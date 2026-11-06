Xe máy điện giá 36 triệu đồng ở Việt Nam: Di chuyển siêu xa lên tới 250km/lần sạc có dẫn đầu phân khúc?

Xe máy điện di chuyển siêu xa, lên tới 250km/lần sạc

Xe điện MOVE Target có giá 36,5 triệu đồng

Trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn, các mẫu xe sở hữu phạm vi hoạt động dài và không gian chứa đồ rộng đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. MOVE Target là một trong những sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng này khi kết hợp thiết kế xe tay ga đô thị với bộ pin LFP dung lượng 4,3 kWh.

Về ngoại hình, MOVE Target được phát triển theo phong cách xe tay ga đô thị với những đường nét bo tròn, hướng đến sự thanh thoát và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED dạng projector, kết hợp dải đèn định vị ban ngày DRL được tạo hình uốn cong. Hai đèn báo rẽ được bố trí dọc hai bên mặt nạ trước, góp phần tạo điểm nhận diện riêng cho mẫu xe.

Theo thông tin giới thiệu, hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED nhằm hỗ trợ khả năng quan sát khi di chuyển vào ban đêm, đồng thời giảm điện năng tiêu thụ so với một số công nghệ chiếu sáng truyền thống.

Thân xe được thiết kế với sàn để chân phẳng, tạo không gian đặt chân tương đối thoải mái. MOVE Target có chiều dài 1.885 mm, rộng 718 mm và cao 1.090 mm. Chiều cao yên ở mức 770 mm. Trọng lượng xe được công bố ở mức 119 kg, đã bao gồm pin. Tải trọng tối đa đạt 130 kg.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên MOVE Target là khoang chứa đồ dưới yên có dung tích khoảng 30 lít. So với những mẫu xe điện có cốp nhỏ do phải dành nhiều không gian cho bộ pin, dung tích 30 lít mang lại lợi thế trong việc chứa áo mưa, túi xách và các vật dụng cá nhân.

Cốp xe có dung tích tới 30L

Xe sử dụng bộ vành hợp kim nhôm kích thước 14 inch, kết hợp lốp trước 80/90-14 và lốp sau 90/90-14.

Điểm nổi bật trong cấu hình của MOVE Target nằm ở hệ thống lưu trữ năng lượng sử dụng công nghệ pin lithium sắt phosphate, thường được gọi là pin LFP.

Bộ pin có dung lượng 4,3 kWh, được giới thiệu với phạm vi hoạt động tối đa 250 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Đây là thông số đáng chú ý đối với một mẫu xe điện có tốc độ tối đa 50 km/h, bởi phạm vi di chuyển luôn là một trong những yếu tố được người tiêu dùng quan tâm khi chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Nếu sử dụng xe với quãng đường trung bình 20–30 km mỗi ngày, phạm vi hoạt động theo công bố có thể đáp ứng nhu cầu đi lại trong nhiều ngày trước khi phải sạc lại.

MOVE Target sử dụng động cơ điện In-Hub

Tuy nhiên, con số trên chỉ mang tính tham khảo. Phạm vi hoạt động thực tế phụ thuộc vào tốc độ, tải trọng, địa hình, tình trạng pin và thói quen tăng giảm ga.

MOVE Target sử dụng động cơ điện In-Hub, được bố trí trực tiếp tại bánh sau. Theo thông số giới thiệu, động cơ có công suất cực đại 3.000W, tương đương khoảng 4 mã lực.

Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 45 km/h trong khoảng 5 giây và đạt tốc độ tối đa 50 km/h. Việc bố trí động cơ tại bánh sau giúp giảm bớt một số bộ phận truyền động trung gian, song cảm giác vận hành thực tế vẫn cần được đánh giá thông qua trải nghiệm trực tiếp.

Theo thông tin sản phẩm, động cơ và pin của MOVE Target được giới thiệu đạt chuẩn chống nước IP67. Dù vậy, chuẩn IP67 không đồng nghĩa toàn bộ xe có thể vận hành an toàn khi ngập nước sâu hoặc tiếp xúc với nước trong thời gian kéo dài.

Bên cạnh hệ thống pin và động cơ, MOVE Target còn được trang bị một số tính năng hỗ trợ quá trình vận hành. Mẫu xe sử dụng phanh đĩa thủy lực ở cả bánh trước và bánh sau.

Phanh đĩa hai bánh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc

Đáng chú ý, MOVE Target được giới thiệu có tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Trang bị này có thể giúp người điều khiển thuận tiện hơn khi bắt đầu di chuyển tại những vị trí có độ dốc, chẳng hạn lối lên xuống hầm gửi xe hoặc đường dốc trong khu dân cư.

Ngoài ra, xe còn tích hợp chân chống điện có chức năng ngắt ga tự động khi kích hoạt, nhằm hạn chế tình huống phương tiện tăng tốc ngoài ý muốn trong lúc dựng chân chống.

Về hệ thống treo, MOVE Target sử dụng giảm xóc thủy lực phía trước và giảm xóc lò xo phía sau. Hệ thống mở khóa kết hợp điều khiển từ xa và khóa cơ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều nhóm khách hàng.

Giá xe máy điện MOVE Target

Với giá bán được giới thiệu ở mức 36,5 triệu đồng cho phiên bản pin 4,3 kWh, MOVE Target nằm trong nhóm xe máy điện có giá trên 30 triệu đồng, hướng đến người dùng ưu tiên khả năng di chuyển dài và trang bị phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Thông tin trên Nhịp sống thị trường, trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm và cân nhắc xe máy điện nhiều hơn, các nhà sản xuất đã tung ra nhiều mẫu xe với giá bán dễ tiếp cận nhưng vẫn được trang bị nhiều tính năng hấp dẫn. Trong số đó, 3 cái tên từ 3 thương hiệu lớn là VinFast Vento Neo, Dat Bike Quantum S3, và Yadea Velax những mẫu xe có giá chỉ khoảng 30 triệu đồng nhưng có trang bị tốt. Đây cũng là những mẫu xe mà MOVE Target phải lưu ý cạnh tranh.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.