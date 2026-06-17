Những đứa trẻ sau này dễ thành công thường có 3 'tật xấu' lúc nhỏ, nhiều cha mẹ đang cố sửa bằng mọi giá

Tiếp xúc với nhiều trẻ em, tôi nhận ra một điều khá thú vị: không ít đứa trẻ sau này trưởng thành rất tốt, có chính kiến và thành công trong công việc lại từng là những đứa trẻ khiến cha mẹ đau đầu nhất.

Các em không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn tuyệt đối. Thậm chí, nhiều em còn thường xuyên bị gắn mác "hay cãi", "lắm lời" hoặc "quá lì".

Tuy nhiên, dưới góc độ tâm lý học phát triển, những biểu hiện này chưa chắc là khuyết điểm. Nếu được cha mẹ định hướng đúng cách, chúng có thể trở thành nền tảng giúp trẻ xây dựng sự tự tin, năng lực giao tiếp và khả năng vượt qua nghịch cảnh khi trưởng thành.

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Đừng sửa đổi trẻ em khó bảo: 3 đặc điểm giúp trẻ thành công trong tương lai

1. Trẻ hay tranh luận với cha mẹ thường có tư duy độc lập

Nhiều phụ huynh rất khó chịu khi con thường xuyên phản biện hoặc đặt câu hỏi ngược lại với những gì người lớn nói.

Chỉ cần nghe con đáp lại vài câu, không ít cha mẹ đã cho rằng con hỗn hào hoặc thiếu tôn trọng.

Nhưng thực tế, khi trẻ lớn dần, đặc biệt từ độ tuổi tiểu học trở đi, các em bắt đầu tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin và góc nhìn khác nhau. Đây cũng là giai đoạn trẻ hình thành tư duy phản biện.

Ví dụ, nếu cha mẹ nói: "Không học giỏi thì sau này sẽ không thành công", một đứa trẻ nhỏ có thể tin ngay. Nhưng một đứa trẻ lớn hơn có thể phản biện rằng em biết những người không học quá cao vẫn sống tốt và thành công.

Điều đó không có nghĩa là trẻ cố tình chống đối. Đôi khi, đó chỉ là cách trẻ đang cố gắng hiểu thế giới theo logic riêng của mình.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng, trẻ biết đặt câu hỏi và tranh luận thường có xu hướng phát triển khả năng tư duy độc lập tốt hơn. Điều quan trọng là cha mẹ giúp con học cách tranh luận có lý lẽ, thay vì dập tắt hoàn toàn những câu hỏi của trẻ.

Một cuộc trò chuyện cởi mở đôi khi hiệu quả hơn rất nhiều so với một mệnh lệnh áp đặt.

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2. Trẻ hoạt bát, nói nhiều thường có lợi thế về giao tiếp xã hội

Không ít cha mẹ lo lắng khi con ngồi học vài phút lại muốn kể chuyện, liên tục đặt câu hỏi hoặc thích tham gia vào mọi cuộc trò chuyện.

Nhiều người cho rằng đó là biểu hiện của sự thiếu tập trung. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, những đứa trẻ này thường sở hữu khả năng quan sát, giao tiếp và kết nối xã hội khá tốt.

Các em dễ dàng bắt chuyện, kết bạn và xây dựng các mối quan hệ xung quanh. Trong môi trường học tập cũng như công việc sau này, đây là một kỹ năng rất quan trọng.

Thực tế cho thấy, không phải người thành công nào cũng là người giỏi nhất về chuyên môn. Nhiều người nổi bật nhờ khả năng giao tiếp, kết nối và làm việc với người khác.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là cha mẹ bỏ qua việc rèn luyện khả năng tập trung cho con. Điều quan trọng là giúp trẻ biết khi nào nên chia sẻ, khi nào cần lắng nghe và cách giao tiếp phù hợp trong từng hoàn cảnh.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên dạy con sự chân thành trong các mối quan hệ. Khả năng giao tiếp chỉ thực sự trở thành lợi thế khi được xây dựng trên sự tôn trọng và chân thành với người khác.

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3. Trẻ có cá tính mạnh, không dễ bỏ cuộc thường sở hữu sức bền tâm lý tốt

Nhiều phụ huynh than phiền con quá lì, khó bảo hoặc không chịu bỏ cuộc ngay cả khi gặp khó khăn. Thế nhưng, dưới góc độ tâm lý học, đây có thể là biểu hiện của sự kiên trì và khả năng phục hồi tâm lý – một yếu tố ngày càng được đánh giá cao trong xã hội hiện đại.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi. Một đứa trẻ lớn lên với tâm lý sợ thất bại, dễ bỏ cuộc sẽ gặp nhiều khó khăn khi bước vào tuổi trưởng thành.

Ngược lại, những trẻ biết kiên trì tìm cách giải quyết vấn đề thường có khả năng thích nghi tốt hơn trước áp lực.

Khi con gặp bài toán khó, thay vì đưa ngay đáp án, cha mẹ có thể hỏi: "Con đã thử những cách nào rồi?"

Khi con đạt kết quả chưa như mong muốn, thay vì trách mắng, hãy giúp con nhìn thấy bài học từ trải nghiệm đó.

Cách phản ứng của cha mẹ trước thất bại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cách trẻ đối diện với thử thách trong tương lai.

Những đứa trẻ có sức bền tâm lý tốt thường hiểu rằng thất bại không phải dấu chấm hết, mà là cơ hội để học hỏi và trưởng thành.

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Điều cha mẹ cần sửa không phải là con, mà là cách nhìn nhận

Không phải đứa trẻ nào hay tranh luận cũng hỗn hào. Không phải đứa trẻ nói nhiều đều thiếu tập trung. Và cũng không phải đứa trẻ cá tính mạnh sẽ trở nên khó dạy.

Nhiều đặc điểm khiến cha mẹ lo lắng hôm nay có thể chính là những phẩm chất giúp trẻ tự tin, độc lập và thành công trong tương lai.

Điều quan trọng nhất không phải là cố gắng biến mọi đứa trẻ thành giống nhau, mà là hiểu điểm mạnh tiềm ẩn phía sau mỗi tính cách, từ đó đồng hành và định hướng phù hợp.

Bởi đôi khi, điều làm nên sự khác biệt của một đứa trẻ cũng chính là điều từng bị người lớn hiểu lầm nhiều nhất.