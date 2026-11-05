'Khung giờ vàng' giảm giá 30–50% tại siêu thị: Người tiêu dùng cần kiểm tra những gì trước khi xuống tiền?

1. Những "khung giờ vàng" giảm giá 30–50% tại siêu thị

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, các chương trình giảm giá tại siêu thị đang trở thành một trong những lựa chọn được người tiêu dùng quan tâm. Đặc biệt, những sản phẩm được dán tem giảm giá 30–50% vào cuối ngày thường nhanh chóng thu hút sự chú ý tại các quầy thực phẩm.

Ghi nhận tại một số hệ thống bán lẻ như AEON, GO!, Co.opmart cho thấy, khoảng thời gian từ chiều tối đến cuối ngày là lúc người mua có thể bắt gặp nhiều sản phẩm được điều chỉnh giá. Tại các quầy thực phẩm chế biến sẵn, bánh mì, sushi, cơm hộp, salad, bánh ngọt và một số mặt hàng tươi sống, nhân viên có thể dán tem ưu đãi theo từng đợt tùy tình hình kinh doanh và lượng hàng còn lại.

Đặc biệt, các tem giảm giá 30%, 50% được đặt nổi bật trên bao bì khiến nhiều sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không ít khách hàng tranh thủ lựa chọn ngay sau khi nhân viên hoàn tất việc dán tem bởi những mặt hàng này thường có số lượng giới hạn.

Tại AEON, bên cạnh những sản phẩm được điều chỉnh giá vào cuối ngày tùy từng cửa hàng, người tiêu dùng còn có thể tận dụng các chương trình ưu đãi định kỳ. Theo thông tin trên website chính thức, chương trình "Thứ Tư vui vẻ" được duy trì vào thứ Tư hàng tuần, tập trung vào các nhóm hàng thực phẩm tươi sống, rau củ, thực phẩm đông lạnh và sản phẩm bơ sữa. Chương trình "Giá thấp mỗi ngày" cũng được triển khai xuyên suốt năm đối với nhiều mặt hàng thiết yếu.

Trong khi đó, GO! Việt Nam công khai chương trình khuyến mãi theo từng siêu thị. Khách hàng cần lựa chọn địa điểm mua sắm để kiểm tra danh sách sản phẩm và mức ưu đãi tương ứng.

Đối với Co.opmart, hệ thống thường xuyên cập nhật cẩm nang mua sắm theo từng khu vực, cùng các chương trình khuyến mãi theo đợt và ưu đãi dành cho khách hàng thành viên. Người tiêu dùng có thể chủ động theo dõi danh mục sản phẩm giảm giá trên website chính thức trước khi đến siêu thị.

Như vậy, cơ hội mua hàng giá tốt không chỉ nằm ở những đợt giảm giá cuối ngày. Người tiêu dùng có thể kết hợp theo dõi chương trình khuyến mãi theo ngày, theo tuần và những sản phẩm được điều chỉnh giá trực tiếp tại quầy.

Tuy nhiên, cần lưu ý, mức giảm 30–50% không phải chính sách áp dụng đồng loạt cho tất cả mặt hàng hay có một khung giờ cố định tại cả ba hệ thống. Thời điểm dán tem, nhóm hàng và tỷ lệ ưu đãi phụ thuộc vào từng cửa hàng, từng sản phẩm và tình hình hàng hóa thực tế.

2. Xu hướng săn thực phẩm giảm giá: Từ sinh viên đến các gia đình cùng nhập cuộc

Không còn đơn thuần là lựa chọn của những người muốn tiết kiệm chi tiêu, việc săn thực phẩm giảm giá đang dần trở thành thói quen mua sắm của nhiều nhóm khách hàng.

Tại các quầy thực phẩm chế biến sẵn, không khó để bắt gặp hình ảnh những người trẻ tranh thủ ghé siêu thị sau giờ học, giờ làm, liên tục quan sát các tem giá và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Những khay sushi, hộp cơm, bánh mì hay salad được giảm giá thường thu hút sự chú ý bởi vừa thuận tiện, vừa giúp tiết kiệm chi phí cho bữa ăn.

Nguyễn Minh Anh (20 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) cho biết thường ghé siêu thị gần nơi ở vào buổi tối, đặc biệt trong những ngày muốn tiết kiệm tiền ăn. "Mình thấy khá tiện vì không cần mất thời gian nấu nướng mà vẫn có nhiều món để lựa chọn. Có những sản phẩm giảm đến 50%, giá sau khi giảm dễ chịu hơn nhiều so với lúc đầu. Thậm chí còn giúp mình tiết kiệm ví tiền hơn là mua đồ về tự nấu", Minh Anh chia sẻ.

Không chỉ sinh viên, nhân viên văn phòng cũng là nhóm khách hàng thường xuyên tìm đến các quầy thực phẩm ưu đãi vào cuối ngày.

Chị Võ Thị Thúy, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết thường tranh thủ ghé siêu thị sau giờ làm, khoảng 19–20h. Thay vì chỉ mua sắm theo danh sách đã định trước, chị thường dành thời gian kiểm tra những quầy hàng đang có chương trình giảm giá.

"Mình thường ghé siêu thị sau giờ làm, khoảng 19–20 giờ. Những hôm có nhiều món được giảm giá thì mình có thêm lựa chọn cho bữa tối, từ đồ ăn chế biến sẵn đến bánh mì, rau củ. Nếu gặp sản phẩm phù hợp thì mình mua, còn không có nhu cầu thì cũng không cố lấy chỉ vì đang sale", chị chia sẻ.

Thực tế, sức hút của các sản phẩm giảm giá không chỉ đến từ mức ưu đãi mà còn nằm ở cảm giác có được món hàng với giá tốt trong một khoảng thời gian giới hạn. Những sản phẩm vừa được dán tem giảm giá có thể nhanh chóng được khách hàng lựa chọn, nhất là khi số lượng còn lại không nhiều.

Tuy nhiên, xu hướng này cũng đặt ra một vấn đề đáng chú ý, người tiêu dùng có thực sự tiết kiệm khi mua hàng giảm giá hay đôi khi bị cuốn vào tâm lý mua sắm vì thấy giá rẻ?

Với nhiều người, việc săn sale chỉ thực sự có ý nghĩa khi sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nếu mua nhiều thực phẩm chỉ vì mức giảm sâu nhưng không kịp sử dụng, khoản tiền tiết kiệm ban đầu có thể trở thành lãng phí.

3. Trước khi xuống tiền, người tiêu dùng cần kiểm tra những gì?

Theo khuyến cáo về lựa chọn thực phẩm bao gói sẵn của Cục An toàn thực phẩm, người tiêu dùng cần chú ý các thông tin trên nhãn sản phẩm, bao gồm tên thực phẩm, thành phần, định lượng, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và hướng dẫn sử dụng.

Đặc biệt, với những mặt hàng được giảm giá sâu vào cuối ngày, người mua nên kiểm tra một số yếu tố sau:

Thứ nhất, kiểm tra giá bán thực tế thay vì chỉ nhìn vào tỷ lệ giảm giá

Một sản phẩm được dán tem giảm 50% chưa chắc đã là lựa chọn tiết kiệm nhất. Người tiêu dùng nên đối chiếu giá niêm yết ban đầu với giá sau ưu đãi, kiểm tra trọng lượng, dung tích và giá tính trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Đối với những mặt hàng có nhiều quy cách đóng gói khác nhau, cần tránh so sánh đơn thuần bằng giá trên bao bì. Một sản phẩm có giá thấp hơn nhưng khối lượng nhỏ hơn chưa chắc mang lại lợi ích kinh tế.

Thứ hai, kiểm tra kỹ hạn sử dụng và thời điểm nên sử dụng sản phẩm

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với thực phẩm giảm giá cuối ngày. Người mua cần đọc kỹ ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản trên bao bì.

Đối với thực phẩm chế biến sẵn như sushi, cơm hộp, salad, bánh mì có nhân hoặc các món ăn cần bảo quản lạnh, cần đặc biệt chú ý thời gian sử dụng và điều kiện bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Cần phân biệt giữa thông tin "hạn sử dụng" và "sử dụng tốt nhất trước". Theo hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm, cụm từ "sử dụng tốt nhất trước" chủ yếu liên quan đến chất lượng sản phẩm, không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng có thể bỏ qua các dấu hiệu hư hỏng hoặc điều kiện bảo quản.

Thứ ba, quan sát tình trạng thực tế của sản phẩm

Với thịt, cá, hải sản và rau củ, người tiêu dùng cần kiểm tra màu sắc, mùi, trạng thái và độ tươi của sản phẩm. Không lựa chọn những mặt hàng có dấu hiệu biến đổi bất thường, bao bì rách, phồng, rò rỉ hoặc có dấu hiệu bảo quản không phù hợp.

Đối với thực phẩm đông lạnh và thực phẩm cần bảo quản lạnh, cần quan sát tình trạng sản phẩm, tránh lựa chọn hàng có dấu hiệu rã đông rồi cấp đông lại hoặc không được duy trì điều kiện bảo quản phù hợp.

Thứ tư, kiểm tra điều kiện áp dụng chương trình khuyến mãi

Một số mặt hàng giảm giá chỉ áp dụng trong khoảng thời gian nhất định, theo số lượng giới hạn hoặc dành riêng cho khách hàng thành viên. Có chương trình giảm trực tiếp trên giá bán, nhưng cũng có chương trình yêu cầu mua theo combo, mua đủ số lượng hoặc đạt giá trị hóa đơn tối thiểu.

Vì vậy, người mua nên kiểm tra kỹ tem giảm giá, điều kiện áp dụng và số tiền thực tế phải thanh toán tại quầy. Nếu mức giá trên kệ và giá tính tiền có sự chênh lệch, cần yêu cầu nhân viên kiểm tra lại trước khi hoàn tất giao dịch.

Thứ năm, chỉ mua số lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng

Tâm lý thấy giảm giá sâu nên mua nhiều là nguyên nhân khiến không ít người tiêu dùng chi tiêu vượt kế hoạch. Đặc biệt, với thực phẩm tươi sống và chế biến sẵn, việc mua vượt quá khả năng sử dụng có thể dẫn đến hư hỏng, lãng phí.

Người mua nên xác định trước nhu cầu của gia đình, ưu tiên những sản phẩm có thể sử dụng ngay hoặc bảo quản đúng cách trong thời gian cho phép.

Có thể thấy, những tấm tem giảm giá 30–50% đang tạo thêm sức hút cho hoạt động mua sắm tại các siêu thị, nhất là vào cuối ngày. Tuy nhiên, mức giảm sâu không phải yếu tố duy nhất quyết định một món hàng có đáng mua hay không.

Trong cuộc đua săn hàng giá rẻ, người tiêu dùng thông minh không phải là người mua được nhiều sản phẩm giảm giá nhất, mà là người biết lựa chọn đúng mặt hàng, đúng thời điểm, đúng nhu cầu và vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn cho bữa ăn gia đình.

'Hạ 6 tỷ đồng': Nhà riêng, nhà riêng trong ngõ tại phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa giảm giá bán GĐXH - Những ngày gần đây, các thông tin rao bán nhà riêng, nhà trong ngõ tại 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô vẫn được rao bán khá rầm rộ, tuy nhiên đi kèm với những thông tin rao bán là những dòng ghi chú giảm giá, giảm giá sâu thu hút nhiều người quan tâm.