Tin sáng 6/11: Công an khám xét nơi ở của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng; Chì chiết người trong gia đình có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Công an khám xét nơi ở của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Lực lượng công an khám xét nơi ở của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng. Ảnh: C.A

Theo Vietnamnet, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ "sản xuất, buôn bán hàng giả" liên quan đến Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng.

Động thái này nằm trong quá trình điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" xảy ra tại Công ty Cổ phần (CP) Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, có trụ sở tại Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét nơi ở của Vũ tại TPHCM để phục vụ công tác điều tra, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ hàng giả.

Cơ quan chức năng kiểm tra các giấy tờ liên quan Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group. Ảnh: C.A

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, do Nguyễn Thị Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình) làm chủ sở hữu, đã hợp tác với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group do Vũ làm Tổng giám đốc để sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp), Phó tổng giám đốc, được xác định có tham gia vào quá trình sản xuất số hàng giả này.

Trong khi đó, Vũ chịu trách nhiệm tiêu thụ và buôn bán các sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body giả ra thị trường.

Kết quả giám định cho thấy, chỉ số chống nắng (SPF) của sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với mức công bố là SPF 50.

Cơ quan điều tra xác định ba đối tượng trên đã có hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả, đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

Tiệm chụp ảnh bị tố gắn camera, phát tán hình ảnh thiếu nữ đang thay đồ

Tiệm ảnh nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Người lao động

Ngày 5/11, Công an phường Bạch Mai (TP Hà Nội) cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra phản ánh về việc một tiệm chụp ảnh trên địa bàn bị tố làm rò rỉ hình ảnh nhạy cảm của khách hàng, thông tin trên Người lao động.

Theo phản ánh của ông N.D.T. (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), khoảng 8 giờ 30 phút ngày 23-9, con gái ông là N.T.B.K. (SN 2007) cùng ba người bạn T.H.N. (SN 2007, trú tại tỉnh Hà Giang), N.H.A. (SN 2007, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) và T.B.N. (SN 2007, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đến tiệm ảnh này để chụp hình.

Tại tiệm ảnh, hai bạn nam ngồi chờ bên ngoài, còn B.K. và H.A. vào đăng ký chụp và chờ thay trang phục. Trong lúc chờ, hai em thấy nhiều khách ra vào một căn phòng giữa nhà để thay đồ. Khi hỏi nhân viên về phòng thay đồ dành cho nữ, các em không nhận được hướng dẫn. Thấy khách khác thay trang phục trong căn phòng này, hai em cũng vào theo.

Theo ông T., phòng thay đồ không có biển cảnh báo rõ ràng và không thấy gắn camera. Hai nữ sinh thay đồ và chụp ảnh như bình thường rồi ra về.

Đến ngày 24-10, gia đình nhận được thông tin trên mạng xuất hiện các clip nhạy cảm giống với con gái ông. Kiểm tra, gia đình phát hiện 25 clip quay lén riêng tư của B.K. và bạn, bị phát tán trên nhiều trang web người lớn. Ngoài ra, theo ông T., còn có nhiều trường hợp khác cũng bị quay lén tại cùng địa điểm.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đến cơ sở kiểm tra và cho rằng phòng thay đồ có gắn camera giấu kín. Làm việc với tiệm ảnh, đại diện cơ sở không đưa ra được giải thích rõ ràng, cho rằng đây không phải là phòng thay đồ và có biển cảnh báo, nhưng biển bị đèn che khuất rất khó nhận ra.

Đại diện tiệm ảnh P. thừa nhận có xảy ra sự việc quay lén, song cho rằng clip bị phát tán do tài khoản lưu trữ dữ liệu bị hacker nước ngoài tấn công. "Sau sự cố, chúng tôi đã tháo bỏ camera" - đại diện tiệm ảnh trình bày.

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học tránh bão Kalmaegi

Cập nhật vị trí và đường đi của bão số 13 Kalmaegi vào 17 giờ ngày 5/11. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hồi 16 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão số 13 khoảng 12,1 độ vĩ bắc; 117,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Dự báo 24h tới bão di chuyển theo hướng tây Tây Bắc, khoảng 25km/h và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo từ ngày 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 7-8/11 khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa 50-100mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành các Công điện: số 25/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 2/11/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến An Giang về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (cơn bão Kalmaegi); số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 4/11/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão khẩn cấp.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó; phối hợp với zalo Việt Nam gửi tin nhắn hướng dẫn an toàn tàu thuyền ứng phó bão Kalmaegi gần Biển Đông đến 6 triệu người dân tại các xã ven biển từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận.

Các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, công tác vận hành, điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn; xây dựng kế hoạch, kịch bản di dời dân tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất (trong đó: tỉnh Gia Lai đã tổ chức di dời 1.528 hộ/5.032 khẩu); cho học sinh nghỉ học (Khánh Hòa, Gia Lai đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 6-7/11); thành lập Ban Chỉ huy tiền phương (Đà Nẵng, Gia Lai).

Chì chiết người trong gia đình có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Mục 3 của Nghị định - Vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình - có một số điều khoản đáng chú ý.

Điều 39 quy định về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình. Theo đó, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Khoản 2 Điều này quy định, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Đối với biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm. Buộc thu hồi tư liệu, tài liệu, tờ rơi, bài viết, hình ảnh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 41 quy định về Hành vi bạo lực tình dục, trong đó nêu: Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Cưỡng ép thành viên gia đình trình diễn hành vi khiêu dâm.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 44 - Hành vi bạo lực về kinh tế - quy định: Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức; Cưỡng ép thành viên gia đình đóng góp tài chính quá khả năng của họ; Kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác.

Biện pháp khắc phục: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này, trừ trường hợp tài sản không thể khôi phục được tình trạng ban đầu.

Bên cạnh đó, buộc trả lại tài sản do chiếm giữ trái phép hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tài sản có được do chiếm giữ trái phép đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật cho chủ sở hữu hợp pháp đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, d và đ khoản 1 Điều này.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP HCM: Gia đình đề nghị đuổi học nhóm học sinh, mời công an vào cuộc

Nữ sinh bị bạn học vây đánh hội đồng

Chiều 5/11, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết trên Người lao động, liên quan đến vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh ở trường học, Trường THCS An Điền đã có báo cáo chi tiết về sự việc.

Theo đó, clip được phát tán trên mạng xã hội xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn trong lúc xếp hàng tại tiết học thể dục của lớp 8A9 vào chiều thứ 6, ngày 31/10, bị thầy dạy thể dục la và dọa sẽ nói với phụ huỵnh.

Sau đó, nhóm học sinh đã hẹn nhau vào nhà vệ sinh của trường để "giải quyết".

Đến ngày 3/11, phụ huynh và các em học sinh liên quan được ban giám hiệu nhà trường mời lên làm việc. Các em học sinh tham gia đánh hội đồng nữ sinh bày tỏ sự ân hận và chấp nhận chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường.

Phụ huynh của nhóm học sinh này cũng đã xin lỗi nữ sinh bị đánh và gia đình, hứa về giáo dục lại con cái, đồng thời chịu mọi phí điều trị, thuốc men và đi lại.

Tuy nhiên, phụ huynh của nữ sinh bị đánh vẫn giữ nguyên ý kiến cho thôi học nhóm học sinh đã đánh con mình và mời công an vào cuộc.

Hiệu trưởng nhà trường cũng đã xin nhận mọi trách nhiệm, cam kết với phụ huynh xử lý nghiêm nhóm học sinh nói trên.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM cho biết hiện sức khỏe của nữ sinh bị đánh vẫn ổn định và đã đi học bình thường.