất tăng lên 34°C, tiệm cận ngưỡng nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày cũng tăng lên mức 27°C.

Ngày 14/5, nắng nóng tái diễn ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất tăng lên 35°C, thấp nhất 28°C. Tuy nhiên, nắng nóng không kéo dài ở khu vực này. Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo, nhiệt độ cao nhất ngày ở Hà Nội giảm về ngưỡng tiệm cận nắng nóng 34°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 28°C.

Bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man ở TP.HCM

Báo Thanh niên đưa tin, ngày 7/5, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết đang tích cực điều trị và hỗ trợ toàn diện cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man. Đó là bé N.G.K (2 tuổi, ở xã Hòa Hiệp TP.HCM) bị mẹ ruột cùng người tình bạo hành gây thương tích nặng.

Trước đó, ngày 2/5, sau khi bị bạo hành dã man, bé K. được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Do tình trạng nguy kịch nên bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man, đa chấn thương nặng: chấn thương gan - lách độ II, chấn thương tụy độ III, chấn thương thận độ I, dập rách phổi hai bên, gãy xương cánh tay, cẳng tay (vết gãy cũ/tai nạn do bạo hành, bạo hành về thể xác).

Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe cải thiện nhưng tình trạng vẫn còn nặng, cần tiếp tục theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Khoa Ngoại tổng hợp.

Bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man hiện chưa có người thân chăm sóc, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cho em.

Trong những ngày đầu điều trị, bé luôn trong trạng thái sợ hãi, run rẩy và né tránh khi có người đến gần, dường như vẫn còn ám ảnh bởi những trận đòn roi và la mắng. Bé ít khóc hơn, bắt đầu nở nụ cười và thích thú chơi với những món đồ chơi do Phòng Công tác xã hội bệnh viện gửi tặng.

Đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng đã thay nhau chăm sóc bé từng bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân. Trong mỗi lần thăm khám, các nhân viên y tế đều cố gắng trò chuyện, dỗ dành, tặng bé những món quà nhỏ để giúp em dần cảm nhận được sự an toàn và yêu thương.

Hiện bé chưa có người thân liên hệ, chăm sóc. Phòng Công tác xã hội cùng Khoa Ngoại tổng hợp đã chăm sóc, hỗ trợ chi phí điều trị, ăn uống và nhu yếu phẩm cho bé.

Khởi tố người mẹ bé gái 4 tuổi chết vì nhiều lần bị bạo hành

Theo Báo Tuổi trẻ, Liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong, chiều 7/5, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) về tội giết người.

Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người.

Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) từ tháng 3/2026 đến nay. Ở cùng có cháu B.T.H. (4 tuổi, là con riêng của Tâm) và anh trai của Hiệp cùng người yêu.

Chiều 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng con ăn vụng, Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt bé. Đánh xong, Tâm bắt H. đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên người này dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm.

Khi thấy cháu H. đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt ở má cháu, lấy vòi sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi của cháu. Thấy vậy nhưng Tâm không nói gì và đi ra ngoài.

Một lúc sau, thấy cháu không gào khóc giãy giụa nữa, Hiệp đi ra ngoài. Sau đó cháu H. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E và tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Quá trình đấu tranh Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu lừa mới nhắm vào thông tin "sổ đỏ"

Chia sẻ với VTV, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và cập nhật dữ liệu dân cư, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc tích hợp thông tin nhà đất trang web giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ UBND hoặc Công an cấp xã gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin đất đai, "sổ đỏ". Sau đó yêu cầu người dân truy cập vào các đường link có giao diện được thiết kế giống Cổng dịch vụ công quốc gia để hoàn tất thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, các trang web do đối tượng gửi có tên miền và giao diện được thiết kế gần giống Cổng dịch vụ công nhằm tạo cảm giác đây là trang chính thống. Khi nạn nhân nhập thông tin thẻ ngân hàng (Số thẻ, mã OTP), các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản. Để phòng chống lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Cảnh giác với các cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước.

- Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn SMS, Zalo.

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc số Căn cước cho bất kỳ ai qua điện thoại.

- Khi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ trình báo cơ quan Công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Camera AI phát hiện hàng loạt xe vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm ở Hà Nội

VOV cho biết, theo thống kê của Cục CSGT, ở khu vực nội đô Hà Nội, hệ thống camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi phát hiện 15 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm và 32 trường hợp vượt đèn đỏ.

Tại nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân, camera AI ghi nhận 22 trường hợp nghi vấn đi sai làn đường. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện vi phạm thực tế.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI tại Km20 ghi nhận 8.498 lượt phương tiện lưu thông. Hệ thống đã cảnh báo 7 trường hợp nghi vấn vi phạm, tuy nhiên sau quá trình kiểm duyệt không phát hiện trường hợp vi phạm thực tế.

Tại Km06, hệ thống camera nhận diện chính xác 13.473/13.473 biển số phương tiện, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và phân tích lưu lượng giao thông. Trong khi đó, camera tại Km12 ghi nhận tốc độ trung bình của các phương tiện đạt 72 km/h, tốc độ cao nhất là 120 km/h.

Cùng với hệ thống camera AI, người dân tiếp tục tích cực tham gia phản ánh các hành vi vi phạm giao thông thông qua nhiều nền tảng trực tuyến. Trong đó, qua Facebook tiếp nhận 152 tin phản ánh, chuyển xác minh 12 trường hợp; qua Zalo tiếp nhận 13 tin, chuyển xác minh 09 trường hợp; ứng dụng VNeTraffic tiếp nhận 481 tin phản ánh, chuyển xử lý 38 trường hợp.

Các hành vi vi phạm được phản ánh chủ yếu gồm vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chuyển làn sai quy định, dừng đỗ không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi lái xe và chở quá số người quy định.

Cục CSGT khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông, tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, quy định về tốc độ, làn đường, nồng độ cồn và các quy định bảo đảm an toàn khác.

Người dân có thể tiếp tục gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeTraffic, fanpage Facebook của Cục CSGT hoặc tài khoản Zalo của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT nhằm góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Kịp thời cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải lật trên Quốc lộ 18C

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào đêm 5/5, trên tuyến Quốc lộ 18C, đoạn qua địa phận thôn Hợp Thành, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một xe tải chở gỗ bị lật, tài xế bị thương và mắc kẹt trong cabin.

Cụ thể, khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo của người dân về vụ lật xe tải mang biển kiểm soát 34C-303.99 tại Km9+900 Quốc lộ 18C, hướng Bình Liêu đi Tiên Yên.

Vụ tai nạn khiến tài xế là anh Vũ Đình Dương (SN 1985, quê Hải Phòng), bị thương ở chân và mắc kẹt trong cabin xe.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe chở quân cùng 7 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng sử dụng các thiết bị chuyên dụng như banh, cắt thủy lực, túi nâng, kích thủy lực để tiếp cận cabin, tạo khoảng trống đưa nạn nhân ra ngoài. Đồng thời, lực lượng cứu hộ cũng triển khai đội hình chữa cháy, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra sau tai nạn.

Công tác cứu hộ có sự phối hợp của Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Tiên Yên và lực lượng y tế. Sau khoảng 30 phút khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tài xế mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế sơ cứu và chuyển đi điều trị.