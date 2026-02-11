Á hậu Ngô Thùy Linh bật mí công thức nước bao sái bàn thờ tự nấu

Trong giới yêu cái đẹp và quan tâm đến đời sống tâm linh, cái tên Á hậu Ngô Thùy Linh (hay còn được cư dân mạng ưu ái gọi là "Phú bà Long Biên") không còn quá xa lạ. Không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có, hôn nhân viên mãn, nhan sắc trẻ trung hay những quan điểm sống hiện đại, chị Linh còn là một người cực kỳ chỉn chu trong việc thờ cúng và giữ gìn nếp nhà truyền thống.

Mới đây, chia sẻ của chị về cách tự nấu nước bao sái bàn thờ tại nhà đã nhận được sự quan tâm lớn. Không cầu kỳ đắt đỏ, chỉ từ những nguyên liệu gian bếp nào cũng có, nhưng cách làm của chị lại chứa đựng sự tinh tế và cái tâm thành kính, giúp chị em vừa tiết kiệm, vừa an tâm rằng mình đang chăm chút cho không gian tâm linh một cách đúng đắn nhất để đón một năm mới bình an, tài lộc.

Linh hồn của nghi thức bao sái chính là nước lau bàn thờ. Thay vì dùng nước lã hay các loại hóa chất tẩy rửa thông thường, chị Linh chọn cách tự nấu nước thảo mộc. Theo kinh nghiệm của chị, sự kết hợp giữa tính nóng ấm của gừng, hương thơm nồng nàn của quế và hồi sẽ tạo ra một luồng sinh khí mạnh mẽ, giúp xua tan uế khí, làm ấm không gian thờ tự vốn mang tính âm.

Cách làm của "phú bà" thực ra vô cùng đơn giản, mộc mạc mà ai cũng có thể thực hiện ngay tại bếp nhà mình. Nguyên liệu chỉ bao gồm: Gừng tươi, hoa hồi, quế và nước sạch. Đầu tiên, gừng được rửa sạch, đập dập để tinh dầu dễ dàng tiết ra. Chị Linh cho gừng vào nồi nước đun sôi trước. Khi nước đã sôi già, dậy mùi thơm của gừng, chị mới tiếp tục thả hoa hồi và một chút quế vào. Lý do không cho tất cả vào cùng lúc là để giữ được mùi hương đặc trưng của từng loại, tránh việc quế hay hồi bị đun quá lâu làm mất đi mùi thơm thanh khiết.

Sau khi hỗn hợp thảo mộc đã sôi và hòa quyện, chị tắt bếp và để nguội bớt. Đến đây là bước quan trọng nhất mà chị Linh đặc biệt lưu ý mọi người, đó là sự khác biệt giữa bàn thờ Phật và bàn thờ Gia tiên. Đây là chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự am hiểu sâu sắc về văn hóa thờ cúng. Theo đó, nếu nhà bạn lau dọn bàn thờ Phật, tuyệt đối không dùng rượu. Phật giáo chuộng sự thanh tịnh, tinh khiết, kỵ những mùi nồng gắt hay chất kích thích. Vì vậy, nước lau bàn thờ Phật chỉ nên là nước thảo mộc gừng quế hồi đơn thuần, hoặc nước hoa tươi. Ngược lại, với bàn thờ Gia tiên hay bàn thờ Thần Tài, việc sử dụng rượu là rất tốt. Lúc này, chị em có thể cho thêm một chút nước gạo lên men (rượu nếp) hoặc rượu trắng vào nồi nước thảo mộc đã nguội. Rượu kết hợp với gừng tạo nên tính Dương cực mạnh, giúp tẩy uế hiệu quả, làm sạch bóng đồ thờ và mang lại cảm giác ấm cúng, linh thiêng cho gian thờ.

Sau khi đã có nồi nước bao sái "thần thánh", công đoạn lau dọn cũng cần sự tỉ mỉ. Chị Linh thường dùng khăn sạch, khăn riêng biệt chưa từng sử dụng cho việc khác, thấm nước thảo mộc ấm để lau từng món đồ thờ. Hương thơm của gừng, quế, hồi quyện với mùi trầm hương thoang thoảng sẽ khiến không gian phòng thờ bỗng chốc trở nên trang nghiêm lạ thường.

Nhìn hình ảnh người phụ nữ hiện đại, thành đạt nhưng vẫn cặm cụi bên bếp lửa nấu nước gừng, tự tay lau từng chiếc bát hương, chúng ta mới thấy giá trị của Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở chính những khoảnh khắc tĩnh tại, hướng về nguồn cội như thế. Năm nay, hãy thử một lần "sống chậm" lại, tự tay chuẩn bị nồi nước bao sái theo công thức của chị Thùy Linh, để cảm nhận một cái Tết thật sự trọn vẹn và ý nghĩa nhé các chị em.

Dưới đây là các bước bao sái ban thờ được chuyên gia phong thủy gợi ý để chị em tham khảo:

Bước 1: Xem ngày bao sái ban thờ

Ngày 24 âm lịch

Ngày 24 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 9h10 đến 10h50 chiều từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi.

Ngày 25 âm lịch

Ngày 25 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 chiều từ 13h10 đến 14h50.

Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 26 âm lịch

Ngày 26 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 5h10 đến 6h50 chiều từ 15h10 đến 16h50. Ngày này hợp các tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Ngày 27 âm lịch

Ngày 27 âm ngày Kỷ Mùi là ngày Địa Xung của tháng Kỷ Sửu – tháng 12 âm năm nay nên tuyệt đối không thể tiến hành làm các nghi lễ tâm linh quan trọng này được.

Ngày 28 âm lịch

Ngày 28 âm bao sái và rút tỉa chân nhang bắt đầu tiến hành từ 7h10 đến 8h50 hoặc từ 9h10 đến 10h50 chiều từ 13h10 đến 14h50. Ngày này hợp các tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Bước 2: Chuẩn bị đồ lễ

Với đồ lễ cho nghi thức bao sái ban thờ, gia chủ có thể chuẩn bị tùy tâm, như: 1 khẩu thịt luộc, 1 đĩa xôi, hoa quả tươi, trà, rượu, nhang đèn...

Bước 3: Chuẩn bị đồ bao sái

Lưu ý, gia chủ nên chuẩn bị sẵn nhiễu đỏ, hoặc giấy đỏ để đặt các vật phẩm thờ cúng khi bao sái, tránh lau đồ trực tiếp trên ban thờ.

Ngoài ra, cần dùng chậu sạch chuyên dụng chứa nước bao sái. Trong chậu đã có sẵn nước nước ấm Ngũ vị (nấu từ 5 loại cây có mùi thơm). Các công ty phong thủy đều có sẵn bộ bao sái ban thờ bao gồm nước thơm bao sái, bột tẩy uế, khăn sạch bao sái. Người dân có thể tới tận nơi để mua, vừa đầy đủ, vừa tiện lợi lại bớt tốn thời gian đun nấu.

Theo Chuyên gia phong thủy – Master Phùng Phương, ý nghĩa của từng món trong bộ bao sái ban thờ như sau:

Nước thơm bao sái

Kết tinh từ ngọc am thiện, quế sát, gừng, bồ đề tâm, bồ kết, trầm hương dược, sưa… và 108 thảo liệu quý ở các vùng có linh khí hội tụ. Vì vậy, gia chủ nên chọn mua ở các công ty phong thủy uy tín để không bị mua phải nước thơm bình thường.

Đầu tiên, gia chủ hãy lắc đều dung dịch xịt lau dọn bàn thờ trước khi sử dụng. Tiếp theo, hãy xịt trực tiếp lên bề mặt bám bụi bẩn, mọi ngóc ngách trên bàn thờ, hoặc lên các vật phẩm phong thủy. Cuối cùng, lau lại bằng khăn khô và để khô tự nhiên.

Với vết bẩn khó như khói hương bám lâu ngày, vết băng dính,... nên xịt trực tiếp, chờ 1-2 phút để nước thơm hòa tan vết bẩn, sau đó sẽ dùng khăn để lau sạch.

Lưu ý: Sau khi dùng nước thơm, không cần lau lại bằng nước.

Khăn ướt bao sái

Lau trực tiếp ban thờ, bao sái các vật phẩm từ trong ra ngoài.

Khăn ướt bao sái có công dụng làm sạch, tẩy bỏ uế khí, dưỡng đá, vì thế gia chủ nên lau dọn ban thờ và bao sái các vật phẩm thường xuyên để việc thờ cúng được linh thiêng, các vật phẩm có công năng mạnh mẽ hơn. Không cần lau lại bằng khăn khô.

Bột tẩy uế

Dùng để tịnh sái và gia trì năng lượng vật phẩm phong thủy luôn giữ được tính linh và năng lượng dương thịnh. Ngoài ra, còn có công năng chiêu tài cát khí, kích hoạt hỉ tài, hưng vượng cho gia đạo.

Bột tẩy uế ngoài bao sái ban thờ còn có thể dùng để tẩy uế nhà cuối năm, chuyển đến nhà mới…

Khăn bao sái ban thờ cần mới và sạch. Ảnh internet

Bước 4: Lên hương xin phép bao sái ban thờ

Đầu tiên, gia chủ lên hương xin phép gia tiên cho con cháu bao sái ban thờ. Khi hương gần tàn thì đặt bát hương trên bề mặt sạch, và bắt đầu tiến hành nghi thức bao sái ban thờ.

Bước 5: Rút chân hương

Để cố định, một tay gia chủ giữ bát hương, tay còn lại rút từng chân hương nhẹ nhàng từ ngoài vào trong theo chiều ngược kim đồng hồ.

Cứ thế, gia chủ tuần tự tỉa chân hương cho đến khi trong bát hương còn lại 3, 5, 7 hay 9 chân hương - nên là số lẻ là tốt nhất.

Chân hương đã tỉa để riêng vào tờ báo sạch và sẽ hóa sau khi nghi thức bao sái hoàn thành.

Tỉa chân hương nên để lại chân hương số lẻ. Ảnh internet

Bước 6: Tiến hành bao sái

Tiếp theo, gia chủ tiến hành tẩy uế, làm sạch bát hương và ban thờ bằng nước thơm bao sái chuyên dụng và khăn sạch.

Bước 7: An vị lại đồ thờ cúng

An vị bát hương và các đồ thờ cúng trên ban thờ theo đúng vị trí ban đầu.

Bày hoa quả mới, lên hương kính cáo Thần linh, Gia tiên rằng đã bao sái ban thờ xong, thỉnh các vị về ngự và cầu xin sự phù trợ.

