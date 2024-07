Những con giáp cần đặc biệt chú ý khi xuất tiền, để tránh 'làm ơn mắc oán'

Theo tử vi tuần mới 29/7 - 4/8/2024 dự báo rằng, người tuổi Sửu có thể sẽ trải qua một khoảng thời gian tương đối bình lặng, không có nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Đại Hao, bạn cần hết sức cẩn thận với các vấn đề tài chính. Con giáp này có thể gặp một số hao hụt do các khoản chi tiêu không thể tránh khỏi. Đặc biệt, cần cẩn trọng khi cho vay tiền hoặc mượn xe vì khả năng xảy ra xích mích hoặc hư hỏng là khá cao nên hãy khéo léo từ chối.

Sự nghiệp tuần này của tuổi Sửu cũng không có nhiều biến động. Công việc diễn ra ở mức bình bình, không quá bận rộn nhưng cũng không quá rảnh rỗi. Nếu bạn có kế hoạch thực hiện các dự án lớn, hãy lựa chọn những ngày giữa tuần để tiến hành, vì lúc này bạn sẽ nhận được sự trợ giúp từ các cát tinh, giúp công việc trôi chảy hơn.

Cuối tuần, bạn cần chú ý đến các mối quan hệ và hạn chế tranh cãi với người khác. Tương Xung cục cảnh báo rằng có nguy cơ xảy ra xô xát hoặc thù hằn khó giải quyết. Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp phải những người có vấn đề về cảm xúc, khiến bạn cảm thấy bực bội. Hãy cố gắng tránh xa những tình huống và người gây stress để duy trì sự bình an trong tâm lý.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp tuần này cho thấy, do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Hình và Tiểu Hao, tuổi Dần có những ảnh hưởng. Dù thông minh và nhanh nhẹn, bạn có thể gặp khó khăn trong việc thể hiện tài năng của mình.

Tài vận của bạn sẽ bấp bênh, dễ hao tài tốn của, và có thể phải đối mặt với nhiều khoản chi tiêu bất ngờ. Hơn nữa, có người quen có thể sẽ hỏi vay một khoản tiền lớn, đặt bạn vào tình huống khó xử: không cho vay thì mất lòng, mà cho vay thì không có tiền tiêu xài. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và quản lý tài chính một cách cẩn thận để tránh rơi vào tình trạng khó khăn.

Về tình cảm, đầu tuần là thời điểm đẹp cho đường tình duyên của tuổi Dần nhờ sự hỗ trợ của Tam Hội. Hãy dành thời gian để chăm sóc và vun đắp tình cảm, tránh để những căng thẳng bên ngoài ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn.

Xem tử vi tuần mới 29/7 – 4/8/2024 của 12 con giáp dự báo, Ngũ Quỷ đem lại nhiều thị phi cho người tuổi Mão khiến cuộc sống vốn đã mệt mỏi lại càng thêm áp lực. Bạn sẽ đối diện với những chuyện không đâu, cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, sự kiên định và rõ ràng trong mọi việc sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn.

Trong công việc, bạn sẽ gặp phải sự cạnh tranh và nói xấu từ những người không ưa bạn. Dù có người thích và người ghét, điều quan trọng là bạn cần công tư phân minh và giữ mọi chuyện rõ ràng. Thời gian sẽ chứng minh năng lực thực sự của bạn, hãy kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ để vượt qua mọi thử thách. Sự chính trực và minh bạch sẽ giúp bạn không bị bắt bẻ.

Tài chính của bạn trong tuần này có thể gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là do chi phí y tế. Nếu cảm thấy sức khỏe không ổn, hãy đi khám sớm để tránh những rủi ro không đáng có. Hãy cẩn thận với những người tỏ ra thân thiện nhưng lại có ý đồ xấu. Khi bạn kiếm được tiền, họ có thể là những người đầu tiên tìm cách hãm hại bạn. Đề phòng và cẩn trọng trong mọi giao dịch tài chính sẽ giúp bạn bảo vệ tài sản của mình.

Trong chuyện tình cảm, tuần này bạn nên nhắc nhở bản thân và người nhà cẩn thận khi xuất hành xa để tránh gặp rủi ro hoặc mất giấy tờ quan trọng. Đừng quá bận tâm về những lời nói không hay của người khác, miễn là bạn cảm thấy bình an và không hổ thẹn với lương tâm. Sự chân thành và thấu hiểu trong mối quan hệ sẽ giúp bạn và đối phương vượt qua mọi khó khăn, giữ vững tình cảm bền chặt.

Trong tuần này, dù bạn đang làm công việc gì, hãy đề phòng trước những chiêu trò của kẻ gian, đặc biệt là những người đang kinh doanh. Công việc có thể trở nên vất vả và áp lực chồng chất, khiến bạn cảm thấy chán nản và giảm năng suất. Chất lượng công việc chưa đạt như mong muốn cũng là một thử thách cần bạn vượt qua. Hãy duy trì sự kiên trì và cẩn trọng để tránh những sai lầm không đáng có.

Vận trình tài chính của bạn trong tuần này có nhiều thăng trầm. Dù có bất ổn, nhưng khả năng kiếm tiền của bạn vẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong các giao dịch tiền bạc, cần cẩn thận kẻo nhận phần thiệt về mình. Tính hay quên và sự sơ suất có thể khiến bạn mất những khoản tiền không đáng. Hãy chú ý và kiểm tra kỹ lưỡng mọi giao dịch để bảo vệ tài chính của mình.

May mắn thay, đường tình duyên của bạn khá tốt trong tuần này. Đối với nữ mệnh, bạn sẽ được nhiều người khác giới để ý và có cơ hội gặp được người tốt trong quá trình tìm hiểu. Nam mệnh tuổi Thìn, với tính cách chịu khó, chăm chỉ và biết ngoại giao, cũng sẽ được lòng nhiều người lớn tuổi và có cơ hội xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Hãy mở lòng và đón nhận những cơ hội tình cảm mới để cuộc sống thêm phần hạnh phúc.

Tử vi tuần mới từ 29/7 đến 4/8/2024, tuổi Hợi nên cẩn trọng với sức khỏe do ảnh hưởng của Hung thần Bạch Hổ. Đồng thời, tuần này mang đến những cơ hội mới trong công việc nhờ sự trợ giúp của Tam Hợp cục.

Công việc của người tuổi Hợi sẽ có những tin vui đáng kể. Sự trợ lực từ Tam Hợp cục mang lại cho bạn những cơ hội mới, đặc biệt là nếu bạn đang có ý định thử sức trong một lĩnh vực mới. Đây là thời gian thuận lợi để bạn tiến hành các dự án mới hoặc mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, giữa tuần không phải là thời điểm tốt để khai trương hoặc thực hiện các kế hoạch lớn, hãy tránh ngày thứ 4 và thứ 5 để đảm bảo thành công.

Sao xấu cũng cảnh báo bạn về những nguy cơ tiềm ẩn trong tài chính và mối quan hệ tình cảm có thể gặp trắc trở. Đặc biệt, nếu bạn có kế hoạch đi chơi xa hoặc xuất ngoại, hãy cẩn thận với vấn đề giấy tờ và tiền nong để tránh những sơ suất không đáng có. Sự cẩn thận và kiểm soát kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tránh được những tổn thất không mong muốn.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Hợi có thể gặp phải những trắc trở trong tuần này. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt có thể dễ dàng dẫn đến cãi vã và chiến tranh lạnh giữa vợ chồng hoặc người yêu. Hãy cố gắng duy trì sự bình tĩnh và thấu hiểu để giảm bớt căng thẳng và giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp.

* Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo !

GĐXH – Với sự hỗ trợ từ những sao may mắn, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đây là 3 con giáp đứng đầu về vận may, túi tiền ngày càng phình to khi tài lộc dồi dào khi sang tuần mới này.