Thí điểm cấm xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội đề xuất nhiều biện pháp mạnh, người dân bắt buộc phải đăng ký kế hoạch chuyển đổi phương tiện
GĐXH - Theo tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề khai mạc ngày 12/5 tới đây.
Trong đó, thành phố đề xuất nhiều biện pháp mạnh nhằm từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại khu vực trung tâm.
Điểm đáng chú ý là Hà Nội không chỉ dừng ở việc hạn chế xe máy chạy xăng mà còn yêu cầu người dân chủ động đăng ký trực tuyến kế hoạch chuyển đổi sang phương tiện điện.
Cụ thể, đối với xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng không phải xe ôm công nghệ, trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến 1/10, người dân tại khu vực thí điểm sẽ phải đăng ký online với chính quyền địa phương về lộ trình đổi phương tiện. Đây được xem là bước chuẩn bị cho quá trình siết chặt dần hoạt động của xe máy xăng tại khu vực nội đô nhằm giảm ô nhiễm không khí và hình thành vùng phát thải thấp đầu tiên của Thủ đô.
Theo đề xuất, giai đoạn 1 từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026 sẽ triển khai thí điểm tại khu vực lõi phường Hoàn Kiếm với 11 tuyến phố gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Khu vực này hiện có khoảng 20.000 cư dân sinh sống.
Trong thời gian thí điểm, xe máy chạy xăng không phải xe công nghệ sẽ bị hạn chế lưu thông vào khung giờ từ 18h đến 24h ngày thứ Sáu và từ 6h đến 24h các ngày thứ Bảy, Chủ nhật.
Riêng xe ôm công nghệ sử dụng xe máy xăng dự kiến sẽ bị dừng hoạt động hoàn toàn trong vùng phát thải thấp kể từ ngày 1/7. Sau giai đoạn đầu, Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng.
Đến giai đoạn 2, từ ngày 1/1/2027 đến hết năm 2027, phạm vi thí điểm được mở rộng sang các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam với 14 tuyến phố bao quanh như Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn… Khu vực này có hơn 136.900 người sinh sống.
Giai đoạn 3, từ năm 2028 đến hết năm 2029, toàn bộ khu vực bên trong Vành đai 1 với 9 phường sẽ trở thành vùng phát thải thấp. Phạm vi được xác định bởi các tuyến Hoàng Cầu, Đê La Thành, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Yên Phụ, Âu Cơ, Lạc Long Quân, Cầu Giấy… với tổng dân số khoảng 625.000 người.
Không chỉ siết xe máy, Hà Nội cũng dự kiến áp dụng nhiều quy định khí thải nghiêm ngặt đối với ô tô tải. Theo đó, xe tải dưới 2 tấn không đạt chuẩn khí thải mức 4 sẽ bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp. Xe đạt chuẩn mức 4 chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm.
Đối với xe tải từ 2 đến dưới 3,5 tấn, phương tiện chỉ được phép hoạt động trong khung giờ từ 21h đến 6h sáng hôm sau và phải có chấp thuận của Công an thành phố. Trong khi đó, xe tải trên 3,5 tấn dự kiến bị cấm hoàn toàn.
Theo Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội, số lượng xe máy tại 9 phường thuộc khu vực Vành đai 1 hiện ở mức rất lớn, dao động từ 1.700 đến hơn 85.000 xe mỗi phường. Riêng phường Hoàn Kiếm có số lượng cao nhất với khoảng 89.000 xe máy.
Đáng chú ý, xe máy sử dụng xăng hiện vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo, từ 94-97% tổng số phương tiện tại các phường này. Điều này đồng nghĩa lộ trình chuyển đổi sang xe điện trong thời gian tới sẽ tác động trực tiếp tới hàng trăm nghìn người dân sinh sống trong khu vực nội đô.
