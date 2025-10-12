Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắm

Giảm giá sâu chưa đủ, bán lẻ thêm nhiều loại hình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng GĐXH - Sau giai đoạn cao điểm mùa Hè, thị trường bán lẻ bước vào thời kỳ "trũng" tiêu dùng, dù nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng đã áp dụng mức giảm giá mạnh, song để duy trì sức mua, các doanh nghiệp tiếp tục tung thêm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, chuẩn bị bước đệm cho mùa mua sắm cuối năm.

Những ngày cận kề 20/10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam, không khí mua sắm tại các hệ thống siêu thị lớn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng loạt chương trình khuyến mãi, quà tặng và ưu đãi hấp dẫn được tung ra, thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Ngày 12/10, ghi nhận của phóng viên cho thấy, những ngày cận kề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, không khí mua sắm tại siêu thị Aone Mall Hà Đông trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Ngay từ sáng cuối tuần, khu vực quầy hóa mỹ phẩm, thời trang, chăm sóc cá nhân luôn trong tình trạng đông khách. Nhiều chị em tranh thủ thời gian nghỉ để lựa chọn sản phẩm làm đẹp, quà tặng cho người thân hoặc chính mình, trong khi các quầy thanh toán luôn tấp nập.

Video: Trước thềm 20/10, các loại mỹ phẩm giảm giá sâu, người dân tấp nập mua sắm.

Theo ghi nhận, chương trình khuyến mại đặc biệt tại Aone Mall Hà Đông được triển khai từ nay đến hết ngày 22/10/2025, với mức giảm giá sâu trên nhiều nhóm hàng. Các gian hàng giày dép đồng loạt niêm yết giá chỉ còn 199.000 – 299.000 đồng/đôi, thu hút nhiều khách hàng trẻ tìm mua.

Đáng chú ý, khu vực hóa mỹ phẩm luôn là "điểm nóng" khi áp dụng chương trình mua 2 sản phẩm trở lên với giá chỉ 179.000 đồng/sản phẩm, giảm mạnh so với mức niêm yết ban đầu từ 319.000 đến hơn 390.000 đồng/sản phẩm.

Các sản phẩm được quan tâm nhiều gồm: Hộp quà sữa tắm Hatomugi 800ml kèm sữa rửa mặt 170g hay bộ quà Palmolive 500ml và dầu gội 600ml cùng mức giá sau giảm là 179.000 đồng/hộp; hay nước tẩy trang Bioderma 500ml giảm 25%, chỉ còn 399.000 đồng.

Các sản phẩm được quan tâm nhiều gồm: Hộp quà sữa tắm Hatomugi 800ml kèm sữa rửa mặt 170g hay bộ quà Palmolive 500ml và dầu gội 600ml cùng mức giá sau giảm là 179.000 đồng/hộp. Ảnh: Bảo Loan

Ngoài ra, nhiều dòng sản phẩm cao cấp cũng đang được giảm giá đáng kể: Serum D Program ngăn lão hóa sớm cho da nhạy cảm giảm 40% còn 565.000 đồng/lọ, dầu gội dưỡng tóc Non Silicone xanh 1 lít giảm 50% còn 127.000 đồng, và hộp quà Purite Bodymis 2 sản phẩm giảm 18% còn 469.000 đồng.

Các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu cũng không nằm ngoài đợt giảm giá như sữa tắm Dove được điều chỉnh từ 147.000 đồng còn 115.000 đồng/chai; túi quà Enchanteur 2 sữa tắm 650g giảm còn 149.000 đồng/túi; dầu gội Head & Shoulders 625ml còn 155.000 đồng/chai; túi nước xả vải Downy 3,8 lít giảm mạnh từ 319.000 đồng xuống 239.000 đồng.

Chị Nguyễn Thu Hà (phường Mộ Lao, quận Hà Đông) cho biết, năm nào đến dịp 20/10 chị cũng ghé siêu thị mua quà tặng mẹ và đồng nghiệp các sản phẩm ưu đãi. Năm nay giá nhiều mặt hàng giảm sâu, nên chị Hà mua thêm để dùng dần. Không chỉ tiết kiệm mà còn cảm nhận được không khí tri ân phụ nữ rất dễ thương.

Ngay từ sáng cuối tuần, khu vực quầy hóa mỹ phẩm, thời trang, chăm sóc cá nhân luôn trong tình trạng đông khách. Ảnh: Bảo Loan

Tại siêu thị Lotte Mart, chương trình "Gửi lời yêu thương" cũng đang được triển khai từ nay đến hết ngày 21/10, với mức giảm giá lên đến 50% cho hàng trăm mặt hàng.

Nhiều sản phẩm được áp dụng giá khuyến mãi đặc biệt như nho mẫu đơn Hàn Quốc còn 369.000 đồng/kg, chậu hoa hồng gói còn 169.900 đồng/chậu, hộp quà sữa tắm Enchanteur 650g còn 138.500 đồng/hộp, hay hộp quà dầu gội Enchanteur 650g chỉ 131.900 đồng.

Song song đó, Lotte Mart vẫn duy trì ngày thành viên L-Day với chính sách tích điểm hấp dẫn: khách hàng thành viên được nhân 5 điểm khi mua sắm tại tất cả siêu thị trong hệ thống. Đặc biệt, người giữ hạng Bạch kim suốt 4 quý năm 2025 được tặng thêm 60.000 điểm thưởng, đồng thời khách hàng mang theo túi Eco hoặc túi tái sử dụng khi mua từ 300.000 đồng trở lên sẽ được tặng 3.000 điểm thưởng – hoạt động khuyến khích tiêu dùng xanh đang được nhiều người ủng hộ.

Hàng loạt chương trình khuyến mãi, quà tặng và ưu đãi hấp dẫn được tung ra, thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Ảnh: Bảo Loan

Lotte Mart còn triển khai chương trình "Giá cực sốc" cho khách hàng thành viên: với hóa đơn từ 500.000 đồng, người mua có thể chọn 1 sản phẩm giá đặc biệt, như dầu ăn Cooking Tường An nhãn đỏ 2L giảm 39%, hoặc lô 2 kem đánh răng Colgate MaxFresh Charcoal 175g giảm 50%.

Bên cạnh đó, chính sách "Siêu coupon – Siêu rẻ" áp dụng cho khách hàng thành viên có hóa đơn từ 200.000 đồng, mang đến loạt sản phẩm giảm mạnh như ruột gối ép hơi Hometex 40x60cm giảm 39%, dầu gội Clear Men 900g giảm 29%, lốc 6 nước cam ép Twister 320ml giảm 32%, và bộ 2 chảo chống dính Ceramic EL5972 (20/24cm) giảm tới 50%.

Trong khi đó, hệ thống siêu thị WinMart cũng hòa nhịp cùng không khí tri ân phụ nữ Việt Nam với chương trình "Đẹp hiện đại – Tự tin mỗi ngày".

Ngoài việc tặng hoa hồng cho khách hàng nữ đến mua sắm trong ngày 20/10, WinMart còn áp dụng mức giảm giá mạnh trên nhiều nhóm hàng thiết yếu: giảm 36% cho sữa rửa mặt, 38% cho dầu ăn, 17% cho quýt Úc, 21% cho sữa tươi và 20–30% cho các loại bánh ngọt.

Không chỉ là dịp mua sắm, ngày Phụ nữ Việt Nam còn thực sự trở thành ngày hội để chị em phụ nữ tận hưởng niềm vui, làm đẹp và tự thưởng cho mình những món quà ý nghĩa.

