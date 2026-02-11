Mới nhất
Á hậu Ngô Thùy Linh bật mí công thức nước bao sái bàn thờ tự nấu

Thứ tư, 13:36 11/02/2026
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Năm nay, thay vì mua những chai nước mùi già công nghiệp, sao chị em không thử học theo "Phú bà Long Biên" Ngô Thùy Linh tự tay nấu nồi nước thảo mộc thơm lừng để tẩy trần cho ban thờ, rước may mắn vào nhà?

Trong giới yêu cái đẹp và quan tâm đến đời sống tâm linh, cái tên Á hậu Ngô Thùy Linh (hay còn được cư dân mạng ưu ái gọi là "Phú bà Long Biên") không còn quá xa lạ. Không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có, hôn nhân viên mãn, nhan sắc trẻ trung hay những quan điểm sống hiện đại, chị Linh còn là một người cực kỳ chỉn chu trong việc thờ cúng và giữ gìn nếp nhà truyền thống.

&quot;Phú bà Long Biên&quot; Ngô Thùy Linh bật mí công thức nước bao sái bàn thờ tự nấu: Đơn giản, rẻ tiền mà tụ lộc khí cực vượng - Ảnh 1.

Mới đây, chia sẻ của chị về cách tự nấu nước bao sái bàn thờ tại nhà đã nhận được sự quan tâm lớn. Không cầu kỳ đắt đỏ, chỉ từ những nguyên liệu gian bếp nào cũng có, nhưng cách làm của chị lại chứa đựng sự tinh tế và cái tâm thành kính, giúp chị em vừa tiết kiệm, vừa an tâm rằng mình đang chăm chút cho không gian tâm linh một cách đúng đắn nhất để đón một năm mới bình an, tài lộc.

&quot;Phú bà Long Biên&quot; Ngô Thùy Linh bật mí công thức nước bao sái bàn thờ tự nấu: Đơn giản, rẻ tiền mà tụ lộc khí cực vượng - Ảnh 2.

Linh hồn của nghi thức bao sái chính là nước lau bàn thờ. Thay vì dùng nước lã hay các loại hóa chất tẩy rửa thông thường, chị Linh chọn cách tự nấu nước thảo mộc. Theo kinh nghiệm của chị, sự kết hợp giữa tính nóng ấm của gừng, hương thơm nồng nàn của quế và hồi sẽ tạo ra một luồng sinh khí mạnh mẽ, giúp xua tan uế khí, làm ấm không gian thờ tự vốn mang tính âm.

&quot;Phú bà Long Biên&quot; Ngô Thùy Linh bật mí công thức nước bao sái bàn thờ tự nấu: Đơn giản, rẻ tiền mà tụ lộc khí cực vượng - Ảnh 3.

Cách làm của "phú bà" thực ra vô cùng đơn giản, mộc mạc mà ai cũng có thể thực hiện ngay tại bếp nhà mình. Nguyên liệu chỉ bao gồm: Gừng tươi, hoa hồi, quế và nước sạch. Đầu tiên, gừng được rửa sạch, đập dập để tinh dầu dễ dàng tiết ra. Chị Linh cho gừng vào nồi nước đun sôi trước. Khi nước đã sôi già, dậy mùi thơm của gừng, chị mới tiếp tục thả hoa hồi và một chút quế vào. Lý do không cho tất cả vào cùng lúc là để giữ được mùi hương đặc trưng của từng loại, tránh việc quế hay hồi bị đun quá lâu làm mất đi mùi thơm thanh khiết.

&quot;Phú bà Long Biên&quot; Ngô Thùy Linh bật mí công thức nước bao sái bàn thờ tự nấu: Đơn giản, rẻ tiền mà tụ lộc khí cực vượng - Ảnh 4.

Sau khi hỗn hợp thảo mộc đã sôi và hòa quyện, chị tắt bếp và để nguội bớt. Đến đây là bước quan trọng nhất mà chị Linh đặc biệt lưu ý mọi người, đó là sự khác biệt giữa bàn thờ Phật và bàn thờ Gia tiên. Đây là chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự am hiểu sâu sắc về văn hóa thờ cúng. Theo đó, nếu nhà bạn lau dọn bàn thờ Phật, tuyệt đối không dùng rượu. Phật giáo chuộng sự thanh tịnh, tinh khiết, kỵ những mùi nồng gắt hay chất kích thích. Vì vậy, nước lau bàn thờ Phật chỉ nên là nước thảo mộc gừng quế hồi đơn thuần, hoặc nước hoa tươi. Ngược lại, với bàn thờ Gia tiên hay bàn thờ Thần Tài, việc sử dụng rượu là rất tốt. Lúc này, chị em có thể cho thêm một chút nước gạo lên men (rượu nếp) hoặc rượu trắng vào nồi nước thảo mộc đã nguội. Rượu kết hợp với gừng tạo nên tính Dương cực mạnh, giúp tẩy uế hiệu quả, làm sạch bóng đồ thờ và mang lại cảm giác ấm cúng, linh thiêng cho gian thờ.

&quot;Phú bà Long Biên&quot; Ngô Thùy Linh bật mí công thức nước bao sái bàn thờ tự nấu: Đơn giản, rẻ tiền mà tụ lộc khí cực vượng - Ảnh 5.

Sau khi đã có nồi nước bao sái "thần thánh", công đoạn lau dọn cũng cần sự tỉ mỉ. Chị Linh thường dùng khăn sạch, khăn riêng biệt chưa từng sử dụng cho việc khác, thấm nước thảo mộc ấm để lau từng món đồ thờ. Hương thơm của gừng, quế, hồi quyện với mùi trầm hương thoang thoảng sẽ khiến không gian phòng thờ bỗng chốc trở nên trang nghiêm lạ thường.

Nhìn hình ảnh người phụ nữ hiện đại, thành đạt nhưng vẫn cặm cụi bên bếp lửa nấu nước gừng, tự tay lau từng chiếc bát hương, chúng ta mới thấy giá trị của Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở chính những khoảnh khắc tĩnh tại, hướng về nguồn cội như thế. Năm nay, hãy thử một lần "sống chậm" lại, tự tay chuẩn bị nồi nước bao sái theo công thức của chị Thùy Linh, để cảm nhận một cái Tết thật sự trọn vẹn và ý nghĩa nhé các chị em.

Dưới đây là các bước bao sái ban thờ được chuyên gia phong thủy gợi ý để chị em tham khảo:

Bước 1: Xem ngày bao sái ban thờ 

Ngày 24 âm lịch

Ngày 24 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 9h10 đến 10h50 chiều từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi.

Ngày 25 âm lịch

Ngày 25 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 chiều từ 13h10 đến 14h50.

Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 26 âm lịch

Ngày 26 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 5h10 đến 6h50 chiều từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 27 âm lịch

Ngày 27 âm ngày Kỷ Mùi là ngày Địa Xung của tháng Kỷ Sửu – tháng 12 âm năm nay nên tuyệt đối không thể tiến hành làm các nghi lễ tâm linh quan trọng này được.

Ngày 28 âm lịch

Ngày 28 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 9h10 đến 10h50 chiều từ 13h10 đến 14h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Bước 2: Chuẩn bị đồ lễ

Với đồ lễ cho nghi thức bao sái ban thờ, gia chủ có thể chuẩn bị tùy tâm, như: 1 khẩu thịt luộc, 1 đĩa xôi, hoa quả tươi, trà, rượu, nhang đèn...

Bước 3: Chuẩn bị đồ bao sái

Lưu ý, gia chủ nên chuẩn bị sẵn nhiễu đỏ, hoặc giấy đỏ để đặt các vật phẩm thờ cúng khi bao sái, tránh lau đồ trực tiếp trên ban thờ.

Ngoài ra, cần dùng chậu sạch chuyên dụng chứa nước bao sái. Trong chậu đã có sẵn nước nước ấm Ngũ vị (nấu từ 5 loại cây có mùi thơm). Các công ty phong thủy đều có sẵn bộ bao sái ban thờ bao gồm nước thơm bao sái, bột tẩy uế, khăn sạch bao sái. Người dân có thể tới tận nơi để mua, vừa đầy đủ, vừa tiện lợi lại bớt tốn thời gian đun nấu.

Theo Chuyên gia phong thủy – Master Phùng Phương, ý nghĩa của từng món trong bộ bao sái ban thờ như sau:

Nước thơm bao sái

Kết tinh từ ngọc am thiện, quế sát, gừng, bồ đề tâm, bồ kết, trầm hương dược, sưa… và 108 thảo liệu quý ở các vùng có linh khí hội tụ. Vì vậy, gia chủ nên chọn mua ở các công ty phong thủy uy tín để không bị mua phải nước thơm bình thường.

Đầu tiên, gia chủ hãy lắc đều dung dịch xịt lau dọn bàn thờ trước khi sử dụng. Tiếp theo, hãy xịt trực tiếp lên bề mặt bám bụi bẩn, mọi ngóc ngách trên bàn thờ, hoặc lên các vật phẩm phong thủy. Cuối cùng, lau lại bằng khăn khô và để khô tự nhiên.

Với vết bẩn khó như khói hương bám lâu ngày, vết băng dính,... nên xịt trực tiếp, chờ 1-2 phút để nước thơm hòa tan vết bẩn, sau đó sẽ dùng khăn để lau sạch.

Lưu ý: Sau khi dùng nước thơm, không cần lau lại bằng nước.

Khăn ướt bao sái

Lau trực tiếp ban thờ, bao sái các vật phẩm từ trong ra ngoài.

Khăn ướt bao sái có công dụng làm sạch, tẩy bỏ uế khí, dưỡng đá, vì thế gia chủ nên lau dọn ban thờ và bao sái các vật phẩm thường xuyên để việc thờ cúng được linh thiêng, các vật phẩm có công năng mạnh mẽ hơn. Không cần lau lại bằng khăn khô.

Bột tẩy uế

Dùng để tịnh sái và gia trì năng lượng vật phẩm phong thủy luôn giữ được tính linh và năng lượng dương thịnh. Ngoài ra, còn có công năng chiêu tài cát khí, kích hoạt hỉ tài, hưng vượng cho gia đạo.

Bột tẩy uế ngoài bao sái ban thờ còn có thể dùng để tẩy uế nhà cuối năm, chuyển đến nhà mới…

5 ngày đẹp nhất để bao sái ban thờ đón Tết và 7 bước nhất định phải nhớ khi làm- Ảnh 4.

Khăn bao sái ban thờ cần mới và sạch. Ảnh internet

Bước 4: Lên hương xin phép bao sái ban thờ

Đầu tiên, gia chủ lên hương xin phép gia tiên cho con cháu bao sái ban thờ. Khi hương gần tàn thì đặt bát hương trên bề mặt sạch, và bắt đầu tiến hành nghi thức bao sái ban thờ.

Bước 5: Rút chân hương

Để cố định, một tay gia chủ giữ bát hương, tay còn lại rút từng chân hương nhẹ nhàng từ ngoài vào trong theo chiều ngược kim đồng hồ.

Cứ thế, gia chủ tuần tự tỉa chân hương cho đến khi trong bát hương còn lại 3, 5, 7 hay 9 chân hương - nên là số lẻ là tốt nhất.

Chân hương đã tỉa để riêng vào tờ báo sạch và sẽ hóa sau khi nghi thức bao sái hoàn thành.

5 ngày đẹp nhất để bao sái ban thờ đón Tết và 7 bước nhất định phải nhớ khi làm- Ảnh 5.

Tỉa chân hương nên để lại chân hương số lẻ. Ảnh internet

Bước 6: Tiến hành bao sái

Tiếp theo, gia chủ tiến hành tẩy uế, làm sạch bát hương và ban thờ bằng nước thơm bao sái chuyên dụng và khăn sạch.

Bước 7: An vị lại đồ thờ cúng

An vị bát hương và các đồ thờ cúng trên ban thờ theo đúng vị trí ban đầu.

Bày hoa quả mới, lên hương kính cáo Thần linh, Gia tiên rằng đã bao sái ban thờ xong, thỉnh các vị về ngự và cầu xin sự phù trợ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt mà lại gây sốt?Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt mà lại gây sốt?

GĐXH - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, bên cạnh đào rừng, mai vàng quen thuộc, mạng xã hội bất ngờ sốt rần rần trào lưu chơi hoa mộc lan nhập khẩu.

Sau ngày tiễn ông Công ông Táo, nhiều phụ nữ âm thầm làm 4 việc này để chuẩn bị một cái Tết nhẹ lòng, ấm nhàSau ngày tiễn ông Công ông Táo, nhiều phụ nữ âm thầm làm 4 việc này để chuẩn bị một cái Tết nhẹ lòng, ấm nhà

GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp, khi làn khói hương tiễn ông Công ông Táo dần tan trong gian bếp, nhiều gia đình cũng chính thức bước vào giai đoạn tất bật nhất của năm. Từ dọn dẹp, mua sắm đến chuẩn bị cỗ bàn, mọi việc dường như đổ dồn lên đôi vai người phụ nữ.

Tỉa chân nhang đón Tết 2026 vào ngày nào tốt nhất?

Tỉa chân nhang đón Tết 2026 vào ngày nào tốt nhất?

Loại cây cảnh để bàn ngày Tết thu hút tiền tài

Loại cây cảnh để bàn ngày Tết thu hút tiền tài

Giải mã bí ẩn về quan niệm trùng tang khiến nhiều người bất an

Giải mã bí ẩn về quan niệm trùng tang khiến nhiều người bất an

Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt mà lại gây sốt?

Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt mà lại gây sốt?

Ông Công ông Táo rơi vào thứ 3, gợi ý khung giờ đẹp để làm lễ sớm vào cuối tuần này

Ông Công ông Táo rơi vào thứ 3, gợi ý khung giờ đẹp để làm lễ sớm vào cuối tuần này

Dọn nhà cuối năm: Làm gì, tránh gì để không thất thoát tài lộc không phải ai cũng biết ?

Dọn nhà cuối năm: Làm gì, tránh gì để không thất thoát tài lộc không phải ai cũng biết ?

- 1 giờ trước

GĐXH – Theo quan điểm phong thủy, việc dọn nhà đón Tết không đơn thuần là lau chùi, sắp xếp mà cần thực hiện đúng cách, đúng chỗ để tránh vô tình làm thất thoát tài lộc, ảnh hưởng vận khí của gia đình trong năm mới.

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

- 5 giờ trước

GĐXH - Cây quất ngày Tết không chỉ là vật trang trí mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tài lộc, thịnh vượng và may mắn.

Người mệnh Kim muốn có nhiều tài lộc trong năm 2026 thì cần làm ngay việc này

Người mệnh Kim muốn có nhiều tài lộc trong năm 2026 thì cần làm ngay việc này

- 8 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy, thu hút tài lộc mệnh Kim không chỉ là việc kích hoạt năng lượng thịnh vượng mà còn là cách để gia chủ mệnh Kim cân bằng ngũ hành, hướng đến cuộc sống sung túc, may mắn và bình an.

Sau khi thả cá chép nên làm gì để 'dọn vía' đón năm mới?

Sau khi thả cá chép nên làm gì để 'dọn vía' đón năm mới?

- 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp, sau khi hoàn tất lễ tiễn ông Công ông Táo và thả cá chép, nhiều gia đình thường xem đó là cột mốc chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết. Trong quan niệm dân gian, thời điểm này không chỉ đánh dấu việc kết thúc một chu kỳ sinh hoạt của năm cũ mà còn là lúc gia đình bắt đầu “dọn vía”, thanh lọc không gian sống và tinh thần để đón năm mới.

Ý nghĩa phong tục đặt bát cơm quả trứng đầu giường người mất trong tang lễ

Ý nghĩa phong tục đặt bát cơm quả trứng đầu giường người mất trong tang lễ

- 1 ngày trước

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà phong tục Việt Nam lại yêu cầu phải có bát cơm quả trứng khi tổ chức tang lễ cho người chết. Tất cả đều có ý nghĩa thiết thực cho cả người chết và người sống ẩn đằng sau đó.

Những sai lầm khi thả cá chép tiễn Táo quân nhiều người mắc phải

Những sai lầm khi thả cá chép tiễn Táo quân nhiều người mắc phải

- 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp, hình ảnh người dân mang cá chép ra sông, hồ để thả tiễn ông Công ông Táo về trời đã trở thành nét văn hóa quen thuộc của người Việt. Nghi thức này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện mong ước về một năm mới an lành, thuận lợi.

Tam Tai 2026: Những điều tuổi Hợi - Mão - Mùi cần biết để phòng tránh xui xẻo

Tam Tai 2026: Những điều tuổi Hợi - Mão - Mùi cần biết để phòng tránh xui xẻo

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong chu kỳ Tam Tai này, ba tuổi Hợi - Mão - Mùi là nhóm con giáp phạm hạn. Vì vậy việc hiểu rõ những điều nên làm và không nên làm sẽ giúp gia chủ chủ động tiết chế rủi ro, ổn định tinh thần và giữ vững vận trình trong suốt năm.

Loại quả “tốt nhất thế giới” Việt Nam trồng đầy vào mùa chỉ 10.000 đồng/kg, bày mâm ngũ quả ngày Tết mang tới may mắn

Loại quả “tốt nhất thế giới” Việt Nam trồng đầy vào mùa chỉ 10.000 đồng/kg, bày mâm ngũ quả ngày Tết mang tới may mắn

- 2 ngày trước

GĐXH – Được trồng bạt ngàn từ Bắc vào Nam, vào mùa bán đầy chợ với giá chỉ từ 10.000 đồng/kg, quả này được xem là quả “tốt nhất thế giới”. Chúng vừa có giá trị dinh dưỡng lại có ý nghĩa may mắn trong văn hóa Tết Việt khi bày mâm ngũ quả ngày Tết.

Cúng ông Công ông Táo đúng cách ở ban thờ hay dưới bếp năm 2026

Cúng ông Công ông Táo đúng cách ở ban thờ hay dưới bếp năm 2026

- 2 ngày trước

GĐXH – Lễ cúng ông Công ông Táo diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm là một nghi thức quan trọng trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Tuy nhiên, không ít gia đình vẫn băn khoăn nên cúng ông Công ông Táo ở ban thờ hay ở dưới bếp mới đúng?

Cúng ông Công ông Táo có bắt buộc phải thả cá chép? Nhiều gia đình hiểu chưa đúng về phong tục này

Cúng ông Công ông Táo có bắt buộc phải thả cá chép? Nhiều gia đình hiểu chưa đúng về phong tục này

- 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp hằng năm được xem là thời điểm quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt. Khi lễ cúng ông Công ông Táo diễn ra, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị mâm lễ, vàng mã và đặc biệt là cá chép để làm nghi thức tiễn Táo quân về trời.

Tỉa chân nhang đón Tết 2026 vào ngày nào tốt nhất?

Tỉa chân nhang đón Tết 2026 vào ngày nào tốt nhất?

GĐXH - Để mang lại may mắn cho gia đình, nhiều gia chủ thường chọn ngày tốt, giờ đẹp để tỉa chân nhang dọn dẹp bàn thờ.

Tảo mộ vào dịp nào là tốt, những điều kiêng kỵ cần tránh khi đi tảo mộ

Tảo mộ vào dịp nào là tốt, những điều kiêng kỵ cần tránh khi đi tảo mộ

Ông Công ông Táo rơi vào thứ 3, gợi ý khung giờ đẹp để làm lễ sớm vào cuối tuần này

Ông Công ông Táo rơi vào thứ 3, gợi ý khung giờ đẹp để làm lễ sớm vào cuối tuần này

Cách làm lễ cúng rước ông Táo về nhà mới năm 2026

Cách làm lễ cúng rước ông Táo về nhà mới năm 2026

Cúng ông Công ông Táo đúng cách ở ban thờ hay dưới bếp năm 2026

Cúng ông Công ông Táo đúng cách ở ban thờ hay dưới bếp năm 2026

