Cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ: Hiểm họa từ 'sự tiện lợi chết người'

Trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình (Pháp Vân – Cao Bồ), mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt phương tiện qua lại. Tuy nhiên, giữa làn đường tốc độ cao ấy, không khó để bắt gặp cảnh những chiếc xe khách tuyến Ninh Bình – Giáp Bát vô tư tạt vào lề cho hành khách lên xuống ngay trên đường cao tốc.

Chỉ cần một cú phanh gấp, một giây mất tập trung, thảm họa có thể xảy ra. Thế nhưng, vì sự “tiện lợi” trước mắt, không ít lái xe và hành khách vẫn phớt lờ nguy hiểm, biến tuyến cao tốc hiện đại này thành nơi “đón, trả khách lưu động”.

Qua tìm hiểu của PV, tuyến Ninh Bình – Giáp Bát có lượng xe khách hoạt động rất đông. Trung bình mỗi ngày, hàng trăm chuyến xuất phát từ bến xe Ninh Bình, Kim Sơn, Tam Điệp, Nho Quan, Yên Mô, Ý Yên, Vụ Bản, Nghĩa Hưng,... chạy về Hà Nội. Đa số các xe này lựa chọn đi qua cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ để rút ngắn thời gian, chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ cho hành trình hơn 100 km.

Hằng ngày điểm rẽ đi vào đường cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có nhiều xe khách dừng đỗ đón khách.

Thế nhưng, khi “rút ngắn thời gian”, hàng loạt nhà xe đã coi cao tốc như “một bến dừng tạm”. Các đoạn qua Hà Nam (cũ), Nam Định (cũ), nay thuộc địa phận Ninh Bình, đặc biệt là khu vực các điểm cống, điểm Km trên cao tốc và nút giao Liêm Tuyền, Cao Bồ, thường xuyên xuất hiện cảnh xe khách chạy chậm, tạt lề, đón trả khách ngay giữa cao tốc hoặc trên đường gom.

Một người dân sống gần nút giao Cao Bồ cho biết, hằng ngày, xe khách dừng ở đoạn này để đón, trả khách.

Ngày 20/10/2025, ghi nhận tại điểm đầu nút giao vừa nêu, chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, PV chứng kiến hàng loạt xe khách mang biển Ninh Bình, Nam Định – Giáp Bát, Hà Nội vô tư dừng đón khách. Có xe dừng đỗ trong thời gian dài. Mặc dù ngay điểm đầu tuyến đã có biển cấm dừng, đỗ nhưng dường như họ không nhìn thấy.

Xe khách vô tư dừng trên cao tốc đón khách.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ được thiết kế cho xe chạy tốc độ tối thiểu 60km/h và tối đa 100 – 120 km/h, tuyệt đối không có điểm dừng, đỗ, đón khách. Mỗi khi xe khách giảm tốc, bật xi-nhan tạt lề để “gom khách”, các phương tiện phía sau thường bị bất ngờ, buộc phải phanh gấp hoặc đánh lái tránh, gây nguy cơ tai nạn dây chuyền. Tuy nhiên, một số xe khách vẫn vô tư dừng đón khách, bất chấp hiểm họa.

Cụ thể, khoảng 13h12, tại một điểm cống trên cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ có gắn biển H9 – 252, cách biển thông báo Km253 (hướng Cao Bồ - Pháp Vân) khoảng 50m, nhà xe Tam Quang, biển kiểm soát 18B-020.31, vô tư rẽ vào và dừng lại đón khách đang chờ sẵn ven đường cao tốc. Đáng chú ý, theo quan sát của PV, từ xa, chiếc xe này đi với tốc độ cao, sau đó giảm dần và rẽ vào đón khách.

Tương tự, ngày 2/11/2025, khoảng 13h, cũng tại vị trí trên, PV ghi nhận có nhiều người dân – trong đó có trẻ em – đang đứng ở ven đường cao tốc chờ xe. Khoảng 13h08, một xe khách màu đỏ mang biển kiểm soát 18B-016.75 cũng rẽ vào đón khách, trong đó có trẻ nhỏ. Thời gian dừng khoảng 2 – 5 phút, trên xe có đông hành khách. Sau khi khách lên, phụ xe xếp xong đồ ở cốp, chiếc xe bắt đầu chạy về hướng Hà Nội.

Xe Tam Quang dừng đón khách ở cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ cách km 253 khoảng 50m.

Khoảng 13h16, một chiếc xe khác mang tên Tam Quang, biển kiểm soát 18B-007.71, tiếp tục rẽ vào đón khách đang chờ sẵn ven đường cao tốc. Thời gian xe dừng đỗ chỉ tính bằng phút vì sợ bị cơ quan chức năng phát hiện.

Một tài xế xe khách chạy tuyến Nam Định - Hà Nội chia sẻ với PV, hằng ngày trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có nhiều xe tuyến Ninh Bình – Hà Nội dừng đón, trả khách, nhất là vào những ngày cuối tuần, ngày lễ, Tết. Các điểm dừng đỗ vi phạm này thường nằm ở những nơi khuất camera, đoạn cua hoặc các điểm cống vì ở đó rộng. Các vị trí đón, trả khách là ở Km 253, Km 247, Km 246...

“Ngày trước thấy nhà xe khác dừng đón khách, chúng tôi cũng làm theo, nhưng sau đó bị CSGT xử lý nên giờ không dám nữa, dù nhiều xe vẫn bắt khách. Biết là dừng, đón trả khách như thế gây nguy hiểm, vi phạm pháp luật giao thông nhưng nhiều khi người dân họ họ ra đó bắt xe cho tiện. Giờ khách cũng ít nên họ tranh thủ. Chúng tôi bị CSGT xử lý mấy lần, mức phạt nặng quá nên giờ không dám vậy nữa" – tài xế X (Nam Định) chia sẻ.

Tại khu vực điểm cống gần km253 gần như một "bến xe" di động trên đường cao tốc vì hằng ngày nhiều xe dừng đón khách, đặc biệt nhà xe Tam Quang.

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng này một phần do nhiều hành khách không muốn vào bến vì ngại đi xa, muốn được đón “tận nơi”. Các nhà xe, để giữ khách, chấp nhận phạm luật. Một chuyến xe chỉ cần bắt thêm 3 – 5 khách ngoài cao tốc cũng có thể lãi thêm vài trăm nghìn đồng.

Một phần khác, do tuyến cao tốc dài, lượng phương tiện lớn, việc giám sát thủ công rất khó triệt để. Các nhà xe thường né chốt, hoạt động vào sáng sớm hoặc đêm muộn, hoặc chỉ giảm tốc chậm rãi để đón khách “chớp nhoáng”.

Cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ không phải bến xe. Đó là tuyến đường tốc độ cao, nơi mọi sai lầm đều có thể trả giá bằng mạng sống. Chỉ một cái vẫy tay, một bước chân chạy băng qua làn đường 100 km/h, hậu quả có thể là thảm kịch cho cả một gia đình.

Đã đến lúc, không chỉ cơ quan chức năng mà chính mỗi người dân, mỗi lái xe cần dừng hành đồng "chết người” này lại. Một tuyến cao tốc hiện đại chỉ thực sự an toàn khi mọi người tôn trọng luật và tính mạng của chính mình.

Video xe khách dừng đón khách trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ:







