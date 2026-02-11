Mới nhất
Dọn nhà cuối năm: Làm gì, tránh gì để không thất thoát tài lộc không phải ai cũng biết ?

Thứ tư, 15:01 11/02/2026 |
Hà My
Hà My
GĐXH – Theo quan điểm phong thủy, việc dọn nhà đón Tết không đơn thuần là lau chùi, sắp xếp mà cần thực hiện đúng cách, đúng chỗ để tránh vô tình làm thất thoát tài lộc, ảnh hưởng vận khí của gia đình trong năm mới.

Dọn nhà cuối năm khác gì với dọn dẹp thường ngày?

Vào những ngày thường, việc dọn dẹp nhà cửa chủ yếu mang tính duy trì: quét dọn phòng ốc, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, đôi khi chỉ làm qua loa cho sạch sẽ. Ngay cả những không gian cần sự an yên như phòng thờ, việc bao sái cũng được thực hiện nhẹ nhàng, cầm chừng.

Thế nhưng, dọn nhà dịp cuối năm lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, theo quan niệm dân gian, đây là lúc "Tống cựu Nghinh tân" – đẩy lùi khí cũ, khí xấu của năm cũ để đón luồng sinh khí mới, may mắn và hanh thông cho năm mới. Vì vậy, việc dọn dẹp cuối năm thường được tiến hành kỹ lưỡng, cẩn trọng và có những điều kiêng kỵ nhất định.

Dọn nhà cuối năm để giữ tài lộc và may mắn cho năm mới 2026 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Quan niệm phong thủy, dọn nhà đón Tết đúng cách không chỉ làm mới không gian sống mà còn giúp giữ vượng khí, tài lộc và bình an cho cả gia đình.

Những điều cần lưu ý khi dọn dẹp nhà cuối năm để giữ tài lộc

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, trong quá trình làm vệ sinh, dọn dẹp cần ghi nhớ một số điều để tránh thất thoát tài sản hay là tài lộc của gia chủ. Có những không gian khi dọn dẹp cần hết sức cẩn trọng, tránh xê dịch mạnh hoặc thay đổi vị trí khi không thực sự cần thiết.

Giữ ổn định phòng ngủ, giường ngủ

Nếu trong năm qua, gia đình êm ấm, sức khỏe tốt, hôn nhân êm ấm, vợ chồng hòa thuận… khi dọn dẹp phòng ngủ, gia chủ nên hạn chế tối đa việc di chuyển giường. Có thể tháo ga, đệm, quét dọn gầm giường sạch sẽ nhưng không nên bê hẳn giường ra ngoài để tổng vệ sinh, bởi theo phong thủy, việc xê dịch mạnh có thể làm động "khí tốt" đã tích tụ.

Không tùy tiện di chuyển két sắt

Nhiều gia đình đặt két sắt trong nhà để cất giữ tiền bạc, giấy tờ quan trọng và tăng cường hành Kim trong ngôi nhà. Nếu trong năm làm ăn thuận lợi, tài chính ổn định, gia chủ nên giữ nguyên vị trí két sắt khi dọn dẹp, chỉ cần lau chùi sạch sẽ, tránh di chuyển sang vị trí khác để không ảnh hưởng đến dòng chảy tài lộc.

Lưu ý đặc biệt đến không gian bếp

Bếp là nơi giữ lửa, giữ sinh khí cho gia đình nên cần được dọn dẹp cẩn trọng. Khi vệ sinh, gia chủ nên kiểm tra khu vực trên – dưới – xung quanh bếp, tránh để các vật chứa chất lỏng như két bia, chai mắm, can nước dưới gầm bếp.

Với những gia đình dùng bếp gas, không nên đặt bình gas chưa sử dụng (ở thể lỏng) ngay dưới bếp vì dễ tạo thế Thủy – Hỏa tương xung. Cần lưu ý đến những điều đó để trong quá trình sắp xếp, bài trí cần cố gắng làm sao để tất cả các chất lỏng phải cách xa bếp tầm 60cm trở lên.

Dọn phòng thờ cần sự trang nghiêm, thanh tịnh

Ngoại trừ ban thờ Thần Tài – Thổ Địa cần đón dương khí và ánh sáng, các ban thờ khác nên hạn chế ánh sáng trực tiếp chiếu thẳng vào. Khi lau dọn, chỉ mở cửa hé, sử dụng ánh sáng điện vừa đủ.

Người dọn phòng thờ cần giữ thân tâm thanh tịnh, tránh ăn các món kiêng kỵ, đồ thuộc Tứ linh. Ví dụ như không ăn cá chép, không uống rượu cao thủ cốt, không bôi mỡ chăn, uống tiết canh ba ba, thịt mèo, thịt chó…; không sinh hoạt vợ chồng trước ngày dọn dẹp khu tâm linh.

Khăn lau phải là khăn riêng, không dùng chung với các khu vực khác. Nước lau ban thờ nên dùng nước ngũ vị hương (hồi, quế, sả và hai loại lá thơm tùy địa phương), đun ấm và cho thêm chút rượu, gừng. Không nên dùng rượu gừng đậm đặc để lau đồ gỗ vì dễ làm hỏng bề mặt.

Không làm xê dịch dầm, "chỗ dựa" trong nhà

Khi tổng vệ sinh, dù có lau chùi trần nhà, xà ngang, gia chủ cũng tránh tác động mạnh làm xê dịch dầm vì có thể ảnh hưởng đến kết cấu và theo quan niệm xưa là làm suy yếu "chỗ dựa" của gia đình. Sức chống đỡ trong ngôi nhà bị yếu đi dễ ảnh hưởng đến an toàn cho những người trong gia đình.

Tương tự, những vật dụng lớn như sofa, giường, tủ lớn thường chiếm nhiều diện tích nên vẫn được kê sát tường và có vị trí cố định. Người xưa khuyên không nên tùy tiện di chuyển những đồ này trong quá trình dọn nhà cuối năm để tránh rủi ro và xáo trộn phong thủy.

Không tự ý di chuyển bếp

Bếp là nơi ông Công ông Táo ngự, giữ vai trò quan trọng trong đời sống gia đình. Vì vậy người xưa dặn rằng, trong quá trình dọn dẹp, gia chủ nên tránh thay đổi vị trí bếp vì có thể ảnh hưởng không tốt đến phong thủy. Nếu buộc phải di chuyển tạm thời để vệ sinh, cần đặt lại đúng vị trí ban đầu.

Mạnh tay loại bỏ đồ cũ, hỏng

Dọn nhà cuối năm cũng là dịp để bỏ đi những vật dụng đã cũ, hỏng như gương nứt vỡ, đồng hồ chết, đồ sứ sứt mẻ… Những đồ vật này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn được cho là tích tụ năng lượng xấu.

Với ban thờ, việc rút tỉa chân nhang là cần thiết để đảm bảo an toàn, đặc biệt trong bối cảnh năm 2026 được cho là vượng Hỏa, hanh khô. Tuy nhiên, không nên rút bỏ toàn bộ mà cần giữ lại một số chân nhang nhất định theo phong tục.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

