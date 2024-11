Những em bé Làng Nủ đến trường trong niềm vui mới

Cũng như Gia Bảo và Bảo Ngọc, các em bé mầm non tại điểm trường Mầm non Làng Nủ, thuộc Trường Mầm non số 1 Phúc Khánh cũng đã quay trở lại lớp học, sau những ngày đầu nhớ các bạn đã mất, giờ các em đã tập trung vào việc học tập, thậm chí học thay cả phần của các bạn.