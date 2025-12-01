Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời
Chiều 1/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho bãi ở thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng, kèm theo những tiếng nổ lớn và cột khói bốc cao hàng trăm mét.
Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng, khói đen che kín cả mảng trời. Video: Duy Quốc
