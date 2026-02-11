Người mệnh Kim muốn có nhiều tài lộc trong năm 2026 thì cần làm ngay việc này
GĐXH - Trong phong thủy, thu hút tài lộc mệnh Kim không chỉ là việc kích hoạt năng lượng thịnh vượng mà còn là cách để gia chủ mệnh Kim cân bằng ngũ hành, hướng đến cuộc sống sung túc, may mắn và bình an.
Trồng cây kim ngân và các loại cây hợp mệnh Kim
Theo phong thủy, việc gia chủ mệnh Kim trồng cây hợp mệnh không chỉ giúp thanh lọc không khí, điều hòa năng lượng mà còn kích hoạt cung Tài Lộc, mang đến may mắn và thịnh vượng. Dưới đây là những loại cây cát tường mà gia chủ nên ưu tiên:
Cây kim ngân: Giúp gia chủ thu hút tiền tài, giữ vững vận khí, biểu trưng cho sự phú quý và sung túc.
Cây kim tiền: Hỗ trợ chiêu tài, mang ý nghĩa "tiền vào như nước", giúp công việc làm ăn thuận lợi, suôn sẻ.
Cây lan ý: Cân bằng năng lượng trong không gian sống, thanh lọc khí uế, đem lại cảm giác an yên và thư thái.
Cây trầu bà vàng: Thuộc hành Thổ (tương sinh với Kim), có tác dụng kích hoạt năng lượng sinh khí, giúp tài vận vượng phát.
Bỏ vào ví các vật phẩm kim loại
Người mệnh Kim nên bỏ vào ví các vật phẩm bằng kim loại (thẻ, đồng xu, vật phẩm hình tròn) hoặc liên quan đến mệnh Thổ (đất sạch trong túi zip) để hút tài lộc.
Ngoài ra, tiền giấy mới, đá phong thủy màu trắng, vàng hoặc các linh vật Tỳ Hưu cũng giúp tăng cường năng lượng tích cực và may mắn.
Đeo thạch anh vàng và các loại đá hợp phong thuỷ
Đối với gia chủ mệnh Kim, đeo thạch anh vàng được xem là cách kích hoạt năng lượng thịnh vượng mạnh mẽ nhất.
Loại đá này không chỉ mang lại may mắn về tiền tài mà còn giúp cân bằng cảm xúc, tăng sự tự tin và khả năng quyết đoán trong công việc.
Cách đeo và lưu ý khi sử dụng thạch anh vàng: Đeo bên tay phải khi cần thu hút năng lượng tài lộc, gia tăng vận khí trong giao tiếp, kinh doanh.
Đeo bên tay trái khi muốn cầu bình an, may mắn và duy trì năng lượng tích cực quanh bản mệnh. Vệ sinh đá định kỳ (1–2 lần/tháng) bằng nước sạch hoặc ánh trăng để thanh lọc năng lượng. Tránh va chạm mạnh, không để đá tiếp xúc lâu với hóa chất hoặc nước mặn.
Mang vật phẩm phong thủy hợp mệnh bên người
Để tăng cường năng lượng tài lộc và may mắn, gia chủ mệnh Kim nên mang theo bên mình các vật phẩm phong thủy phù hợp hành Kim. Những vật này không chỉ giúp thu hút vượng khí, mà còn đóng vai trò như "bùa hộ mệnh", bảo vệ tài sản và củng cố vận trình công danh.
Một số vật phẩm phong thủy cát tường mà gia chủ có thể lựa chọn gồm:
Tỳ Hưu vàng bạc: Biểu trưng cho chiêu tài, giữ lộc. Giúp gia chủ mệnh Kim thu hút tài khí, bảo vệ của cải, và ngăn thất thoát tiền bạc.
Thiềm Thừ (Cóc ba chân): Linh vật phong thủy chuyên chiêu tài, trấn tài khí. Đặt hoặc đeo Thiềm Thừ giúp gia chủ thuận lợi trong kinh doanh, buôn bán.
Linh Phù Tài Lộc Kim Vượng: Kích hoạt mạnh mẽ năng lượng hành Kim, rất thích hợp cho người làm nghề đầu tư, kinh doanh hoặc lĩnh vực tài chính.
Long Quy: Biểu tượng của sự trường tồn và bền vững tài vận. Mang Long Quy bên mình giúp củng cố nền tảng tài chính, ổn định sự nghiệp lâu dài.
Đồng tiền hoa mai: Tượng trưng cho phú quý, may mắn và an khang. Vật phẩm này giúp gia chủ tụ tài, hóa giải thất thoát tài khí, đồng thời gia tăng năng lượng thịnh vượng.
Đặt két sắt ở hướng Tây, Tây Bắc
Trong phong thủy, két sắt là "tâm điểm tài khí" của ngôi nhà – nơi hội tụ và lưu giữ năng lượng thịnh vượng. Do đó, gia chủ mệnh Kim cần đặc biệt chú trọng vị trí và hướng đặt két sắt để kích hoạt cung Tài Lộc hiệu quả nhất.
Hướng tốt: Tây và Tây Bắc – thuộc hành Thổ (Thổ sinh Kim), giúp nuôi dưỡng và gia tăng tài khí cho gia chủ mệnh Kim.
Hướng cần tránh: Đông Nam, Nam, Đông, vì thuộc hành Hỏa (Hỏa khắc Kim), dễ khiến tài vận hao tán.
Chất liệu két: Nên chọn két sắt bằng kim loại, tượng trưng cho hành Kim, có bề mặt chắc chắn, nặng, thể hiện sự vững vàng trong tài chính.
Màu sắc cát tường: Các tông trắng, xám, bạc hoặc vàng ánh kim sẽ giúp khuếch đại năng lượng tốt, thu hút vượng khí.
Vật phẩm phong thủy nên đặt kèm: Gia chủ có thể đặt Tỳ Hưu, Bát Tụ Bảo hoặc Đồng tiền hoa mai trên két để gia tăng cát khí, đồng thời bảo vệ tài sản luôn hanh thông và sinh lộc.
Hợp tác cùng đối tác mệnh Thổ và Thủy
Gia chủ mệnh Kim nên ưu tiên hợp tác với đối tác: Mệnh Thổ (tương sinh Kim): Hỗ trợ ổn định, phát triển lâu dài, thuận lợi trong đầu tư và kinh doanh.
Mệnh Thủy (Kim sinh Thủy): Khai mở cơ hội, thuận lợi trong truyền thông, marketing và giao tiếp.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
