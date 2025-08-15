2 nhóm người này cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng 7 âm - tháng 'cô hồn'

Vì sao trẻ em và người già dễ bị ảnh hưởng trong tháng 7 âm?

Chị Lan (38 tuổi ở Hải Phòng) chia sẻ: "Cứ tới tháng 7 âm là nhà mình như có 'cơn mưa nhỏ' chỉ vì tự dưng con hay ngủ mơ, ông nội thì nhức đầu, còn bà thì kêu mệt đau khắp cả người… Chị Lan cứ tưởng là trùng hợp, sau tìm hiểu mới biết mọi người bị ảnh hưởng bởi giao mùa. Chị bắt đầu chú ý chăm sóc từng người đúng cách để người thân yên ổn hơn mỗi dịp tháng 7 âm.

Đầu tiên, chị Lan chăm đọc các bài báo chuyên về sức khỏe. Theo chị, báo chí có nhiều tư vấn của các bác sĩ, chuyên gia về nội tiết, khí hậu, tâm sinh lý học và theo sát diễn biến mới nhất. Và chị hiểu rằng trẻ em và người già dễ bị ảnh hưởng trong tháng 7 âm lịch là do:

- Trẻ em là nhóm nhạy cảm, có hệ miễn dịch còn non, hệ thần kinh dễ bị tác động bởi thay đổi thời tiết, âm khí, thức ăn, nếp sinh hoạt.

- Người cao tuổi lại dễ suy giảm khí huyết, dương khí yếu, thường mắc các bệnh mãn tính nên dễ cảm lạnh, mất ngủ, khó tiêu, uể oải...

Cộng với thời tiết ẩm, mưa nhiều, ánh nắng yếu, nhiều người cúng bái làm khí trường xung quanh thêm "nặng" – khiến những đối tượng nhạy cảm càng dễ bất an, sinh bệnh, cáu gắt, mệt mỏi.

Có nhiều cách để hỗ trợ con trẻ và người già trong tháng 7 âm lịch. Ảnh internet

Các cách hỗ trợ trẻ em và người già trong tháng 7 âm như sau:

1. Tăng ánh sáng và sinh khí trong nhà tháng 7 âm





Các chuyên gia phong thủy cho rằng, hàng ngày mở cửa đón nắng sớm (nếu có thể). Mỗi ngày khoảng 20-30 phút nắng nhẹ là liều vitamin D tự nhiên, giúp nâng dương khí, cải thiện tinh thần.

Dùng đèn vàng ấm ở các không gian sinh hoạt chính vào chiều tối.

Thêm cây xanh nhỏ, sử dụng tinh dầu thiên nhiên như cam ngọt, sả chanh, quế – để không khí tươi mới, sáng nhẹ, giảm khí trầm uất.

2. Điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt trong nhà

- Ngủ sớm – dậy sớm hơn thường lệ. Nên cho trẻ ngủ trước 21h, ông bà nên ngủ trước 22h để tránh sự mệt mỏi vào sáng hôm sau.

- Tránh thức khuya – dùng điện thoại ban đêm, đặc biệt với người già – sẽ khiến hệ thần kinh quá tải, dễ sinh hoang mang, mất ngủ.

- Giữ nhịp sinh hoạt đều đặn: Ăn đúng giờ, đi ngủ đúng giờ – cơ thể sẽ tự điều hòa tốt hơn.

Hãy để tiếng cười vang trong nhà mỗi ngày – đó là loại dương khí tự nhiên mạnh mẽ nhất trong tháng 7 âm. Ảnh internet

3. Ăn uống các thực phẩm nâng cao dương khí, giảm lạnh

Với người già:

Ưu tiên món ấm nóng, dễ tiêu hóa: cháo đậu đỏ, canh gừng, cháo hạt sen, món hầm với nấm đông cô, kỷ tử, táo đỏ.

Hạn chế món lạnh – chua – sống như nước đá, rau sống, trái cây chua.

Uống nước ấm cả ngày, thêm vài lát gừng, hoặc lá tía tô.

Với trẻ nhỏ:

Cho bé ăn cơm nóng, canh gừng thịt bằm, trứng hấp gừng, hoặc cháo cà rốt khoai lang.

Uống sữa ấm hoặc nước ngũ cốc nóng buổi sáng.

Tránh cho trẻ ăn kem, trái cây lạnh, uống nước đá, các đồ ăn lạnh... vì dễ nhiễm lạnh bụng, tiêu chảy, ho.

Tháng 7 âm năng luyện tập giữ tâm, khí và không gian sống tràn đầy sinh khí, để tiếng cười vang trong nhà mỗi ngày – là loại dương khí tự nhiên mạnh mẽ nhất. Ảnh internet



4. Dưỡng tâm – giữ khí trường tích cực trong không gian

Không nên kể chuyện ma – u buồn – bi kịch trong tháng này. Tâm lý sợ hãi lan rất nhanh, nhất là với con trẻ và người già.

Cho bé nghe truyện cổ tích vui, nhạc thiếu nhi vui tươi. Với người lớn tuổi, nên khuyến khích nghe nhạc Phật giáo nhẹ, đọc thơ, hoặc bài kinh nhẹ nhàng, dễ nhớ.

Giữ thái độ biết ơn – nói lời tích cực mỗi ngày giúp khí trường trong nhà sáng hơn, tâm con người cũng tự yên.

Xoa bóp, chườm ấm, ngâm chân nước muối ấm rất cần cho người già, trẻ nhỏ trước khi ngủ vừa thư giãn, vừa dưỡng khí huyết. Ảnh internet

5. Thường xuyên xoa bóp, giữ ấm cơ thể, sạc dương khí trong nhà qua mỗi bữa ăn gia đình

Cho con và ông bà ngâm chân nước ấm với muối gừng, mỗi tối 15 phút – vừa thư giãn, vừa dưỡng khí huyết. Xoa bóp vùng lòng bàn chân, bàn tay, gáy, vai gáy – giúp khí huyết lưu thông tốt. Dùng túi chườm ấm đặt lên bụng, lòng bàn chân vào buổi tối trước khi ngủ.

Tháng 7 âm không đáng sợ như nhiều người nghĩ nếu ta hiểu đúng và sống thuận tự nhiên. Hãy giúp trạm sạc dương khí nhà mình ấm áp cho trẻ em và người già. Đây cũng là cơ hội để cả nhà gần gũi nhau hơn, điều chỉnh nếp sống phù hợp, thắp sáng khí trường trong mỗi bữa ăn, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ chăm sóc... để mọi người có sức khỏe tốt, bình an, tâm sáng và trái tim tràn đầy sự sống.

