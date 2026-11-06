Giá vàng hôm nay 6/11: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm bao nhiêu sau ngày tăng mạnh?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay rẻ hơn 1,4 triệu đồng/lượng





Lúc 9h33, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1kg tại TPHCM ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được niêm yết ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Với mức niêm yết mới, giá bán vàng nhẫn SJC thấp hơn vàng miếng 500.000 đồng/lượng, còn giá mua vào thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay rẻ hơn 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu phiên hôm nay được điều chỉnh giảm tới 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 136,9-140,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đồng USD, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và giá dầu đồng loạt giảm, thúc đẩy nhu cầu mua kim loại quý.

Lúc 21h ngày 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được ghi nhận quanh mức 4.127 USD/ounce, tăng khoảng 66 USD so với phiên trước. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 4.132 USD/ounce.