Nghệ An: Hủy nổ an toàn quả bom 250kg phát hiện dưới lòng sông Nậm Mô

Ngày 7/11, Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp các lực lượng chức năng, hủy nổ thành công một quả bom phá còn nguyên ngòi nổ, phát hiện tại lòng sông Nậm Mô, đoạn qua bản Pủng.

Quả bom được phát hiện tại lòng sông Nậm Mô, đoạn qua bản Pủng.

Trước đó, tối 30/10, trong lúc đánh bắt cá, người dân phát hiện một vật thể lạ nằm cách bờ sông khoảng 30m, gần cầu Tân Xả. Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã khoanh vùng, cảnh báo nguy hiểm, đồng thời đề xuất lực lượng công binh xử lý.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy quả bom.

Kiểm tra bước đầu xác định đây là bom MK-82, dài khoảng 1,4m, đường kính 30cm, nặng chừng 250kg, được cho là bom Mỹ thả trong thời kỳ chiến tranh.

Quả bom sau đó được trục vớt, vận chuyển đến khu vực khe Bu Lộn (bản Thạch Dương) và tiêu hủy an toàn, bảo đảm tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân.