'Những đứa con khác họ' - phim Việt về sự thật gia đình bị chôn vùi suốt mấy thập kỷ

Thứ sáu, 15:21 28/11/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Bộ phim truyền hình "Những đứa con khác họ" vừa chính thức ra mắt với phần mở đầu mang tên “Bí mật của quá khứ” – một câu chuyện gia đình tưởng chừng bình yên nhưng lại ẩn chứa những nỗi đau và sự thật bị chôn vùi suốt mấy thập kỷ.

Phim "Những đứa con khác họ" phần 1 mở ra bằng biến cố bất ngờ: Quốc Thiên, một người đàn ông thành đạt, xuất hiện và khẳng định ông Tùng chính là cha ruột của mình.

Sự kiện ấy ngay lập tức đẩy gia đình ông Tùng – bà Hằng vào vòng xoáy hỗn loạn: lời đàm tiếu từ xóm giềng, sự hoang mang của ba người con, và nỗi tổn thương của người vợ vốn luôn tin tưởng chồng tuyệt đối. Nhưng trớ trêu hơn cả, chính ông Tùng cũng không hiểu vì sao mình lại có “một đứa con” từ trên trời rơi xuống. 

Trong khi mọi nghi ngờ đang hướng về ông, thì sự thật phía sau lại hoàn toàn khác: Ông Tùng không phải kẻ ngoại tình, mà là người đàn ông mang trong mình một bí mật động trời. Tên thật của ông là Huỳnh Trí Long, người đã phải sống suốt hơn ba mươi năm dưới thân phận của bạn thân quá cố – Trần Văn Tùng – để chạy trốn khỏi một vụ án oan.

Và sự xuất hiện của Quốc Thiên chính là mắt xích khiến quá khứ bị kéo trở lại, đe dọa phá vỡ mái ấm mà ông đã dày công gây dựng. “Bí mật của quá khứ” không chỉ kể một câu chuyện kịch tính, mà còn đặt ra những câu hỏi đầy ám ảnh: Một người cha có thể đi xa đến đâu để bảo vệ gia đình? Liệu sự thật được phơi bày có phải là khởi đầu cho sự đổ nát, hay là cơ hội để chữa lành?

Phim 'Những đứa con khác họ' gây sốt bởi câu chuyện gia đình - Ảnh 1.

Một phân cảnh trong phim "Những đứa con khác họ".

Với tiết tấu nhanh, kịch tính liên tục, hệ nhân vật giàu chiều sâu cùng những nút thắt bất ngờ, phần 1 hứa hẹn đưa khán giả đi từ ngạc nhiên đến xúc động, mở đường cho hành trình khám phá bản chất thật sự của hai chữ “gia đình”.

Bộ phim "Những đứa con khác họ" quy tụ loạt tên tuổi thực lực và gương mặt truyền hình quen thuộc: Đào Anh Tuấn trong vai ông Tùng – người đàn ông hiền lành nhưng mang trong lòng bí mật động trời.

Nghệ sĩ Thanh Hằng vai bà Hằng – người vợ kiên cường, giàu đức hy sinh nhưng bị cuốn vào vòng xoáy nghi ngờ. Anh Tài vai Trần Đức Trọng – người con trai trưởng hiền lành, tình cảm.

Đàm Phương Linh vai Trần Hạnh Dương – nữ luật sư sắc sảo, mạnh mẽ. PT Ngọc Diệp vai Trần Gia Duyên – cô em út xinh đẹp, sống ảo, vô tư. Khôi Trần vai Bùi Quốc Thiên – “người con xa lạ” đem theo cơn bão bí mật trở về.

Cùng sự góp mặt của: Ngân Quỳnh, Trọng Hải, Thanh Ngọc, Bimax, Trần Thùy Trang… và nhiều gương mặt ấn tượng khác góp phần tạo nên một thế giới nhân vật chân thật, giàu chiều sâu. Phim sẽ phát sóng khung giờ vàng 19:45 từ ngày 1/12/2026 trên SCTV14.


Đỗ Quyên
Tòa soạn Quảng cáo
Top