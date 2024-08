Những cây khiến gia chủ hao tài lộc kiêng kị trồng trước nhà

Theo đó, trong việc tạo dựng không gian sống và môi trường xung quanh ngôi nhà, phong thủy luôn đóng vai trò quan trọng. Các yếu tố như màu sắc, vị trí và hình dáng của đồ đạc cũng như loại cây cối trồng trong khu vườn đều có thể ảnh hưởng đến năng lượng và cảm xúc của các thành viên trong gia đình. Theo quan niệm phong thủy, dưới đây là những cây kiêng kỵ trồng trước nhà để tránh ảnh hưởng không tốt đến phong thủy. Sự lựa chọn đúng đắn về cây cối không chỉ tạo nên vẻ đẹp tự nhiên mà còn mang lại sự hài hòa và cân bằng cho ngôi nhà.

Cây đa

Cây đa là một loại cây linh thiêng thường được trồng ở đầu làng, miếu, đền, chùa để giúp các vị thần trú ngụ, cai quản. Mặt khác, cây đa cũng thu hút âm khí, khiến gia chủ khó đạt được sự thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Vì thế, đây là loại cây không thích hợp trồng trước nhà. Chưa kể đến việc cây đa có bộ rễ lớn, phát triển to và sâu, ảnh hưởng đến thẩm mĩ của ngôi nhà.

Cây đa không thích hợp trồng trước nhà.

Cây dâu tằm

Theo quan niệm từ thời xưa, có nhiều quan điểm cho rằng cây dâu tằm mang theo âm khí nặng, và việc trồng nó trước nhà có thể thu hút khí xấu vào nhà, từ đó gây ra những sự kiện không may mắn. Ngoài ra, cây dâu tằm cũng được xem là có khả năng làm cho không gian nhà cửa trở nên lạnh lẽo, góp phần vào sự không hòa thuận trong gia đình và ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân.

Theo các chuyên gia phong thủy, cây dâu tằm thường được khuyến khích trồng ở phía sau vườn nhà hoặc bờ dậu với mục đích chủ yếu là để trừ tà, bảo vệ ngôi nhà và gia đình khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Trồng cây dâu tằm ở vị trí "chiến lược" này được coi là một biện pháp phong thủy hiệu quả để giữ cho ngôi nhà an ninh và tạo nên một môi trường tích cực cho sự hòa thuận và sức khỏe của gia đình.

Cây xương rồng – trồng trước nhà sẽ gây mất hòa khí

Xương rồng là một loại cây được trồng làm cảnh rất nhiều vì dễ chăm sóc, sức sống bền bỉ. Tuy nhiên, loại cây không hợp để trồng trước nhà.

Xương rồng có bề ngoài khác biệt, lá tiêu biến thành gai, dễ gây thương tích khi tiếp xúc. Theo quan niệm dân gian, xương rồng trồng trước nhà sẽ mang đến sự hung dữ, bất hoà, kém may mắn và hao tài lộc cho gia chủ.

Theo quan niệm dân gian, xương rồng trồng trước nhà sẽ mang đến sự hung dữ, bất hoà, kém may mắn và hao tài lộc cho gia chủ.

Cây liễu

Trong danh sách những loại những cây kiêng kỵ trồng trước nhà, cây liễu nằm ở vị trí đầu tiên. Bởi trong tiếng Hán, từ "liễu" đồng ân với "lưu" mang ý nghĩa chảy đi, tiêu tan. Theo quan niệm dân gian, việc trồng cây liễu trước nhà có thể dẫn đến tình cảnh gia đình suy sụp, thất bại về tài chính.

Ngoài ra, từ xưa đến nay, cây liễu thường được dùng để tượng trưng cho số phận khó khăn, lênh đênh của những người con gái trong cuộc đời. Hơn nữa, theo quan điểm phong thủy, cây liễu thuộc nhóm cây mang năng lượng âm. Vì vậy, việc trồng cây liễu trước ngôi nhà có thể thu hút vào những năng lượng không tốt.

Lưu ý quan trọng khi trồng cây trước nhà

- Lựa chọn loại cây phù hợp với bản mệnh mà cũng cần chú ý đến hướng nhà.

- Không trồng cây đối diện cửa chính bởi chúng không tốt cho phong thuỷ, gây cản trở ánh sáng tự nhiên và nguồn năng lượng tốt vào nhà.

- Tránh những loài cây có gai nhọn để đón được năng lượng tích cực.

- Chăm sóc thường xuyên các cây phong thuỷ bởi nếu héo hay loà xoà thì sẽ phá vỡ những năng lượng tốt.

- Kiểm tra quy định của địa phương: Mỗi địa phương có các quy định và qui định riêng về việc trồng cây trước nhà, vì vậy bạn cần tìm hiểu và tuân thủ các quy định này.

- Chọn loại cây phù hợp: Trước khi trồng cây, bạn cần phải xem xét địa hình, khí hậu và diện tích để chọn loại cây phù hợp. Nếu không chọn loại cây thích hợp, có thể dẫn đến những vấn đề như rụng lá, chết cây, gây mất mỹ quan…

- Đảm bảo không ảnh hưởng đến khu vực lân cận: Bạn cần phải đảm bảo rằng việc trồng cây không ảnh hưởng đến khu vực lân cận bằng cách chọn vị trí phù hợp để trồng cây.

- Đảm bảo an toàn: Trong quá trình trồng và chăm sóc cây, bạn cần đảm bảo an toàn cho mọi người bằng cách sử dụng các dụng cụ và thiết bị an toàn và tuân thủ các quy định an toàn lao động.