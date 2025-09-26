Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thang

Thứ sáu, 12:36 26/09/2025 |
GĐXH - Cầu thang là nơi tiếp nhận và cung cấp khí nên có ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy. Hình dạng cầu thang, kết cấu tòa nhà và cách sắp xếp định hướng khác nhau sẽ có ảnh hưởng phong thủy khác nhau.

Cầu thang không đối diện với cửa

Cầu thang không nên đối diện với cửa, vì cửa vốn là cửa hút gió, trong phong thủy cửa không thể thẳng hàng với cửa để tạo thành sự đối lập, bản thân cửa là hướng thuận lợi cho ngôi nhà.

Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thang - Ảnh 1.

Trong phong thủy cửa không thể thẳng hàng với cửa để tạo thành sự đối lập, bản thân cửa là hướng thuận lợi cho ngôi nhà.

Theo phong thủy, vừa bước vào cửa mà nhìn thấy cầu thang thì khi bước vào sẽ không được may mắn. Ngoài ra, cầu thang không được đối diện với cửa nhà vệ sinh, cửa bếp, cửa phòng ngủ v.v.

Tránh thiết kế gầm cầu thang quá mức

Nếu tận dụng gầm cầu thang làm nhiều việc khác nhau, sẽ ảnh hưởng tới phong thủy của cả căn nhà. Đừng trang trí cầu thang quá mức, chỉ cần sử dụng không gian một cách hợp lý để tránh ảnh hưởng đến vận khí của ngôi nhà.

Đối với môt số mẫu thiết kế, cầu thang được xem như một giếng trời đón ánh nắng. Do đó, nhiều chủ nhà đã nghĩ ra ý tưởng sẽ tận dụng không gian này để xây dựng hồ cá, thiết kế hồ bán cạn, tiểu cảnh hồ cá... để giảm stress cũng như giúp căn nhà trở nên sinh động hơn.

Tuy nhiên, nếu xét theo phong thủy thì khu vực gầm cầu thang lại thuộc hành Hỏa, việc bố trí hồ cá hoặc những công trình liên quan thuộc hành Thủy sẽ tạo hiệu ứng không tốt. Điều này gây ảnh hưởng tới sự bình an trong gia đình.

Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thang - Ảnh 2.

Nếu tận dụng gầm cầu thang làm nhiều việc khác nhau, sẽ ảnh hưởng tới phong thủy của cả căn nhà.

Đối với những gầm cầu thang kiêm giếng trời lấy ánh sáng thì khi nắng gắt, ánh sáng và hơi nóng sẽ làm bốc hơi nước, khiến khu vực cầu thang và các tầng ở phía trên cũng bị ảnh hưởng.

Với những gầm cầu thang không có ánh sáng thì không gian hồ cá phía dưới sẽ gây ẩm thấp. Hơi ẩm cao cũng là điều kiện thuận lợi cho ẩm mốc, nấm hại và vi khuẩn sinh sôi, gây hại trực tiếp tới các thành viên trong gia đình.

Không nên dùng gầm cầu thang làm nhà kho

Với nhiều gia đình thường tận dụng vị trí gầm cầu thang làm nhà kho, việc này là không nên. Theo phong thủy thì gầm cầu thang thuộc về vùng âm, thường xuyên bám bụi bẩn, có không gian chật chội.

Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thang - Ảnh 3.

Theo phong thủy thì gầm cầu thang thuộc về vùng âm, thường xuyên bám bụi bẩn, có không gian chật chội.

Vì thế, nếu bạn có định hướng xây gầm cầu thang thành nhà kho, tốt nhất hãy hoạch định ngay từ đầu bằng cách xây bít gầm cầu thang thành một phòng, có đèn và cửa. 

Đối với những gầm cầu thang không được xây thành phòng thì việc để đồ lưu kho lộ thiên sẽ làm cho thiết kế căn hộ trở nên bừa bộn và nhìn vào sẽ mất đi thẩm mĩ của ngôi nhà.

Không nên dùng gầm cầu thang làm nhà vệ sinh, nhà tắm


Việc tận dụng gầm cầu thang làm nhà vệ sinh, nhà tắm là việc làm không nên do ảnh hưởng phong thủy. Nhà tắm, nhà vệ sinh thuộc hành Thủy, gầm cầu thang lại thuộc hành Hỏa sẽ tạo nên sự xung đột trong ngũ hành rất lớn.

Ngoài ra, nhà tắm và nhà vệ sinh là nơi ẩm thấp, đặc biệt là nhà vệ sinh gây nhiều uế khí rất không tốt cho sức khỏe và có thể gây ảnh hưởng lên các tầng phía trên.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính phong thủy.

Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thang - Ảnh 4.Cách cân bằng nội khí trong nhà giúp không gian sống đẹp, tiện nghi, mang lại sự an tâm, thịnh vượng lâu dài

GĐXH - Nội khí trong phong thủy nhà ở không chỉ là dòng khí lưu chuyển ở không gian sống mà còn là biểu tượng cho sức mạnh, giá trị cốt lõi và năng lượng tinh thần của người chủ nhà.

Huyền Trang (T/h)
Tòa soạn Quảng cáo
Top