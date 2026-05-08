Hà Nội đề xuất tăng mạnh phí trông giữ xe cá nhân khu vực trung tâm thành phố, 12 tuyến phố này áp dụng mức phí cao nhất 400.000 đồng/m2/tháng?
GĐXH - Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố sẽ được trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/5/2026.
Đáng chú ý, Hà Nội đề xuất tăng mạnh mức phí trông giữ phương tiện tại nhiều khu vực trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng đô thị và hạn chế phương tiện cá nhân.
Theo dự thảo, mức phí cao nhất áp dụng đối với hoạt động trông giữ ô tô tại khu vực đô thị lõi và khu bảo tồn cấp I, dự kiến lên tới 400.000 đồng/m²/tháng.
Các tuyến phố thuộc diện áp dụng mức phí này gồm Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ.
Đối với các tuyến phố còn lại nằm trong và trên đường Vành đai I, mức thu được đề xuất là 360.000 đồng/m²/tháng.
Khu vực từ ngoài Vành đai I đến Vành đai II áp dụng mức 160.000 đồng/m²/tháng; từ ngoài Vành đai II đến Vành đai III là 120.000 đồng/m²/tháng; còn khu vực từ ngoài Vành đai III đến Vành đai IV là 90.000 đồng/m²/tháng.
Tại khu vực Sơn Tây cũ, gồm phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương, mức phí dự kiến là 40.000 đồng/m²/tháng, trong khi các khu vực còn lại áp dụng mức 30.000 đồng/m²/tháng.
Đối với xe máy và xe đạp, Hà Nội cũng đề xuất điều chỉnh tăng mức phí. Cụ thể, khu vực đô thị lõi dự kiến thu 220.000 đồng/m²/tháng; khu vực trong Vành đai I là 180.000 đồng/m²/tháng và giảm dần theo từng khu vực.
UBND TP Hà Nội cho biết nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện đang gia tăng nhanh, đặc biệt tại các quận trung tâm có mật độ dân cư và hoạt động thương mại cao.
Tính đến giữa tháng 9/2025, toàn thành phố đã cấp phép cho 48 đơn vị tại 236 vị trí với tổng diện tích gần 43.900 m² phục vụ trông giữ phương tiện tạm thời. Trước thời điểm triển khai mô hình chính quyền hai cấp, UBND cấp huyện cũng đã cấp phép tại 352 vị trí với tổng diện tích khoảng 43.650 m².
Theo thống kê của thành phố, nguồn thu từ phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố liên tục tăng trong những năm gần đây. Năm 2023, số thu đạt hơn 46 tỷ đồng; năm 2024 đạt trên 51 tỷ đồng; riêng 10 tháng năm 2025 đã thu hơn 42 tỷ đồng.
UBND thành phố đánh giá mức phí hiện hành chưa phản ánh đầy đủ giá trị sử dụng hạ tầng đô thị, đồng thời chưa tạo được tác động đủ mạnh để điều tiết phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm.
Hiện Hà Nội có 37 điểm và trục tuyến thường xuyên ùn tắc giao thông, trong đó nhiều điểm ùn tắc mới phát sinh trong năm 2025. Theo thành phố, nguyên nhân chủ yếu là tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân vượt xa tốc độ phát triển hạ tầng giao thông.
Việc điều chỉnh mức phí lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý lòng đường, hè phố, hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.
