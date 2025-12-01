Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời

Thứ hai, 19:06 01/12/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Chiều 1/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho bãi ở thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng, kèm theo những tiếng nổ lớn và cột khói bốc cao hàng trăm mét.

Cháy lớn tại kho bãi ở Đà Nẵng, tiếng nổ lớn kèm cột khói bốc cao hàng trăm mét. 
Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời - Ảnh 1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 chiều 1/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho bãi chứa hàng ở thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen đặc bốc cao hàng trăm mét, bao trùm cả khu vực.

Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời. Video: Duy Quốc

Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời - Ảnh 2.

Theo người dân địa phương, khu vực xảy ra cháy nghi là kho chứa dầu nhựa đường. Trước thời điểm vụ việc, họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà kho. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh ra xung quanh.

Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời - Ảnh 3.

Chị T., một người dân sống gần khu vực, cho biết khu này bên trong chứa các loại dầu nhựa đường và vật liệu dễ cháy. “Tiếng nổ rất lớn, sau đó lửa bốc lên dữ lắm. Khói đen bao phủ cả khu vực”, chị T. nói.

Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời - Ảnh 4.

Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời - Ảnh 5.

Bên trong bãi, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói nghi ngút.

Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời - Ảnh 6.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do ngọn lửa lớn, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời - Ảnh 7.

Đến 15h40 chiều cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được tiếp tục. Lực lượng PCCC đang phun bọt, khống chế hướng cháy, đồng thời phong tỏa khu vực để ngăn cháy lan sang khu dân cư xung quanh.

Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời - Ảnh 8.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Duy Quốc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng Lai Châu đã tìm thấy cháu Sùng Thị D (SN 2011) ở bản Sân Bay (xã Sin Suối Hồ).

Những thay đổi mới về thủ tục đi máy bay từ hôm nay (1/12/2025)

Những thay đổi mới về thủ tục đi máy bay từ hôm nay (1/12/2025)

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/12, hành khách tại tất cả sân bay trên cả nước có thể trải nghiệm quy trình bay "gọn nhẹ" với định danh VNeID hoặc hệ thống kiosk tự phục vụ.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 2 - 4/12 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, nhiều khu vực Nam miền Trung sẽ có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo tổng lượng mưa có nơi trên 100mm.

Tin sáng 1/12: 13 học sinh nhập viện sau vụ xe công nông trôi dốc mất kiểm soát; vì sao mùa đông miền Bắc có nhiệt độ ban ngày cao gấp 3 lần ban đêm?

Tin sáng 1/12: 13 học sinh nhập viện sau vụ xe công nông trôi dốc mất kiểm soát; vì sao mùa đông miền Bắc có nhiệt độ ban ngày cao gấp 3 lần ban đêm?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Miền Bắc đang trải qua khoảng thời gian rét sâu về đêm và sáng sớm nhưng ban ngày trời lại nắng chói chang như mùa hè; Chủ tịch UBND xã Cà Đam (Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 13 học sinh bị thương.

Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Thời sự - 11 giờ trước

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco ở đường Hoàng Hoa Thám bốc cháy dữ dội lúc sáng nay, lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

Những chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Những chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/12, một số quy định mới về thi đua, khen thưởng; thi công chức, giao thông; xử lý vi phạm hành chính... sẽ có hiệu lực.

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị mưa rét

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị mưa rét

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 2/12, Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Hà Nội: 132 vòm cầu đá dẫn lên cầu Long Biên sắp được 'thay áo mới'

Hà Nội: 132 vòm cầu đá dẫn lên cầu Long Biên sắp được 'thay áo mới'

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND thành phố Hà Nội cho biết, hiện chủ đầu tư đang triển khai nghiên cứu phương án khai thác tại các vị trí vòm cầu dẫn lên cầu Long Biên thành không gian văn hóa, thương mại dịch vụ, du lịch, phát huy giá trị lịch sử khu phố cổ.

Tin sáng 30/11: Cảnh giác với biến chứng nặng do cúm A đang bùng phát; Học phí trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội cao nhất 6,1 triệu/tháng

Tin sáng 30/11: Cảnh giác với biến chứng nặng do cúm A đang bùng phát; Học phí trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội cao nhất 6,1 triệu/tháng

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghi nhận số ca cúm A tăng cao đột biến, nhiều trường hợp diễn biến nặng; 17 trường công chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí 3 - 6,1 triệu đồng/tháng.

Các địa phương ở Trung Bộ thiệt hại thế nào do mưa lũ?

Các địa phương ở Trung Bộ thiệt hại thế nào do mưa lũ?

Xã hội - 1 ngày trước

4 người chết do mưa dông, sóng lớn trên biển, 108 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung Bộ, thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng 16.220 tỷ đồng, nhiều trường học vẫn chưa thể cho học sinh đến lớp.

Xem nhiều

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị mưa rét

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị mưa rét

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 2/12, Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

Thời sự
Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Tìm thấy nữ sinh 14 tuổi ở Lai Châu mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Thời sự
Những chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Những chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025

Thời sự
Những thay đổi mới về thủ tục đi máy bay từ hôm nay (1/12/2025)

Những thay đổi mới về thủ tục đi máy bay từ hôm nay (1/12/2025)

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top