Á hậu Ngô Thùy Linh bật mí công thức nước bao sái bàn thờ tự nấu
GĐXH - Năm nay, thay vì mua những chai nước mùi già công nghiệp, sao chị em không thử học theo "Phú bà Long Biên" Ngô Thùy Linh tự tay nấu nồi nước thảo mộc thơm lừng để tẩy trần cho ban thờ, rước may mắn vào nhà?
Trong giới yêu cái đẹp và quan tâm đến đời sống tâm linh, cái tên Á hậu Ngô Thùy Linh (hay còn được cư dân mạng ưu ái gọi là "Phú bà Long Biên") không còn quá xa lạ. Không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có, hôn nhân viên mãn, nhan sắc trẻ trung hay những quan điểm sống hiện đại, chị Linh còn là một người cực kỳ chỉn chu trong việc thờ cúng và giữ gìn nếp nhà truyền thống.
Nhìn hình ảnh người phụ nữ hiện đại, thành đạt nhưng vẫn cặm cụi bên bếp lửa nấu nước gừng, tự tay lau từng chiếc bát hương, chúng ta mới thấy giá trị của Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở chính những khoảnh khắc tĩnh tại, hướng về nguồn cội như thế. Năm nay, hãy thử một lần "sống chậm" lại, tự tay chuẩn bị nồi nước bao sái theo công thức của chị Thùy Linh, để cảm nhận một cái Tết thật sự trọn vẹn và ý nghĩa nhé các chị em.
Dưới đây là các bước bao sái ban thờ được chuyên gia phong thủy gợi ý để chị em tham khảo:
Bước 1: Xem ngày bao sái ban thờ
Ngày 24 âm lịch
Ngày 24 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 9h10 đến 10h50 chiều từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi.
Ngày 25 âm lịch
Ngày 25 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 chiều từ 13h10 đến 14h50.
Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
Ngày 26 âm lịch
Ngày 26 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 5h10 đến 6h50 chiều từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
Ngày 27 âm lịch
Ngày 27 âm ngày Kỷ Mùi là ngày Địa Xung của tháng Kỷ Sửu – tháng 12 âm năm nay nên tuyệt đối không thể tiến hành làm các nghi lễ tâm linh quan trọng này được.
Ngày 28 âm lịch
Ngày 28 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 9h10 đến 10h50 chiều từ 13h10 đến 14h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
Bước 2: Chuẩn bị đồ lễ
Với đồ lễ cho nghi thức bao sái ban thờ, gia chủ có thể chuẩn bị tùy tâm, như: 1 khẩu thịt luộc, 1 đĩa xôi, hoa quả tươi, trà, rượu, nhang đèn...
Bước 3: Chuẩn bị đồ bao sái
Lưu ý, gia chủ nên chuẩn bị sẵn nhiễu đỏ, hoặc giấy đỏ để đặt các vật phẩm thờ cúng khi bao sái, tránh lau đồ trực tiếp trên ban thờ.
Ngoài ra, cần dùng chậu sạch chuyên dụng chứa nước bao sái. Trong chậu đã có sẵn nước nước ấm Ngũ vị (nấu từ 5 loại cây có mùi thơm). Các công ty phong thủy đều có sẵn bộ bao sái ban thờ bao gồm nước thơm bao sái, bột tẩy uế, khăn sạch bao sái. Người dân có thể tới tận nơi để mua, vừa đầy đủ, vừa tiện lợi lại bớt tốn thời gian đun nấu.
Theo Chuyên gia phong thủy – Master Phùng Phương, ý nghĩa của từng món trong bộ bao sái ban thờ như sau:
Nước thơm bao sái
Kết tinh từ ngọc am thiện, quế sát, gừng, bồ đề tâm, bồ kết, trầm hương dược, sưa… và 108 thảo liệu quý ở các vùng có linh khí hội tụ. Vì vậy, gia chủ nên chọn mua ở các công ty phong thủy uy tín để không bị mua phải nước thơm bình thường.
Đầu tiên, gia chủ hãy lắc đều dung dịch xịt lau dọn bàn thờ trước khi sử dụng. Tiếp theo, hãy xịt trực tiếp lên bề mặt bám bụi bẩn, mọi ngóc ngách trên bàn thờ, hoặc lên các vật phẩm phong thủy. Cuối cùng, lau lại bằng khăn khô và để khô tự nhiên.
Với vết bẩn khó như khói hương bám lâu ngày, vết băng dính,... nên xịt trực tiếp, chờ 1-2 phút để nước thơm hòa tan vết bẩn, sau đó sẽ dùng khăn để lau sạch.
Lưu ý: Sau khi dùng nước thơm, không cần lau lại bằng nước.
Khăn ướt bao sái
Lau trực tiếp ban thờ, bao sái các vật phẩm từ trong ra ngoài.
Khăn ướt bao sái có công dụng làm sạch, tẩy bỏ uế khí, dưỡng đá, vì thế gia chủ nên lau dọn ban thờ và bao sái các vật phẩm thường xuyên để việc thờ cúng được linh thiêng, các vật phẩm có công năng mạnh mẽ hơn. Không cần lau lại bằng khăn khô.
Bột tẩy uế
Dùng để tịnh sái và gia trì năng lượng vật phẩm phong thủy luôn giữ được tính linh và năng lượng dương thịnh. Ngoài ra, còn có công năng chiêu tài cát khí, kích hoạt hỉ tài, hưng vượng cho gia đạo.
Bột tẩy uế ngoài bao sái ban thờ còn có thể dùng để tẩy uế nhà cuối năm, chuyển đến nhà mới…
Bước 4: Lên hương xin phép bao sái ban thờ
Đầu tiên, gia chủ lên hương xin phép gia tiên cho con cháu bao sái ban thờ. Khi hương gần tàn thì đặt bát hương trên bề mặt sạch, và bắt đầu tiến hành nghi thức bao sái ban thờ.
Bước 5: Rút chân hương
Để cố định, một tay gia chủ giữ bát hương, tay còn lại rút từng chân hương nhẹ nhàng từ ngoài vào trong theo chiều ngược kim đồng hồ.
Cứ thế, gia chủ tuần tự tỉa chân hương cho đến khi trong bát hương còn lại 3, 5, 7 hay 9 chân hương - nên là số lẻ là tốt nhất.
Chân hương đã tỉa để riêng vào tờ báo sạch và sẽ hóa sau khi nghi thức bao sái hoàn thành.
Bước 6: Tiến hành bao sái
Tiếp theo, gia chủ tiến hành tẩy uế, làm sạch bát hương và ban thờ bằng nước thơm bao sái chuyên dụng và khăn sạch.
Bước 7: An vị lại đồ thờ cúng
An vị bát hương và các đồ thờ cúng trên ban thờ theo đúng vị trí ban đầu.
Bày hoa quả mới, lên hương kính cáo Thần linh, Gia tiên rằng đã bao sái ban thờ xong, thỉnh các vị về ngự và cầu xin sự phù trợ.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
