Những 'đứa trẻ' đi cướp (P1): Bốn kẻ ngông cuồng

Đêm muộn 9/5, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) nhận được trình báo của hai thanh niên về việc vừa bị nhóm 4 đối tượng đe dọa, cướp đi 2 xe máy hiệu Honda Vision.



Qua mô tả thì đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng khi 4 đối tượng đã dùng lời lẽ, hung khí để đe dọa nhằm cướp tài sản. Tiến hành khai thác thông tin từ 2 bị hại, Công an huyện Thường Tín không thu được gì nhiều. Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, vắng người nên chẳng có nhân chứng. Hai bị hại do hoảng sợ đã không miêu tả được đặc điểm nhận dạng của nhóm cướp. Chỉ biết có thể chúng rất trẻ.

Qua công tác rà soát, Công an Thường Tín nắm được, nhóm 4 đối tượng dường như có sự chuẩn bị từ trước. Chúng đi trên 2 xe máy đã tháo biển kiểm soát, tất cả mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang kín mít.

Nhóm đối tượng đến từ đâu? Sau khi gây án chúng tẩu thoát theo hướng nào là những câu hỏi mà Công an huyện Thường Tín phải lý giải.

Địa điểm xảy ra vụ án nằm trên QL1A, chính vì thế các tổ trinh sát tập trung rà soát dọc tuyến đường này. Với các thông tin thu thập được, công an phát hiện điểm xuất phát và kết thúc của nhóm đối tượng là ở huyện Nho Quan (Ninh Bình).

Hình ảnh nhóm cướp gây án (ảnh tư liệu)

Đây là điều chưa nằm trong "dự đoán" khi bắt đầu tiến hành truy xét bởi địa điểm gây án cách xa nơi nhóm đối tượng xuất phát hơn 100 cây số.



Kết hợp với Công an huyện Nho Quan, Công an Thường Tín đã dựng lên chân dung một số đối tượng ngổ ngáo, chơi bời, có biểu hiện càn quấy trên địa bàn. Công an huyện Nho Quan cho biết, quá trình tuần tra kiểm soát, một tổ công tác đã phát hiện 2 đối tượng đi xe Wave vi phạm giao thông, không đội mũ bảo hiểm, cả hai đã bỏ xe rồi tháo chạy.

Hành vi này khiến các trinh sát chú ý, hai đối tượng trên lập tức lọt vào "tầm ngắm". Khi xác minh, hai thanh niên trên thừa nhận đã gây ra 2 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Lạc Thủy (Hòa Bình). Tuy nhiên, chúng không liên quan đến vụ cướp táo tợn đêm 9/5.

Cùng thời điểm đó, mũi rà soát tại QL 12, hướng đi Hòa Bình đã phát hiện tại camera an ninh của một cây xăng có ghi lại hình anh một thanh niên với đặc điểm mặc áo chống nắng, đầu đội mũ, đeo khẩu trang, vẻ bề ngoài rất giống với một trong 4 tên cướp. Ngay lập tức đối tượng này được xác minh.

Cuối cùng, tổ công tác đã lần ra được danh tính đối tượng nghi vấn là Bùi Hoàng Anh, hiện đang học lớp 12 của một trường THPT thuộc huyện Chi Nê, tỉnh Hòa Bình. Không để rút dây động rừng và cũng không muốn sự việc ồn ào, gây ảnh hưởng tới các em học sinh khác, các anh đã kiên trì đợi đến giờ tan học. Khi Hoàng Anh xuất hiện, nhóm trinh sát nhẹ nhàng áp sát, đưa đối tượng lên xe. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Hoàng Anh thừa nhận mình và nhóm bạn đã gây ra vụ cướp tối 9/5.

Căn cứ vào lời khai của Hoàng Anh cùng với các tài liệu khác, Công an huyện Thường Tín đã lần lượt bắt giữ Bùi Văn Chiến (SN 2006, trú tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình); Đinh Công Dũng (SN 2005) và Tạ Quang Linh (SN 2007) cùng trú tại xã Văn Phú (huyện Nho Quan).

Lời khai của nhóm tội phạm "nhí" này đã cho thấy nhiều góc khuất đáng sợ trong suy nghĩ cũng như lối sống của chúng.

(Còn nữa)